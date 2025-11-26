Россия и США не обсуждали "мирный план" в ОАЭ, - помощник Путина Ушаков

Российская и американская делегации во время встречи в Абу-Даби не обсуждали "мирный план" США.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Также он добавил, что представители спецслужб РФ и Украины периодически обсуждают в ОАЭ чувствительные вопросы, в частности обмен пленными.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным Axios, на переговоры также прибыл глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Мирный план США

