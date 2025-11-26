РУС
переговоры США и России переговоры с РФ
4 240 22

Представители спецслужб Украины и России обсудили "деликатные вопросы" в Абу-Даби, - Ушаков

Встреча спецслужб Украины и РФ состоялась в Абу-Даби

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что накануне, 25 ноября, в Абу-Даби состоялась встреча представителей спецслужб Украины и России.

Об этом он сообщил росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что обсуждали

"Были представители, которые вели серьезную работу. Это представители спецслужб Украины и России. Они периодически встречаются и обсуждают деликатные вопросы, в частности, касающиеся обмена пленными", - заявил Ушаков. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и США не обсуждали "мирный план" в ОАЭ, - помощник Путина Ушаков

По его словам, во время этой встречи появился "рояль в кустах" - новый представитель США, который сейчас занимается украинскими вопросами.

"Он там тоже появился и провел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, видимо, это было заранее обсуждено. И также встретился с нашими представителями неожиданно".

Ушаков добавил, что на встрече спецслужб Украины и России в российской делегации были представители соответствующих служб, которые занимаются практическими вопросами - "очень сложными, деликатными и так далее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что 25 ноября в Абу-Даби вместе с американской делегацией находилась и украинская во главе с руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым.

  • Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

    По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Автор: 

ОАЭ переговоры россия Ушаков Юрий
+12
Спецслужби противників в гарячій фазі війни зустрічаються між собою....А є якась інформація коли гітлерівці зустрічалися зі сталіністами десь у 1942му?🤔
26.11.2025 20:11 Ответить
+10
як без проблем переправити 2 мільойна баксів з Києва на москву?
26.11.2025 20:03 Ответить
+9
Раніше мабуть через Гогалішвілі передачі йшли... Тепер Буданов вимушений особисто їздити на зустрічі?
26.11.2025 20:09 Ответить
В москаля Буданова свої ''мутки'' з колишніми москальськими ''сародічамі''...
26.11.2025 20:00 Ответить
Буданов - то розвідка, як Обдрістович. Спецслужби - то Малюк.
26.11.2025 20:10 Ответить
Усі спеціальні переговори (не публічні - втаємничені) в ОАЕ з москальськими окупантами за дорученням Зеленського вже більше 3років проводить ГУР під керівництвом Буданова ( + деколи Умеров - як переговірник по обміну полонених і поверненню дітей).
Лишень деколи зрідка залучаються консультанти зі Служби зовнішньої розвідки і СБУ.
26.11.2025 20:59 Ответить
Обмінялися паролями, явками
26.11.2025 20:02 Ответить
А ще домовились випити каву в звільненому будановим Криму.
26.11.2025 20:10 Ответить
явки дійсні до кінця року! А потім потрібна нова зустріч! Телефони прослуховуються, як видно із "віткофф - ушаковського" трампгейпу
26.11.2025 20:55 Ответить
"...відбулася зустріч представників спецслужб України та Росії..." - питання було одне: хто злив "віткоффа - ушакова"? бАданов пішов в відмову одразу!
26.11.2025 20:03 Ответить
як без проблем переправити 2 мільойна баксів з Києва на москву?
26.11.2025 20:03 Ответить
Може бути і серйозніше - як евакуювати "крота" єрмака і його слугу ЗЕблазня в маацкву в разі чого.
26.11.2025 20:43 Ответить
двушку на москву передали?
26.11.2025 20:05 Ответить
Продолжение работ на объекте в Шиханах, который закрыл Патрушев, проводится на Украине, и в интересах Украины.
Не эту ли "деликатную" тему обсуждали в Абу-Даби?
4th
26.11.2025 20:08 Ответить
Раніше мабуть через Гогалішвілі передачі йшли... Тепер Буданов вимушений особисто їздити на зустрічі?
26.11.2025 20:09 Ответить
Спецслужби противників в гарячій фазі війни зустрічаються між собою....А є якась інформація коли гітлерівці зустрічалися зі сталіністами десь у 1942му?🤔
26.11.2025 20:11 Ответить
Наступним мабуть поїде на зустріч Сирський... З батьками, десь у Сочі.
26.11.2025 20:40 Ответить
А кого це ти порівняв з гітлерівцями та сталіністами, невже Україну, що намагається повернути полонених з катівень?
26.11.2025 21:01 Ответить
О. Найшлося все таки непорозуміння,яке вирішило доколупатися до нюансів в простій аналогії.🤦
26.11.2025 21:09 Ответить
Сівкович з деркачем, кравцьом, бакаєм і помічники ригоАНАЛІВ, мабуть глибоко зхвильовані???
26.11.2025 20:18 Ответить
На якій мові розмовляли з "той стараной"? Був перекладач?
26.11.2025 20:25 Ответить
Тією мовою, якою ти підписав своє ім'я, ВалерИю.
26.11.2025 21:02 Ответить
Pyshy latynetseyou, ne strumyi sebe.
26.11.2025 21:59 Ответить
За його словами, під час цієї зустрічі з'явився "рояль у кущах" Джерело: https://censor.net/ua/n3587194

Невже очікується виступ ішака із "всесвітньовідомим" номером!?
26.11.2025 20:58 Ответить
Вау Балаболили про деликатноПикантный кекС у поРашский баньке с водкой селёдкой та з БОБАМИ)))
26.11.2025 22:39 Ответить
 
 