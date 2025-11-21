РФ не має жодного права на будь-які поступки від України, - Каллас

Росія не має права висувати будь-які умови до України, в яку сама вторглася. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Європейську правду, про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

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Так, вона зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну і вважає, що Москва не має права ставити жодні умови Києву.

"Росія не має жодного законного права на будь-які поступки з боку країни, в яку вона вторглася. Зрештою, умови будь-якої угоди має вирішувати Україна", – наголосила Каллас.

Вона назвала війну Росії проти України "екзистенційною загрозою для Європи".

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"Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Але те, як вона закінчиться, має значення. Винагородження агресії Росії не зробить Україну, Європу… безпечнішими", – додала Каллас.

Також вона нагадала, що ЄС має простий план, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну.

"ЄС надає Україні рекордні рівні військової підтримки, щоб допомогти їй захистити себе, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці та європейці, - Каллас

Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.