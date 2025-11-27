Реальний "мирний план" складається з двох основних елементів - тиск на Росію та підтримка України, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що будь-який потенційний план мирного врегулювання, навіть якщо його погодять США, Україна та країни Європи, матиме сенс лише за умови, що російський президент Володимир Путін змінить свої цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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За словами міністра, реальний мирний план складається з двох основних елементів: максимального тиску на Росію та подальшої підтримки України. Він наголосив, що Путін не коментує запропоновані ініціативи і не демонструє жодних ознак готовності відмовитися від своїх агресивних намірів.

"Але поки що він не виявляє готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми все ще далекі від миру", - підкреслив Цахкна.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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