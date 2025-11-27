РУС
2 703 60

Трамп все еще может достичь мирного соглашения, если назначит кого-то вместо Уиткоффа, - Bloomberg

Трампу стоит заменить Виткоффа: Bloomberg объяснил, почему

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не беспокоится о том, что нужно для заключения мирного соглашения в Украине.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Автор Марк Чемпион отмечает, что любой опытный посредник должен стремиться к тому, чтобы обе стороны чувствовали его поддержку.

Однако из обнародованных журналистами разговоров Уиткоффа и представителей РФ становится известно, что тот не выступал посредником между Украиной и Россией. Он просто вел переговоры с россиянами, чтобы достичь за счет Украины и Европы того, чего хотят РФ и США.

Издание отмечает, что если бы были какие-то признаки того, что Виткофф реализовывал заранее согласованную стратегию администрации, или что он также тесно сотрудничал с украинцами, а не помогал Кремлю формировать политику США, то это вызвало бы только уважение к его усилиям. 

Читайте также: В России начался кризис неплатежей в государственных закупках

"Вместо этого, кажется очевидным, что эти телефонные звонки означали именно то, что казалось: что доверчивый дипломат-любитель сотрудничал с Кремлем, чтобы манипулировать Белым домом за счет Украины", - говорится в материале.

Подход Уиткоффа создал "опасный цирк" вокруг дипломатии, направленной на прекращение войны. Это также объясняет путаницу в Вашингтоне после того, как его 28-пунктный план просочился в Axios, относительно того, кто именно его написал. Были ли это США? Или Россия? Государственный секретарь США Марко Рубио неоднократно заявлял и то, и другое.

Марк Чемпион отмечает, что нельзя позволить, чтобы это фиаско прошло просто так. 

Учитывая такую прозрачность в отношении происхождения плана, у администрации США есть возможность принять участие в реальном посредничестве. Ведь в отличие от Путина, Украина действительно хочет и нуждается в прекращении российского вторжения. Украинский народ и его лидеры готовы смириться со многими вещами, с которыми не должны мириться, чтобы это произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ушаков обсудит утечку разговора с Уиткоффом: "Обменяемся мнениями по телефону"

"Вопрос сейчас заключается в том, как превратить этот план в настоящее соглашение, способное обеспечить предложенный в нем мир, а не просто способствовать России в ее военных целях", - пишет автор.

Bloomberg отмечает, что Уиткофф не знает и не беспокоится о том, что нужно для заключения соглашения, которое обеспечило бы окончательное прекращение войны и сохранило суверенитет Украины, о чем говорится в первом пункте плана, "который он (Уиткофф. - Ред.) разработал со своими кремлевскими друзьями".

Если Трамп сможет поручить вести переговоры другим, кто понимает потребности Украины, они еще могут достичь мирного соглашения, которого, по словам президента США, он стремится, подытожил автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ушаков о разговоре с Уиткоффом: Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
  • Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
  • "Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
  • Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым поставила под сомнение его роль в мирных переговорах, - The Telegraph

Автор: 

