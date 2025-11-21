РФ не має жодного права на будь-які поступки від України, - Каллас
Росія не має права висувати будь-які умови до України, в яку сама вторглася. Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Європейську правду, про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.
Так, вона зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну і вважає, що Москва не має права ставити жодні умови Києву.
"Росія не має жодного законного права на будь-які поступки з боку країни, в яку вона вторглася. Зрештою, умови будь-якої угоди має вирішувати Україна", – наголосила Каллас.
Вона назвала війну Росії проти України "екзистенційною загрозою для Європи".
"Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Але те, як вона закінчиться, має значення. Винагородження агресії Росії не зробить Україну, Європу… безпечнішими", – додала Каллас.
Також вона нагадала, що ЄС має простий план, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну.
"ЄС надає Україні рекордні рівні військової підтримки, щоб допомогти їй захистити себе, і ми продовжуватимемо це робити", – підсумувала вона.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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То что ты озвучиваешь это не план, это растянуть войну хер знает на сколько времени без целей ее завершить или выйти хотяб из нее, где позиции Украины как мы видим только слабеют со временем. Так что как говорил классик: шо план трампа херня шо твой
Трамп,ти дурак?
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