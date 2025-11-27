РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9403 посетителя онлайн
Новости Мирный план США
662 9

Путин чувствует запах крови и пока не готов к миру, - Цахкна

В Эстонии считают, что Путин не готов к миру сейчас

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что действия РФ и диктатора Путина не имеют никаких признаков наступления мира в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мне кажется, что Путин чувствует в воздухе запах крови, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает давление максимально возможным образом - на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно", - считает глава МИД Эстонии.

Цахкна отметил, что Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.

Читайте: Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон

"И этот процесс невероятно публичный: всевозможные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой шквал информации – большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для людей со слабыми нервами. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции", - добавил министр.

Говоря о мирных усилиях, Цахкна признал, что трудно прогнозировать, потерпят ли они крах или нет.

Читайте также: Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

"Главный полсил украинцев заключался в том, что они хотят сохранить привлечение президента Трампа и Соединенных Штатов. Логика проста: с США можно вести переговоры, но без США невозможно оказывать давление на Россию", - сказал он.

По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.

"Но пока он не показывает готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира", - подчеркнул министр.

Читайте: Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп все еще может достичь мирного соглашения, если назначит кого-то вместо Уиткоффа, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (32471) россия (98156) Цахкна Маргус (97)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мирний план Трампа це такаж туфта як плани миру Зеленьського, плани перемоги, саміти перших лядєй та джентельментів, кринска платформа, та інша діч
показать весь комментарий
27.11.2025 10:42 Ответить
Дивно. Маньяк вбивця не готовий припинити вбивати. Маньяк вбивця, розв'язавший чергову найбільшу з часів другої світової війну, не готовий до миру. Дивно.
показать весь комментарий
27.11.2025 10:44 Ответить
Або відчуває запах лайна ,яким повіяло з європки
показать весь комментарий
27.11.2025 10:45 Ответить
Прутін уже відчуває той сморід від свого трупа, тому й команди дає передсмертні отим вітькоффам та родичам Трампа, гадити в Україні, щоб вона капітулювала!! Його ще пригожин, так перелякав, що і досі діарея в чемодани!!!
показать весь комментарий
27.11.2025 10:46 Ответить
так а що має мотивувати ***** піти на мирні перемовини?
показать весь комментарий
27.11.2025 10:47 Ответить
Воно до миру і не буде готове.
Адік воював до останнього німця,тоді здриснув в Аргентину.
Частину соратників повісили,частина дожила до глибокої старості.
показать весь комментарий
27.11.2025 10:48 Ответить
"Адольф Гітлер обраний на п'ятий термін підряд у Намібії, - ЗМІ.
Адольф - 59-річний політик з Намібії. Сам він підтвердив, що його назвали на честь нацистського диктатора, але за його словами, батько не розумів, кого підтримував Гітлер, і він сам до нацизму не має жодного стосунку."
показать весь комментарий
27.11.2025 10:55 Ответить
Естонія відчуває запах війни і не хоче бути наступною, на кого путін нападе. Але поки він воює в Україні - у нього немає сил нападати ще й на Естонію.
показать весь комментарий
27.11.2025 10:50 Ответить
Хохлы ******
показать весь комментарий
27.11.2025 10:58 Ответить
 
 