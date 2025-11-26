Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать переговоры для достижения своих целей, которые он не смог достичь на поле боя. редаетThe Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение должно включать уступки со стороны РФ

Она приветствовала стремление США к прекращению войны, однако подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны РФ.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно, как она закончится. Мы должны помнить, что есть один агрессор и одна жертва. Первым шагом должно быть полное и безоговорочное прекращение огня... Но сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к прекращению огня", - заявила Каллас.

Топ-дипломат отметила, что РФ не сворачивает свою военную машину, а, наоборот, наращивает ее.

"Нам еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда Россия должна вести переговоры. Мы приближаемся к этому", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что сейчас необходимо "продолжать поддерживать Украину и давить на Россию".

"Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах", - добавила Каллас.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

