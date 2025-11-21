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Новини Мирний план США
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РФ не має жодного права на будь-які поступки від України, - Каллас

Каллас про вимоги РФ до України

Росія не має права висувати будь-які умови до України, в яку сама вторглася. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Європейську правду, про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

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Так, вона зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну і вважає, що Москва не має права ставити жодні умови Києву.

"Росія не має жодного законного права на будь-які поступки з боку країни, в яку вона вторглася. Зрештою, умови будь-якої угоди має вирішувати Україна", – наголосила Каллас.

Вона назвала війну Росії проти України "екзистенційною загрозою для Європи".

Також читайте: Зеленський провів розмову з Венсом щодо "мирного плану" США, - ЗМІ

"Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Але те, як вона закінчиться, має значення. Винагородження агресії Росії не зробить Україну, Європу… безпечнішими", – додала Каллас.

Також вона нагадала, що ЄС має простий план, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну.

"ЄС надає Україні рекордні рівні військової підтримки, щоб допомогти їй захистити себе, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для припинення війни потрібно, щоб із будь-якими планами погодилися українці та європейці, - Каллас

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Євросоюз (15184) Каллас Кая (519)
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Топ коментарі
+12
Радує те що європейці розуміють на відміну маразматика Трампа,який руйнує весь миропорядок.Є жертва,є агресор,є грабіжник і є потерпілий .Потерпілому пропонують віддай гаманець,а потім ви будете дружити,друг до друга в гості їздити...
Трамп,ти дурак?
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21.11.2025 18:15 Відповісти
+9
Чому коли пишуть російською то я впевний що буде щось тупе, щось про жопи і пеніси, фізіологію, або "смоктати"?
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21.11.2025 18:13 Відповісти
+8
Сейчас Украина очень вежливо, но очень уверенно и твёрдо должна послать товарищей из Белого Дома вслед за рюским кораблём.
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21.11.2025 18:20 Відповісти
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Також вона нагадала, що ЄС має простий план, який складається лише з двох пунктів: перший - послабити Росію, другий - підтримати Україну.

То что ты озвучиваешь это не план, это растянуть войну хер знает на сколько времени без целей ее завершить или выйти хотяб из нее, где позиции Украины как мы видим только слабеют со временем. Так что как говорил классик: шо план трампа херня шо твой
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21.11.2025 18:09 Відповісти
Дама просто пукнула. Так, не сильно.
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21.11.2025 18:11 Відповісти
Чому коли пишуть російською то я впевний що буде щось тупе, щось про жопи і пеніси, фізіологію, або "смоктати"?
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21.11.2025 18:13 Відповісти
Тому що вони вбивці , гвалтівники та андрофаги
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21.11.2025 18:36 Відповісти
Світового порядку більше не існує. Право сильного творити беззаконня благославляє Америка. Світ зійшов з розуму.
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21.11.2025 18:12 Відповісти
А як же победун ЗЕ??Він же Трампа нагнув!Чи гуппі вже швидко забули?З дебілом ніхто розмовляти не буде
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21.11.2025 18:18 Відповісти
Радує те що європейці розуміють на відміну маразматика Трампа,який руйнує весь миропорядок.Є жертва,є агресор,є грабіжник і є потерпілий .Потерпілому пропонують віддай гаманець,а потім ви будете дружити,друг до друга в гості їздити...
Трамп,ти дурак?
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21.11.2025 18:15 Відповісти
Ти оригінал бачив ??Корупційний скандал це діло рук сосії і омєріки.Вірь потужному,він ніколи не брехав
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21.11.2025 18:20 Відповісти
та якби ще европа реально дiяла пропорцiонально обставинам.наприклад,поставила Украiнi частину своэi ядерноi зброi. а так , активнiсть бiльше спрямована на процес,нiж на результат.
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21.11.2025 18:35 Відповісти
Ти в своєму розумі на рахунок ядерної зброї?
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21.11.2025 18:41 Відповісти
Потужність заяв зашкалює!!!
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21.11.2025 18:16 Відповісти
Сейчас Украина очень вежливо, но очень уверенно и твёрдо должна послать товарищей из Белого Дома вслед за рюским кораблём.
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21.11.2025 18:20 Відповісти
Мудрому наріту насипають на вуха,що винувата омєріка хєровій мирній угоді
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21.11.2025 18:22 Відповісти
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21.11.2025 18:38 Відповісти
Як самокритично від людини, що втекла в Словаччину замість відправки на фронт.
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21.11.2025 20:27 Відповісти
Я у Словаччині вже 10 років, я - жінка, І ДІТЕЙ ВИХОВУЮ українцями. А вас , дивлюсь, вже націоналісти почали дратувати
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21.11.2025 22:25 Відповісти
Виховуйте своїх дітей в Покровську в ЗСУ, інакше всі ваші слова - це лицемірство (та гендерна дискримінація). Якщо ви не воюєте, то вони візьмуть приклад і не воюватимуть. І словами це не зміните.
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22.11.2025 04:50 Відповісти
Дякую Пані Каллас за непохитну підтримку України.
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21.11.2025 18:46 Відповісти
«Не можна ростити своїх дітей вівцями, коли сусіди ростять своїх вовками!!
Дмитро Донцов» (С) Житєва ПРАВДА сьогодення, в Україні!!! Памятаймо,
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21.11.2025 19:20 Відповісти
"Ми всі хочемо" я бы сделал эту фразу лозунгом европейского союза.
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21.11.2025 19:41 Відповісти
******* лицемірні. Щоб РФ "не мала" на щось "права", ви повинні були в 22 році стати пліч о пліч з Україною, а не сцикливо ховатися за її спиною роками, тицяючи крапельну т.з. "допомогу". Доховалися до того, що тепер під мудрим керівництвом Лідора, якого ви в сраку цілуєте, Україна все просрала. То ж заваліться, імпотенти.
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21.11.2025 22:26 Відповісти
Они б так и сделали , если бы не видели что зеля подмахивает х**лу.... Ты б дал новое вооружение, точно зная, что завтра чертежи будут у врага ? как план настаупления ВСУ лета 23-го года...Ото ж.... НЕ надо матюкать Европу - лучше поблагодари 73% мудрого народа, шо он хотел посмеяться...
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22.11.2025 02:19 Відповісти
Так убалтывают девок, чтоб дали. А потом посылают нах.... Как с Будапештским меморандумом...
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22.11.2025 02:15 Відповісти
Стармер сьогодні на сьогодні в глубокій мовчанці... Макрон в роздумах.... Дякуємо тим хто не вичікую -Хай Київ віддувається... ми потім..опісля капітуляції будемо в мемуарах писати, які були злі на мацкву і трампа і хотіли вже війська відправити в Україну
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22.11.2025 07:20 Відповісти
 
 