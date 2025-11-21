РУС
РФ не имеет никакого права на какие-либо уступки от Украины, - Каллас

Каллас о требованиях РФ к Украине

Россия не имеет права выдвигать какие-либо условия Украине, в которую сама вторглась. Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

Так, она отметила, что ЕС будет поддерживать Украину и считает, что Москва не имеет права ставить никаких условий Киеву.

"Россия не имеет никакого законного права на какие-либо уступки со стороны страны, в которую она вторглась. В конце концов, условия любого соглашения должна решать Украина", – подчеркнула Каллас.

Она назвала войну России против Украины "экзистенциальной угрозой для Европы".

Читайте также: Зеленский провел беседу с Венсом по поводу "мирного плана" США, - СМИ

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но то, как она закончится, имеет значение. Вознаграждение агрессии России не сделает Украину, Европу... более безопасными", – добавила Каллас.

Также она напомнила, что у ЕС есть простой план, состоящий всего из двух пунктов: первый – ослабить Россию, второй – поддержать Украину.

"ЕС предоставляет Украине рекордные уровни военной поддержки, чтобы помочь ей защитить себя, и мы будем продолжать это делать", – подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для прекращения войны нужно, чтобы с любыми планами согласились украинцы и европейцы, - Каллас

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Евросоюз (17839) Каллас Кая (313)
+6
Радує те що європейці розуміють на відміну маразматика Трампа,який руйнує весь миропорядок.Є жертва,є агресор,є грабіжник і є потерпілий .Потерпілому пропонують віддай гаманець,а потім ви будете дружити,друг до друга в гості їздити...
Трамп,ти дурак?
21.11.2025 18:15 Ответить
+6
Сейчас Украина очень вежливо, но очень уверенно и твёрдо должна послать товарищей из Белого Дома вслед за рюским кораблём.
21.11.2025 18:20 Ответить
+4
Чому коли пишуть російською то я впевний що буде щось тупе, щось про жопи і пеніси, фізіологію, або "смоктати"?
21.11.2025 18:13 Ответить
Також вона нагадала, що ЄС має простий план, який складається лише з двох пунктів: перший - послабити Росію, другий - підтримати Україну.

То что ты озвучиваешь это не план, это растянуть войну хер знает на сколько времени без целей ее завершить или выйти хотяб из нее, где позиции Украины как мы видим только слабеют со временем. Так что как говорил классик: шо план трампа херня шо твой
21.11.2025 18:09 Ответить
Дама просто пукнула. Так, не сильно.
21.11.2025 18:11 Ответить
Чому коли пишуть російською то я впевний що буде щось тупе, щось про жопи і пеніси, фізіологію, або "смоктати"?
21.11.2025 18:13 Ответить
Тому що вони вбивці , гвалтівники та андрофаги
21.11.2025 18:36 Ответить
Світового порядку більше не існує. Право сильного творити беззаконня благославляє Америка. Світ зійшов з розуму.
21.11.2025 18:12 Ответить
А як же победун ЗЕ??Він же Трампа нагнув!Чи гуппі вже швидко забули?З дебілом ніхто розмовляти не буде
21.11.2025 18:18 Ответить
Радує те що європейці розуміють на відміну маразматика Трампа,який руйнує весь миропорядок.Є жертва,є агресор,є грабіжник і є потерпілий .Потерпілому пропонують віддай гаманець,а потім ви будете дружити,друг до друга в гості їздити...
Трамп,ти дурак?
21.11.2025 18:15 Ответить
Ти оригінал бачив ??Корупційний скандал це діло рук сосії і омєріки.Вірь потужному,він ніколи не брехав
21.11.2025 18:20 Ответить
та якби ще европа реально дiяла пропорцiонально обставинам.наприклад,поставила Украiнi частину своэi ядерноi зброi. а так , активнiсть бiльше спрямована на процес,нiж на результат.
21.11.2025 18:35 Ответить
Ти в своєму розумі на рахунок ядерної зброї?
21.11.2025 18:41 Ответить
Потужність заяв зашкалює!!!
21.11.2025 18:16 Ответить
Сейчас Украина очень вежливо, но очень уверенно и твёрдо должна послать товарищей из Белого Дома вслед за рюским кораблём.
21.11.2025 18:20 Ответить
Мудрому наріту насипають на вуха,що винувата омєріка хєровій мирній угоді
21.11.2025 18:22 Ответить
21.11.2025 18:38 Ответить
Дякую Пані Каллас за непохитну підтримку України.
21.11.2025 18:46 Ответить
 
 