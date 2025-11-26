Россия и США не обсуждали "мирный план" в ОАЭ, - помощник Путина Ушаков
Российская и американская делегации во время встречи в Абу-Даби не обсуждали "мирный план" США.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Также он добавил, что представители спецслужб РФ и Украины периодически обсуждают в ОАЭ чувствительные вопросы, в частности обмен пленными.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.
- По данным Axios, на переговоры также прибыл глава ГУР МО Кирилл Буданов.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Військові все частіше публічно говорять про потребу армійської реформи.
Ігнорувати їх = ігнорувати здоровий глузд.
Досить тішити себе ілюзіями. Росія не піде зараз ні на яке перемирʼя.
Щоб наша держава не припинила існування, потрібні негайні і фундаментальні зміни у війську!
Кожен день зволікання коштує нам занадто дорого.
Закликаю всіх ГОВОРИТИ про це. Мовчання у даному випадку це злочин.
"Виткофф обсуждает планы на Украине с ключевым помощником Путина: стенограмма
Bloomberg News
25 ноября 2025 г., 19:49 UTC
Ниже представлена стенограмма телефонного разговора, состоявшегося 14 октября и длившегося чуть более 5 минут, между Стивом Виткоффом, специальным представителем Дональда Трампа по миротворческим миссиям, и Юрием Ушаковым, главным советником Владимира Путина по внешней политике.
Стенограмма была подготовлена после того, как Bloomberg ознакомился с записью разговора.
*
[Звонит телефон
Стив Виткофф: Привет, Юрий.
Юрий Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?
СВ: Хорошо, Юрий. Как дела?
Ю: У меня всё хорошо. Поздравляю, друг.
СВ: Спасибо.
Ю: Ты отлично поработал. Просто отлично. Большое спасибо. Спасибо, спасибо.
СВ: Спасибо, Юрий, и спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что ваша страна поддержала её, и я благодарю вас.
Ю: Да, да, да. Да. Вы знаете, именно поэтому мы приостанавливаем организацию первого российско-арабского саммита.
СВ: Да.
Ю: Да, потому что мы считаем, что вы делаете настоящую работу в регионе.
СВ: Послушайте. Я вам кое-что скажу. Я думаю, я думаю, если мы сможем решить российско-украинский вопрос, все будут прыгать от радости.
Ю: Да, да, да. Да, вам нужно решить только одну проблему. [смеётся]
СВ: Какую?
Ю: Российско-украинскую войну.
СВ: Я знаю! Как нам это решить?
Ю: Друг мой, мне просто нужен твой совет. Как ты думаешь, будет полезно, если наши начальники поговорят по телефону?
СВ: Да, думаю.
Ю: Ты думаешь. И когда, по-твоему, это возможно?
СВ: Думаю, как только ты предложишь, мой босс готов это сделать.
Ю: Хорошо, хорошо.
СВ: Юрий, Юрий, вот что я бы сделал. Моя рекомендация.
Ю: Да, пожалуйста.
СВ: Я бы позвонил и просто повторил, что ты поздравляешь президента с этим достижением, что ты его поддерживал, поддерживал, что ты уважаешь его как человека мира, и ты просто очень рад, что это произошло. Так что я бы так сказал. Думаю, это будет действительно хорошее решение.
Потому что - позволь мне сказать тебе, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что ты, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что вопрос в том, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, мы заключим мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, мы предложим что-то вроде мирного предложения из 20 пунктов, как мы это сделали в Газе. Мы составили план Трампа из 20 пунктов, 20 из которых были направлены на мир, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами. Я имею в виду вот что...
Ю: Хорошо, хорошо, друг мой. Я думаю, что именно этот момент наши лидеры могли бы обсудить. Слушай, Стив, я согласен с тобой, он поздравит, скажет, что мистер Трамп настоящий миротворец и так далее. Вот что он скажет.
СВ: Но вот что, я думаю, было бы потрясающе.
Ю: Хорошо, хорошо.
СВ: А что, если... выслушайте меня...
Ю: Я обсужу это со своим начальником, а потом отвечу тебе. Хорошо?
СВ: Да, потому что послушайте, что я говорю. Я просто хочу, чтобы вы сказали, может быть, просто сказали это президенту Путину, потому что вы знаете, я испытываю к нему глубочайшее уважение.
Ю: Да, да.
СВ: Может быть, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира, и это может немного сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Мы открыты для подобных вещей - для изучения того, что потребуется для заключения мирного соглашения. А я вам говорю: я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то ещё. Но я говорю, вместо того, чтобы говорить так, давайте говорить более оптимистично, потому что я думаю, что мы придём к соглашению. И я думаю, Юрий, президент даст мне много пространства и полномочий, чтобы достичь соглашения.
Ю: Понятно...
СВ: ...и если мы сможем создать такую возможность, после того, как я поговорил с Юрием, и у нас состоялся разговор, думаю, это может привести к чему-то серьёзному.
Ю: Хорошо, звучит хорошо. Звучит хорошо.
СВ: И вот ещё что: Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу.
Ю: Я знаю. [смеётся]
СВ: Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там. Но, думаю, если возможно, провести разговор с твоим начальником до этой пятничной встречи.
Ю: До, до пятницы - да?
СВ: Верно.
Ю: Хорошо, хорошо. Я получил твой совет. Так что я обсужу это со своим начальником, а потом вернусь к тебе, хорошо?
СВ: Хорошо, Юрий, до скорого.
Ю: Отлично, отлично. Большое спасибо. Спасибо.
СВ: Пока.
Ю: Пока.
[Завершение телефонного звонка]"