Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не беспокоится о том, что нужно для заключения мирного соглашения в Украине.

Автор Марк Чемпион отмечает, что любой опытный посредник должен стремиться к тому, чтобы обе стороны чувствовали его поддержку.

Однако из обнародованных журналистами разговоров Уиткоффа и представителей РФ становится известно, что тот не выступал посредником между Украиной и Россией. Он просто вел переговоры с россиянами, чтобы достичь за счет Украины и Европы того, чего хотят РФ и США.

Издание отмечает, что если бы были какие-то признаки того, что Виткофф реализовывал заранее согласованную стратегию администрации, или что он также тесно сотрудничал с украинцами, а не помогал Кремлю формировать политику США, то это вызвало бы только уважение к его усилиям.

"Вместо этого, кажется очевидным, что эти телефонные звонки означали именно то, что казалось: что доверчивый дипломат-любитель сотрудничал с Кремлем, чтобы манипулировать Белым домом за счет Украины", - говорится в материале.

Подход Уиткоффа создал "опасный цирк" вокруг дипломатии, направленной на прекращение войны. Это также объясняет путаницу в Вашингтоне после того, как его 28-пунктный план просочился в Axios, относительно того, кто именно его написал. Были ли это США? Или Россия? Государственный секретарь США Марко Рубио неоднократно заявлял и то, и другое.

Марк Чемпион отмечает, что нельзя позволить, чтобы это фиаско прошло просто так.

Учитывая такую прозрачность в отношении происхождения плана, у администрации США есть возможность принять участие в реальном посредничестве. Ведь в отличие от Путина, Украина действительно хочет и нуждается в прекращении российского вторжения. Украинский народ и его лидеры готовы смириться со многими вещами, с которыми не должны мириться, чтобы это произошло.

"Вопрос сейчас заключается в том, как превратить этот план в настоящее соглашение, способное обеспечить предложенный в нем мир, а не просто способствовать России в ее военных целях", - пишет автор.

Bloomberg отмечает, что Уиткофф не знает и не беспокоится о том, что нужно для заключения соглашения, которое обеспечило бы окончательное прекращение войны и сохранило суверенитет Украины, о чем говорится в первом пункте плана, "который он (Уиткофф. - Ред.) разработал со своими кремлевскими друзьями".

Если Трамп сможет поручить вести переговоры другим, кто понимает потребности Украины, они еще могут достичь мирного соглашения, которого, по словам президента США, он стремится, подытожил автор.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

