РФ не имеет никакого права на какие-либо уступки от Украины, - Каллас

Россия не имеет права выдвигать какие-либо условия Украине, в которую сама вторглась. Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

Так, она отметила, что ЕС будет поддерживать Украину и считает, что Москва не имеет права ставить никаких условий Киеву.

"Россия не имеет никакого законного права на какие-либо уступки со стороны страны, в которую она вторглась. В конце концов, условия любого соглашения должна решать Украина", – подчеркнула Каллас.

Она назвала войну России против Украины "экзистенциальной угрозой для Европы".

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но то, как она закончится, имеет значение. Вознаграждение агрессии России не сделает Украину, Европу... более безопасными", – добавила Каллас.

Также она напомнила, что у ЕС есть простой план, состоящий всего из двух пунктов: первый – ослабить Россию, второй – поддержать Украину.

"ЕС предоставляет Украине рекордные уровни военной поддержки, чтобы помочь ей защитить себя, и мы будем продолжать это делать", – подытожила она.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.