Топ комментарии
+12
Розумний правитель не може себе оточити недоумками-тому висновки кожен може зробити самостійно,звісно якщо має розум...
27.11.2025 09:57
+7
Навколо Трампа під час його першого президентського терміну були розумні люди, які стримували цього баригу. Зараз таких людей немає, рудий чорт їх обачливо прибрав, і тепер "царює" так як того вимагає його схиблений нарцисизм.
27.11.2025 10:12
+4
Вітков озвучив хотєлки Трумпа.
27.11.2025 09:58
Сьогодні Трамп буде їсти індичку ....І мабуть він перед цим зробить заяву , якусь
27.11.2025 09:55
оці усі "Блумберги" з "ЗЕ Телеграфами"- це як трупно-м"ясні зелені мерзенні мухи на індичці у Трмпа
27.11.2025 09:58
А що не так конкретно написав Блумберг?
Він що, в статті клєвєщєт (на ізикє) на голубків Трумпа та Вітькова?
27.11.2025 10:20
Ндаааа - а я мала на увазі ЩО ТАКЕ ДЛЯ КОРОЛЯ ДОНІ найстаріші демократичні видання. Його привели виродки МАГА з простітутами типу Венса , щоб вбити навіть слово"ДЕМОКРАТІЧНІ ЗМІ" , поставивши на Х Маска . Це була головна пропогандонна тема ультраправих МАГАцистів...
27.11.2025 10:35
якщо ВАМ папантянєє - ТРАМПУ НАСРАТИ на думку Блумбергу та іже з ним... Йому вже починає доходити , що йому ТРАМПУ світить, але це лиш тоненькі промені просвітління в згасачаючих тупих мізках нарциса . Тепер лиш питання як ВЕНСИ будуть добиватися свого, бо дід був лиш тараном для них. У Венса підтримка ультраправих , молода гвардія , як у Януковича младорегіонали були з Разумковим ... Й кого вони привели? Й що тепер Разумков?
А отже що стоїть за спиною віцепрезидента у США - набагато страшніше...
27.11.2025 10:49
Дякую за політичний лікбез, але в мене вища освіта в цьому питанні, добута екстерно.
27.11.2025 11:00
ну Ваша реакція на мій допис про зелених мух - гарне підтвердження якості освіти
27.11.2025 11:08
Розумний правитель не може себе оточити недоумками-тому висновки кожен може зробити самостійно,звісно якщо має розум...
27.11.2025 09:57
Навколо Трампа під час його першого президентського терміну були розумні люди, які стримували цього баригу. Зараз таких людей немає, рудий чорт їх обачливо прибрав, і тепер "царює" так як того вимагає його схиблений нарцисизм.
27.11.2025 10:12
Знаєте, не так погано все розвертається проти цих ідіотів в Америці але темпи... Й біда лиш у тому, що кров"ю стікає Україна , справжні героїчна нація , приклад усім у світі , поки усі розімлілі еліти світу готуються до канікул від свята до свята.
27.11.2025 10:41
Рудий дегенерат - уособлення середньостатистичного американця "по-задорнову"!
27.11.2025 10:23
Вітков озвучив хотєлки Трумпа.
27.11.2025 09:58
От Сталін дурний був, клепав танки тисячами (і Рузвельт ідіот, бомбардувальники клепав) - а треба було може поміняти якогось дипломата, чи там піджака іншого кольору надягнути, й був би мир.
27.11.2025 09:58
А Трумен ядрьону фугаску двічі упустив на Японію перед тим, як угоду підписувати.
Але тоді японці вже були на все згодні.
27.11.2025 10:01
А заодно ще й Дрезден з Гамбургом розгладили, ну й так ще там шось. Не вміли в справжню дипломатію.
27.11.2025 10:09
Тому, що добрим словом та ковровими бомбардуваннямм можна зробити більше ніж просто добрим словом. 😁

Але ж вони не були ріелторами і займалися війною, а не надуванням щок.

