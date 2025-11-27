Трамп все еще может достичь мирного соглашения, если назначит кого-то вместо Уиткоффа, - Bloomberg
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не беспокоится о том, что нужно для заключения мирного соглашения в Украине.
Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Автор Марк Чемпион отмечает, что любой опытный посредник должен стремиться к тому, чтобы обе стороны чувствовали его поддержку.
Однако из обнародованных журналистами разговоров Уиткоффа и представителей РФ становится известно, что тот не выступал посредником между Украиной и Россией. Он просто вел переговоры с россиянами, чтобы достичь за счет Украины и Европы того, чего хотят РФ и США.
Издание отмечает, что если бы были какие-то признаки того, что Виткофф реализовывал заранее согласованную стратегию администрации, или что он также тесно сотрудничал с украинцами, а не помогал Кремлю формировать политику США, то это вызвало бы только уважение к его усилиям.
"Вместо этого, кажется очевидным, что эти телефонные звонки означали именно то, что казалось: что доверчивый дипломат-любитель сотрудничал с Кремлем, чтобы манипулировать Белым домом за счет Украины", - говорится в материале.
Подход Уиткоффа создал "опасный цирк" вокруг дипломатии, направленной на прекращение войны. Это также объясняет путаницу в Вашингтоне после того, как его 28-пунктный план просочился в Axios, относительно того, кто именно его написал. Были ли это США? Или Россия? Государственный секретарь США Марко Рубио неоднократно заявлял и то, и другое.
Марк Чемпион отмечает, что нельзя позволить, чтобы это фиаско прошло просто так.
Учитывая такую прозрачность в отношении происхождения плана, у администрации США есть возможность принять участие в реальном посредничестве. Ведь в отличие от Путина, Украина действительно хочет и нуждается в прекращении российского вторжения. Украинский народ и его лидеры готовы смириться со многими вещами, с которыми не должны мириться, чтобы это произошло.
"Вопрос сейчас заключается в том, как превратить этот план в настоящее соглашение, способное обеспечить предложенный в нем мир, а не просто способствовать России в ее военных целях", - пишет автор.
Bloomberg отмечает, что Уиткофф не знает и не беспокоится о том, что нужно для заключения соглашения, которое обеспечило бы окончательное прекращение войны и сохранило суверенитет Украины, о чем говорится в первом пункте плана, "который он (Уиткофф. - Ред.) разработал со своими кремлевскими друзьями".
Если Трамп сможет поручить вести переговоры другим, кто понимает потребности Украины, они еще могут достичь мирного соглашения, которого, по словам президента США, он стремится, подытожил автор.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
- Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
- "Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
- Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.
Він що, в статті клєвєщєт (на ізикє) на голубків Трумпа та Вітькова?
А отже що стоїть за спиною віцепрезидента у США - набагато страшніше...
Але тоді японці вже були на все згодні.
Але ж вони не були ріелторами і займалися війною, а не надуванням щок.
Хоча, знов-таки, спочатку Рузвельт теж не дуже палав бажанням розрулювати треш у Європі.
Але ж, які вісти отримали США за підсумком...
Але тоді це не було цікаво німцям, а пізніше підішли резерви з Сибіру і почався контрнаступ.
Не в тему, але факт, рідну сестру Ремарка гітлерівці гільйотинували в одній з тюрем Берліну за антинацистську діяльність.
Якщо у когось амнезія, нагадаю, що Вермахт "допхався" до Москви тільки у жовтні не тому, що вів важкі бої і ніс великі втрати, а тому що витратив майже 2 місяці на ліквідацію Київського котла.
Якби не Київ, німці стояли б під Москвою ще у серпні-вересні і це була б зовсім інша історія. Бо не було б ані морозів, ані дивізій з Сибіру.
Але втратили час до зими.
Ти повністю зіпсував враження про себе, як про адекватну людину. 😁
Бо мир в Україні може бути досягнутий тільки тиском на росію, а не продукуванням фуфельних угод.
замість трампона
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
Трампа критикует группа Тейлор Грин за то, что он недостаточно пропутинский. Но эта группа в партии крайне малочисленная.
После начала Виткоффгейта Трампа критикуют рейгановские республиканцы и требуют увольнения Виткоффа, введения санкций против России и предоставления оружия Украине.
В ответ на это Трамп предложил называть республиканцев, которые поддерживают его во всем, трампликанцами.
Наряду с не блестящей экономикой и Эпстейнгейтом, конечно, это всё бьёт по рейтингу партии и Трампа.
Взагалі всі ********** тампона.
Тампон: "Я ніколи в житті не працював так наполегливо. Але, незважаючи на все це, радикальні ліві божевільні з New York Times, яка скоро закриється, написали про мене статтю, в якій стверджують, що я, можливо, втрачаю енергію, незважаючи на факти, які показують прямо протилежне. Вони знають, що це неправда, як і майже все, що вони пишуть про мене, включаючи результати виборів, навмисно негативне".
Він назвав видання "ворогом народу", а журналістку Кеті Роджерс, яка брала участь у підготовці матеріалу, - "третьосортним репортером".
Трамп також підкреслив, що у нього ідеальні фізичні та когнітивні обстеження, тож його "енергія" закінчиться нескоро.
79 - нє прєдєл!