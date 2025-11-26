Представители спецслужб Украины и России обсудили "деликатные вопросы" в Абу-Даби, - Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что накануне, 25 ноября, в Абу-Даби состоялась встреча представителей спецслужб Украины и России.

Об этом он сообщил росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обсуждали

"Были представители, которые вели серьезную работу. Это представители спецслужб Украины и России. Они периодически встречаются и обсуждают деликатные вопросы, в частности, касающиеся обмена пленными", - заявил Ушаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и США не обсуждали "мирный план" в ОАЭ, - помощник Путина Ушаков

По его словам, во время этой встречи появился "рояль в кустах" - новый представитель США, который сейчас занимается украинскими вопросами.

"Он там тоже появился и провел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, видимо, это было заранее обсуждено. И также встретился с нашими представителями неожиданно".

Ушаков добавил, что на встрече спецслужб Украины и России в российской делегации были представители соответствующих служб, которые занимаются практическими вопросами - "очень сложными, деликатными и так далее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Что предшествовало