Хоча, знов-таки, спочатку Рузвельт теж не дуже палав бажанням розрулювати треш у Європі.
Але ж, які вісти отримали США за підсумком...
27.11.2025 10:37
Все завжди вирішує сила)
27.11.2025 10:52
Рузвельт якраз палав. Але в нього була законодавча заборона залучати США до війни. Проте, він ще у липні 1941 оголосив, що буде допомагати ссср. Це й було фактично залучення до війни. Німеччина мала всі підстави нанести удар, щонайменше по логістиці та іншій інфраструктурі США, залученої для допомоги совку. Але вона, простіше кажучи, засцяла. Робила вигляд, що нічого страшного, допомагайте скількі хочете, ми й не проти. Й тоді Рузвельт зайнявся Японією: спровокував її на Перл-Харбор, чим вже цілком законно втягнув США до війни.
27.11.2025 10:56
Це той Трумен, що через Опенгеймера та якихось міндичів подарував бімбу Сраліну?
27.11.2025 10:51
Заради справедливості, у жовтні 1941 Сталін сидів з повними галіфе у Москві, до якої вже підходив Вермахт, і вже був готовий щось підписувати з німцями.
Але тоді це не було цікаво німцям, а пізніше підішли резерви з Сибіру і почався контрнаступ.
27.11.2025 10:07
Німцям все було цікаво, вони тупо поки допхалися до Москви, то вже не мали чим її особливо брати. Логістика розтяглася (в Польщі стояли вагони з кожухами, а вони під Москвою мерзли), та й танків вже було не дуже. То так ми звикли думати ніби німці були прям якісь вундерзольдатен, а по факту цифри все вирішують.
27.11.2025 10:11
Вермахт під Москвою в 1941 та тил Німеччини в той час дуже яскраво описав Е.М. Ремарк в романі "Час жити та помирати".
Не в тему, але факт, рідну сестру Ремарка гітлерівці гільйотинували в одній з тюрем Берліну за антинацистську діяльність.
27.11.2025 10:27
Не читав, але засуджую. Чи згадано там, що вермахт мав бути "під мацквою" не в грудневих снігових заметах, а ще в липні-серпні 1941 році, закінчивши війну перемогою Німеччини? Але Гітлер "чомусь" розвернув обидві танкові арміі на інші напрямки - подалі від мацкви? Або ж Ремарк про це не згадує, мовляв, то неважливо. Так саме ж це й важливо. Це як Трамп не дав нам томагавки та решту зброї - коли б ми могли Курськ дотиснути! Бо в нього якийсь товарняк з Ху?лом. Результат війни вирішується не бойовими діями, а товарняками нагорі. Й зараз, й тоді. Чи каже щось Ремарк про це? Дякую.
27.11.2025 11:02
Тада. Мабуть саме тому Гітлер відмовив Гудеріану у проханні відійти від Москви, коли почалися морози.

Якщо у когось амнезія, нагадаю, що Вермахт "допхався" до Москви тільки у жовтні не тому, що вів важкі бої і ніс великі втрати, а тому що витратив майже 2 місяці на ліквідацію Київського котла.
Якби не Київ, німці стояли б під Москвою ще у серпні-вересні і це була б зовсім інша історія. Бо не було б ані морозів, ані дивізій з Сибіру.
27.11.2025 10:29
Якби не затрималися під Києвом, якби не ленд-ліз, якби не морози. Якби якби якби. А по факту не потягнули та й все. Жест доброї волі, як кажуть зараз.
27.11.2025 10:33
Дотягнули. І дійшли досить таки бодрячком.
Але втратили час до зими.
27.11.2025 10:38
Німці були вундерзольдатен на БМП ганомаг (у совку перші САУ з'явилися на Курській Дузі, перші БТР у 50-ті роки, а перші БМП - у 60-ті), тому за місяць - до середини липня - пройшли Смоленськ та Єльню, це 2/3 шляху до мацкви, й більше перед ними не залишалося радянських військ: мацква була приречена, це 2-3 переходи танкових армій Гота та Гудеріана, максимум до кінця літа. Але Гітлер, що розкатував якийсь мутний товарняк із Сраліним (як зараз Трамп з Ху?лом) розвернув Гудеріана на Полтавщину, а Гота на Расчлененград, оголосивши що мацква його вже не цікавить. Лише тому вона не була взята, підкреслюю, ще влітку. І тут виходите Ви та переповідаєте хрущовську методичку про кожухи, Генерал Мороз, та розтягнуті комунікаціі. Щоб приховати той товарняк. Ще забули добавити замужєство та героїзм сруссскава солдата під керівництвом мудрой і могучєй коммуністічєской партіі, що зупинили німця під мацквою. У грудні.
показать весь комментарий
27.11.2025 10:36
Справа не у якихось міфічних військах з Далекого Сходу, які з самими гвинтіками, на лижах, начебто погнали на захід дві танкові армії. Вермахт міг взяти мацкву ще влітку 1941 року, якби йому не заважав Гітлер, що реалізовував Сценарій війни, складений її Організаторами, що не передбачав кінцеву перемогу Німеччини. Простіше кажучи, Гітлер та Сралін розкатували свій товарняк за лаштунками: то дійшли до мацкви, то відійшли, без жодної військової логіки.
27.11.2025 10:27
Ну от...

