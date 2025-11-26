Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому використовує перемовини, - Каллас

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати переговори для досягнення своїх цілей, які він не зміг здобути на полі бою.

Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Угода має включати поступки з боку РФ

Вона привітала прагнення США до припинення війни, однак наголосила, що будь-яка мирна угода має включати поступки з боку РФ.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але важливо, як вона закінчиться. Ми повинні пам'ятати, що є один агресор і одна жертва. Першим кроком має бути повне і беззастережне припинення вогню... Але зараз ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню", - заявила Каллас.

Топдипломатка зазначила, що РФ не згортає свою військову машину, а, навпаки, нарощує її.

"Нам ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що веде переговори, до ситуації, коли Росія мусить вести переговори. Ми наближаємося до цього",- сказала вона.

Каллас наголосила, що зараз необхідно "продовжувати підтримувати Україну і тиснути на Росію".

"Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах",- додала Каллас.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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