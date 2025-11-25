Возвращение РФ в G8 не должно произойти, - Каллас
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что возвращение России в формат G8 "бесспорно не должно произойти".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Каллас сказала в программе на BBC News.
Мирный план
Так, по словам Каллас, окончательный мирный план по прекращению войны в Украине должен сделать невозможным повторное вторжение России.
"Если мы хотим положить этому конец навсегда, нам действительно очень нужно, чтобы Россия пошла на уступки", - подчеркнула она.
Каллас отметила, что такой подход потребует от РФ соблюдения международных соглашений и сокращения своих вооруженных сил.
"Нельзя просто вторгнуться в другую страну... и не нести за это никакой ответственности", - добавила она.
Возможное возвращение РФ в G8
Что касается возвращения России в G8, Каллас отметила, что этого "точно не должно произойти".
"Мы не можем вернуться к обычной жизни... как вы можете себе такое представить?" - подчеркнула она.
Глава внешней политики, отмечая "благородное дело" президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине, также отметила, что необходимо задаться вопросом, что "действительно приносит мир" в страну.
Россия в G8
Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Тогдашний саммит должен был пройти в Сочи, однако лидеры других семи государств отказались принимать в нем участие.
Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. Группу традиционно считают клубом стран с самыми развитыми экономиками мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль