Новости Мирные переговоры
Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Каллас: Путин пытается использовать переговоры, потому что не может достичь целей на поле боя

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать переговоры для достижения своих целей, которые он не смог достичь на поле боя.  редаетThe Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение должно включать уступки со стороны РФ 

Она приветствовала стремление США к прекращению войны, однако подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны РФ.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно, как она закончится. Мы должны помнить, что есть один агрессор и одна жертва. Первым шагом должно быть полное и безоговорочное прекращение огня... Но сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к прекращению огня", - заявила Каллас.

Топ-дипломат отметила, что РФ не сворачивает свою военную машину, а, наоборот, наращивает ее.

"Нам еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда Россия должна вести переговоры. Мы приближаемся к этому", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что сейчас необходимо "продолжать поддерживать Украину и давить на Россию". 

"Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах", - добавила Каллас.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Топ комментарии
+7
Ситуація наближається до того, що росія змушена буде вести перемовини. А в другому реченні: росія не згортає, а нарощує військову машину.
Це в мене щось з логікою?
26.11.2025 17:27 Ответить
+2
Зеленський і Сирський досягають своїх цілей без дурних переговорів.
26.11.2025 17:04 Ответить
+2
А як тоді з цим бути?

У МЗС РФ заявили, що схвалюють зусилля США з пошуку рішень «кризи», але відмовляються від поступок щодо війни в Україні.

«Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, зокрема і в контексті СВО, не може бути й мови», - заступник міністра закордонних справ росії Рябков.
26.11.2025 17:24 Ответить
Я шось пропустив - коли путлєр заікнувся шо він хоче миру? - капітуляції України - так
26.11.2025 17:02 Ответить
Зеленський і Сирський досягають своїх цілей без дурних переговорів.
26.11.2025 17:04 Ответить
Каллас, щось ви довго наближаєтесь, вже майже 4 роки. А далі що, снову перемовини, і так ще 20 років?
26.11.2025 17:12 Ответить
Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому ... ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню. Дурня якась!
26.11.2025 17:17 Ответить
А як тоді з цим бути?

У МЗС РФ заявили, що схвалюють зусилля США з пошуку рішень «кризи», але відмовляються від поступок щодо війни в Україні.

«Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, зокрема і в контексті СВО, не може бути й мови», - заступник міністра закордонних справ росії Рябков.
26.11.2025 17:24 Ответить
Ситуація наближається до того, що росія змушена буде вести перемовини. А в другому реченні: росія не згортає, а нарощує військову машину.
Це в мене щось з логікою?
26.11.2025 17:27 Ответить
Ні, це не у вас, це у Каллас.
26.11.2025 17:55 Ответить
Знов пістьож! Перемовини навʼязав трамп щоб ми здавались. А пуйлу прийшлось підіграти. Він не перемовин хоче, він вбивати хоче і просуватись вперед.
26.11.2025 17:32 Ответить
Все йде по плану
План в тому, щоб роками обговорювати плани і відтягувати санкції
26.11.2025 19:10 Ответить
 
 