Представители спецслужб Украины и России обсудили "деликатные вопросы" в Абу-Даби, - Ушаков
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что накануне, 25 ноября, в Абу-Даби состоялась встреча представителей спецслужб Украины и России.
передает Цензор.НЕТ.
Что обсуждали
"Были представители, которые вели серьезную работу. Это представители спецслужб Украины и России. Они периодически встречаются и обсуждают деликатные вопросы, в частности, касающиеся обмена пленными", - заявил Ушаков.
По его словам, во время этой встречи появился "рояль в кустах" - новый представитель США, который сейчас занимается украинскими вопросами.
"Он там тоже появился и провел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, видимо, это было заранее обсуждено. И также встретился с нашими представителями неожиданно".
Ушаков добавил, что на встрече спецслужб Украины и России в российской делегации были представители соответствующих служб, которые занимаются практическими вопросами - "очень сложными, деликатными и так далее".
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что 25 ноября в Абу-Даби вместе с американской делегацией находилась и украинская во главе с руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым.
Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.
По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
