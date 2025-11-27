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Новини Мирний план США
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Путін відчуває запах крові та поки не готовий до миру, - Цахкна

В Естонії вважають, що Путін не готовий до миру зараз

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що дії РФ та диктатора Путіна не мають жодних ознак настання миру в Україні найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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"Мені здається, що Путін відчуває у повітрі запах крові, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить тиск максимально можливим чином - на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичним об'єктам. Жодних ознак миру поки не видно", - вважає очільник МЗС Естонії.

Цахкна зазначив, що Трамп, навпаки, прагне нав'язати Україні мирну угоду.

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"І цей процес неймовірно публічний: всілякі витоки, дзвінки, пропозиції та зустрічні пропозиції. Такий шквал інформації – велика рідкість. І друге: сучасна зовнішня політика точно не для людей зі слабкими нервами. Ми повинні зберігати абсолютний спокій і продовжувати відстоювати свої позиції", - додав міністр.

Говорячи про мирні зусилля, Цахкна визнав, що важко прогнозувати, чи зазнають вони краху, чи ні.

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"Головний посил українців полягав у тому, що вони хочуть зберегти залучення президента Трампа і Сполучених Штатів. Логіка проста: зі США можна вести переговори, але без США неможливо чинити тиск на Росію", - сказав він.

За його словами, навіть якщо США, Україна та Європа досягнуть якогось плану, його суть має полягати в тому, що Путін змінить свої цілі.

"Але поки що він не показує готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми все ще далекі від миру", - наголосив міністр.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

путін володимир (25474) росія (70371) Цахкна Маргус (159)
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Топ коментарі
+7
Не тільки Цахні, а й іншим капітанам-очевидність, що ******* заявити про білий сніг та мокру воду на загал.
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27.11.2025 11:14 Відповісти
+6
Естонія відчуває запах війни і не хоче бути наступною, на кого путін нападе. Але поки він воює в Україні - у нього немає сил нападати ще й на Естонію.
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27.11.2025 10:50 Відповісти
+5
Мирний план Трампа це такаж туфта як плани миру Зеленьського, плани перемоги, саміти перших лядєй та джентельментів, кринска платформа, та інша діч
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27.11.2025 10:42 Відповісти
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Мирний план Трампа це такаж туфта як плани миру Зеленьського, плани перемоги, саміти перших лядєй та джентельментів, кринска платформа, та інша діч
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27.11.2025 10:42 Відповісти
Дивно. Маньяк вбивця не готовий припинити вбивати. Маньяк вбивця, розв'язавший чергову найбільшу з часів другої світової війну, не готовий до миру. Дивно.
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27.11.2025 10:44 Відповісти
Або відчуває запах лайна ,яким повіяло з європки
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27.11.2025 10:45 Відповісти
Прутін уже відчуває той сморід від свого трупа, тому й команди дає передсмертні отим вітькоффам та родичам Трампа, гадити в Україні, щоб вона капітулювала!! Його ще пригожин, так перелякав, що і досі діарея в чемодани!!!
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27.11.2025 10:46 Відповісти
так а що має мотивувати ***** піти на мирні перемовини?
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27.11.2025 10:47 Відповісти
Воно до миру і не буде готове.
Адік воював до останнього німця,тоді здриснув в Аргентину.
Частину соратників повісили,частина дожила до глибокої старості.
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27.11.2025 10:48 Відповісти
"Адольф Гітлер обраний на п'ятий термін підряд у Намібії, - ЗМІ.
Адольф - 59-річний політик з Намібії. Сам він підтвердив, що його назвали на честь нацистського диктатора, але за його словами, батько не розумів, кого підтримував Гітлер, і він сам до нацизму не має жодного стосунку."
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27.11.2025 10:55 Відповісти
Естонія відчуває запах війни і не хоче бути наступною, на кого путін нападе. Але поки він воює в Україні - у нього немає сил нападати ще й на Естонію.
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27.11.2025 10:50 Відповісти
А більшого цій цахні і не треба. Нехай гинуть українці аби пуйло на Естонію не поліз.
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27.11.2025 11:12 Відповісти
Не тільки Цахні, а й іншим капітанам-очевидність, що ******* заявити про білий сніг та мокру воду на загал.
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27.11.2025 11:14 Відповісти
І можливість "відчути запах крові" надали йому США та так звані європейські партнери України
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27.11.2025 13:34 Відповісти
 
 