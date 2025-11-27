Путін відчуває запах крові та поки не готовий до миру, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що дії РФ та диктатора Путіна не мають жодних ознак настання миру в Україні найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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"Мені здається, що Путін відчуває у повітрі запах крові, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить тиск максимально можливим чином - на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичним об'єктам. Жодних ознак миру поки не видно", - вважає очільник МЗС Естонії.

Цахкна зазначив, що Трамп, навпаки, прагне нав'язати Україні мирну угоду.

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"І цей процес неймовірно публічний: всілякі витоки, дзвінки, пропозиції та зустрічні пропозиції. Такий шквал інформації – велика рідкість. І друге: сучасна зовнішня політика точно не для людей зі слабкими нервами. Ми повинні зберігати абсолютний спокій і продовжувати відстоювати свої позиції", - додав міністр.

Говорячи про мирні зусилля, Цахкна визнав, що важко прогнозувати, чи зазнають вони краху, чи ні.

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"Головний посил українців полягав у тому, що вони хочуть зберегти залучення президента Трампа і Сполучених Штатів. Логіка проста: зі США можна вести переговори, але без США неможливо чинити тиск на Росію", - сказав він.

За його словами, навіть якщо США, Україна та Європа досягнуть якогось плану, його суть має полягати в тому, що Путін змінить свої цілі.

"Але поки що він не показує готовності до цього і не коментує сам план. Тому я вважаю, що ми все ще далекі від миру", - наголосив міністр.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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