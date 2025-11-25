Повернення РФ до G8 не має статися, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що повернення Росії до формату G8 "безперечно не має статися".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Каллас сказала у програмі на BBC News.

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Мирний план

Так, за словами Каллас, остаточний мирний план щодо припинення війни в Україні повинен унеможливити повторне вторгнення Росії.

"Якщо ми хочемо покласти цьому край назавжди, нам справді дуже потрібно, щоб Росія пішла на поступки", - наголосила вона.

Каллас зауважила, що такий підхід вимагатиме від РФ дотримання міжнародних угод і скорочення своїх збройних сил.

"Не можна просто вторгнутися в іншу країну... і не нести за це жодної відповідальності", - додала вона.

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Можливе повернення РФ до G8

Щодо повернення Росії до G8, Каллас зазначила, що цього "точно не має статися".

"Ми не можемо повернутися до звичайного життя... як ви можете собі таке уявити?" - наголосила вона.

Глава зовнішньої політики, відзначаючи "благородну справу" президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні, також зазначила, що необхідно задатися питанням, що "дійсно приносить мир" у країну.

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Росія в G8

Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тодішній саміт мав пройти в Сочі, однак лідери інших семи держав відмовилися брати в ньому участь.

Нині до складу G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія. Групу традиційно вважають клубом країн із найрозвиненішими економіками світу.