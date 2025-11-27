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Новини Мирний план США
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Реальний "мирний план" складається з двох основних елементів - тиск на Росію та підтримка України, - Цахкна

маргус,цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що будь-який потенційний план мирного врегулювання, навіть якщо його погодять США, Україна та країни Європи, матиме сенс лише за умови, що російський президент Володимир Путін змінить свої цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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За словами міністра, реальний мирний план складається з двох основних елементів: максимального тиску на Росію та подальшої підтримки України. Він наголосив, що Путін не коментує запропоновані ініціативи і не демонструє жодних ознак готовності відмовитися від своїх агресивних намірів.

"Але поки що він не виявляє готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми все ще далекі від миру", - підкреслив Цахкна.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26710) Цахкна Маргус (159) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+2
Реальний мир план - це знищення росії всім світом! Але хто ж на це піде?
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27.11.2025 11:26 Відповісти
+2
Такий план тиску на агресора може спрацювати при довгострокових злагоджених діях. У кацапів економіка вже все, ФНБ у цьому році теж закінчився, дому вони теж починають сипатись.

А от політика заохочення і умиротворення агресора плюшками і тиску на жертву агресії ніколи не працювала і не може працювати принципово. Нагадую, що така політика призвела до Другої Світової Війни.
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27.11.2025 11:51 Відповісти
+1
А конкретніше, Уася, реальні кроки треба, а не ця болтологія від балтійських тигрів
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27.11.2025 12:35 Відповісти
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Ну і цей мирний план працює і приносить мирні результати, так?
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27.11.2025 11:13 Відповісти
Такий план тиску на агресора може спрацювати при довгострокових злагоджених діях. У кацапів економіка вже все, ФНБ у цьому році теж закінчився, дому вони теж починають сипатись.

А от політика заохочення і умиротворення агресора плюшками і тиску на жертву агресії ніколи не працювала і не може працювати принципово. Нагадую, що така політика призвела до Другої Світової Війни.
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27.11.2025 11:51 Відповісти
ФНБ закінчився хіба в телемарафоні, тому що станом на вересень 2025 року там було в еквіваленті 158 мільярдів доларів (три річних бюджети України).
А от мобілізаційний ресурс України таки має властивість закінчуватись. І якщо це станеться - ворог сам отримає будь-які плюшки які захоче, і тоді вже доведеться підписувати справжню повну капітуляцію. І саме тому росія зараз веде війну на виснаження, а не за якийсь розбомблений Покровськ чи Гуляйполе.
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27.11.2025 12:54 Відповісти
"на вересень 2025 року там було в еквіваленті 158 мільярдів доларів" - це де ти такі цифри витяг? Там навіть на початок 2025 такої суми не було.

"тоді вже доведеться підписувати справжню повну капітуляцію" - так те, що вимагає ***** і є справжньою повною капітуляцією. Там умови чи не гірші на ті, що були висунуті Німеччині у 1945му з набагато гіршими перспективами, бо ж Московія геть не відповилась від мети знищити Україну і вимоги кремлівського гітлера саме ведуть до того, щоб знову напасти на Україну - саме для цього йому необхідно, щоб Україна була без армії і без військових союзів.
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27.11.2025 14:04 Відповісти
Тиск на Кацапію це віддача територій "в оренду", кацапський язик державний, зменшення армії, повернення статусу кацапській церкві, відмова від НАТО та ЄС, чи це елемент допомоги Україні? Зельоні б вже якось пояснили свою згоду на ці "елементи".
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27.11.2025 11:18 Відповісти
Харе маячню валити, кацап. Ніхто ваші ресурси задарма не хоче відібрати. Їх купували за чесні гроші і купували б і далі, якби ви не полізли захоплювати чуже.
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27.11.2025 11:53 Відповісти
Реальний мир план - це знищення росії всім світом! Але хто ж на це піде?
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27.11.2025 11:26 Відповісти
А конкретніше, Уася, реальні кроки треба, а не ця болтологія від балтійських тигрів
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27.11.2025 12:35 Відповісти
так роби, Ууасся, а то тілько в коментах борзе.
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27.11.2025 12:42 Відповісти
 
 