Ти повністю зіпсував враження про себе, як про адекватну людину. 😁
27.11.2025 10:31
Це тому, що для Вас хрущовські методички з історії так званої великої вітчизняної війни - то й є вершина адекватності. Насправді ж було, як я написав: танкисти Вермахта могли взяти мацкву ще влітку, але перескеровані Гітлером на інші напрямки. Потім повернулися на мацкву, це в жовтні (в Ваших методичках це теж є, перевірте, але там інша подача матеріалу). А у грудні якась ср?на стрілкова бригада "розгромила" під мацквою дві танкові арміі. Оце й є Ваша "адекватність", їжте не обляпайтеся.
27.11.2025 10:48
Це Ви про того Сраліна, за якого про Балі (як сказав би обдрістович) кілька республик, за неповний рік, в результаті нападу меншої за розміром країни?
27.11.2025 10:22
Про того, звісно. Курчат же по осені рахують. Ми знаємо, як виглядала Європа після 1945 року і хто кого слухався.
27.11.2025 10:31
Це маніпуляція: віддали територію від Бреста до Сралінгада? Втратили десятки мільйонів людей? Відкинуті назад до неоліту? нічого страшного! "Кемська волость? Та забирайте! А я-то подумав". Бо ж у 1945 були в Берлині. Та на цьому для Вас історія зупинилися. Але ж ще згодом був й 1991, ну й де тепер той непереможний ссср? А Німеччина - ось вона стоїть. Це якщо для Вас важливо: що було потом.
27.11.2025 10:42
Не може. 😁

Бо мир в Україні може бути досягнутий тільки тиском на росію, а не продукуванням фуфельних угод.
27.11.2025 09:58
як діти малі! хоч сотню ліжок в борделі пересуньте. не буде ніякої "мирної" угоди... московії то не потрібно, хіба за умови самознищення України...
27.11.2025 09:59
США все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось
замість трампона
27.11.2025 09:59
Віткофф має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. А щодо Трампа, який його посилав до кацапів і робив вигляд, що нічого не знає, має вирішити Конгрес доцільність перебування на посадлі президента. Подейкують, що Трамп від кацапів має отримати 200 мільярдів доларів США за сприяння до капітуляції України,
27.11.2025 10:01
27.11.2025 10:02
Блумберг все шукає, хто царю в галіфе насрав. А правда в тому, що рудий під@р призначив саме такого г@ндона, який залюбки допоможе йому з тельбухами продати Україну ×уйлу.
27.11.2025 10:02
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-mae-vimagati-vidstoronennya-vitkoffa-vid-peregovornogo-protsesu-nardepka-klimpush-tsintsadze Україна має вимагати відсторонення Віткоффа від переговорного процесу, - заявила в етері Еспресо народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
27.11.2025 10:07
Вони просто "умиють руки", залишиться ще Європа (до перших-других виборів у великих країнах) і перемога.
27.11.2025 10:09
Добре, що вони аматори і дилетанти, і не можуть нас професійно "продати". Є шанс, що після викриттів і скандалів усіх, цих агентів кремля звільнять, а трампа імпечментуть, через рік і знову нормальні люди прийдуть до влади в США. Без демократів якось зовсім все сумно в США.
27.11.2025 10:09
https://www.ponomaroleg.com/tramplikanskij-perekos/ Олег Пономарь:
Трампа критикует группа Тейлор Грин за то, что он недостаточно пропутинский. Но эта группа в партии крайне малочисленная.
После начала Виткоффгейта Трампа критикуют рейгановские республиканцы и требуют увольнения Виткоффа, введения санкций против России и предоставления оружия Украине.
В ответ на это Трамп предложил называть республиканцев, которые поддерживают его во всем, трампликанцами.

