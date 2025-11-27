Путин чувствует запах крови и пока не готов к миру, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что действия РФ и диктатора Путина не имеют никаких признаков наступления мира в Украине в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
"Мне кажется, что Путин чувствует в воздухе запах крови, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает давление максимально возможным образом - на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно", - считает глава МИД Эстонии.
Цахкна отметил, что Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.
"И этот процесс невероятно публичный: всевозможные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой шквал информации – большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для людей со слабыми нервами. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции", - добавил министр.
Говоря о мирных усилиях, Цахкна признал, что трудно прогнозировать, потерпят ли они крах или нет.
"Главный полсил украинцев заключался в том, что они хотят сохранить привлечение президента Трампа и Соединенных Штатов. Логика проста: с США можно вести переговоры, но без США невозможно оказывать давление на Россию", - сказал он.
По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.
"Но пока он не показывает готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира", - подчеркнул министр.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
