Возвращение РФ в G8 не должно произойти, - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что возвращение России в формат G8 "бесспорно не должно произойти".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Каллас сказала в программе на BBC News.

Мирный план

Так, по словам Каллас, окончательный мирный план по прекращению войны в Украине должен сделать невозможным повторное вторжение России.

"Если мы хотим положить этому конец навсегда, нам действительно очень нужно, чтобы Россия пошла на уступки", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что такой подход потребует от РФ соблюдения международных соглашений и сокращения своих вооруженных сил.

"Нельзя просто вторгнуться в другую страну... и не нести за это никакой ответственности", - добавила она.

Возможное возвращение РФ в G8

Что касается возвращения России в G8, Каллас отметила, что этого "точно не должно произойти".

"Мы не можем вернуться к обычной жизни... как вы можете себе такое представить?" - подчеркнула она.

Глава внешней политики, отмечая "благородное дело" президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине, также отметила, что необходимо задаться вопросом, что "действительно приносит мир" в страну.

Россия в G8

Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Тогдашний саммит должен был пройти в Сочи, однако лидеры других семи государств отказались принимать в нем участие.

Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. Группу традиционно считают клубом стран с самыми развитыми экономиками мира.