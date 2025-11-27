Путин чувствует запах крови и пока не готов к миру, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что действия РФ и диктатора Путина не имеют никаких признаков наступления мира в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мне кажется, что Путин чувствует в воздухе запах крови, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает давление максимально возможным образом - на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно", - считает глава МИД Эстонии.

Цахкна отметил, что Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.

Читайте: Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон

"И этот процесс невероятно публичный: всевозможные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой шквал информации – большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для людей со слабыми нервами. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции", - добавил министр.

Говоря о мирных усилиях, Цахкна признал, что трудно прогнозировать, потерпят ли они крах или нет.

Читайте также: Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

"Главный полсил украинцев заключался в том, что они хотят сохранить привлечение президента Трампа и Соединенных Штатов. Логика проста: с США можно вести переговоры, но без США невозможно оказывать давление на Россию", - сказал он.

По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.

"Но пока он не показывает готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира", - подчеркнул министр.

Читайте: Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп все еще может достичь мирного соглашения, если назначит кого-то вместо Уиткоффа, - Bloomberg