Наряду с не блестящей экономикой и Эпстейнгейтом, конечно, это всё бьёт по рейтингу партии и Трампа.
27.11.2025 10:14
Це той задньопривідний ыксперд пономарь, який писав про план "Анаконда"😂😂😂
27.11.2025 10:16
Ну що ж, береш сам "Стрічка новин онлайн" тут на Цензорі - і сам себе спростовуєш:
- Ціни на нафту знизились на тлі очікувань припинення вогню між Україною та Росією
- Умови справедливого миру з РФ має визначати лише Україна, - МЗС Канади
- Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ
- У Росії значно здорожчає бензин, - СЗР
- Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте і т.д. Це тільки перша сторінка. Сам пошаруди по іншим, і переконаєшся, що "анаконда" тисне. Як тисне, з якою силою, як результативно - то вже тема розмови в продовження. До речі, сам Пономарь не обіцяв, що "анаконда" дасть негайний позитивний результат.
27.11.2025 10:30
Взяти й заборонити тих рейгановських республіканців! Одноосібним законом із заднім числом!

Взагалі всі ********** тампона.

Тампон: "Я ніколи в житті не працював так наполегливо. Але, незважаючи на все це, радикальні ліві божевільні з New York Times, яка скоро закриється, написали про мене статтю, в якій стверджують, що я, можливо, втрачаю енергію, незважаючи на факти, які показують прямо протилежне. Вони знають, що це неправда, як і майже все, що вони пишуть про мене, включаючи результати виборів, навмисно негативне".

Він назвав видання "ворогом народу", а журналістку Кеті Роджерс, яка брала участь у підготовці матеріалу, - "третьосортним репортером".

Трамп також підкреслив, що у нього ідеальні фізичні та когнітивні обстеження, тож його "енергія" закінчиться нескоро.

79 - нє прєдєл!

27.11.2025 10:46
Чи нє п...рдєл
27.11.2025 10:47
27.11.2025 11:06
Ця війна закінчиться тільки у двох випадках: або відкине ласти кремльовський педофіл або Мінутеман-3 прилетить на москву. Все. Все решта це переливання з пустого в порожнє
27.11.2025 10:14
Він просто вів переговори із росіянами, щоб досягти за рахунок України та Європи того, чого хочуть РФ та США. - все і більше не треба ніяких пояснень. США із великої держави перетворилася на трампостан, на подобу ху....лостану
27.11.2025 10:14
"краснова" .разом із всією його адміністрацією потрібно хором посилати накуй на "мацкваабад.Це є американські співучасники рашистської окупації України і посібники рашистського геноциду українського народу.тЕ .ЩО РОБЛЯТЬ США ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ Є ДІЯМИ ВОРОГА УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ...
27.11.2025 10:18
Чорний ріелтор грьобаний
27.11.2025 10:21
Тут проблема не "віткофах", а у "трампі". Кого б він не поставив, а все одно допомагатиме кацапам і змушуватиме Україну до капітуляції.
27.11.2025 10:27
Згодний. Якщо Трумпа примусять таки усунути Вітькова, то на його місці тут же з*явиться інша подібна паскуда. А то ще й гірша. Магівець-херувімчик дрісколл, наприклаж.
27.11.2025 10:33
Згоден, якщо він поставить когось нового, то тільки того, хто буде виконувати його накази
27.11.2025 11:04
В мене є третій варіант. ***** отримуе Донбас і Крим, в решта України стан новим штатом США. І Трамп свято обіцяє ***** що тоді він зможе стримувати злих біндеровцев від знущання з мальчіков в трусіках.
27.11.2025 10:31
Якщо правитель дебіл то і свита в нього дебільна.
27.11.2025 10:33
трамп може призначити тільки іншого торгаша, який продасть Україну кацапіїї
27.11.2025 10:44
А кого призначити, більшого дурня чим цей немає
27.11.2025 11:01
Невже у Білий Дім Трамп - "миротворець" привів одних агентів впливу Путіна і корисних ідіотів Кремля...?
27.11.2025 11:06
 
 