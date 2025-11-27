У Росії почалася криза неплатежів у державних закупівлях

Російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів з боку державних компаній за контрактами, укладеними в рамках держзакупівель.

Про це свідчить статистика Федеральної антимонопольної служби РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, з початку 2025 року в Росії було порушено 1173 адміністративні справи щодо неплатежів у рамках держзакупівель — на 20% більше, ніж за весь минулий рік (980).

Число скарг малого бізнесу на неплатежі держкомпаній підскочило в 2,5 раза: минулого року було зафіксовано 200 звернень на 1,5 млрд руб., а за неповний поточний рік – вже 482 звернення на 3,6 млрд руб.

Як зазначили в Торгово-промисловій палаті Росії, проблема неплатежів за контрактами справді зростає. Найчастіше держструктури просто не можуть розплатитися: економіка сповільнюється, прибутки падають, а бюджети держструктур починають "тріщати по швах" слідом за федеральною скарбницею.

Окрім того, багато великих компаній мають проблеми з фінансовими ресурсами і доступом до кредиту. Причина – у складній економічній ситуації. При цьому, якщо не платить держзамовник, то грошей не отримує не лише генеральний підрядник, а й безліч субпідрядників, унаслідок чого криза неплатежів поширюється "по всьому ланцюжку".

Зазначається, що в третьому кварталі 39% великих російських компаній стикалися з неплатежами з боку контрагентів. Порівняно з другим кварталом таких компаній побільшало в 1,5 раза, а їхня частка зросла на 13 процентних пунктів.

Дані Росстату підтверджують: прострочена заборгованість російських компаній перед постачальниками на кінець серпня сягнула 3,84 трлн руб. Із початку року обсяг неплатежів зріс на 395 млрд руб. (+11%), а якщо порівнювати із січнем 2024 року – на 993 млрд руб. (+35%).

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Фінансовий стан компаній у Росії

Раніше повідомлялося, що дедалі більше російських компаній перестають платити за кредитами на тлі уповільнення економіки та високої ключової ставки. Станом на жовтень із майже 714 тис. юридичних осіб та індивідуальних підприємців із заборгованістю за позиками 171 тис., або 24%, прострочили платежі.

Перед тим стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

Також стало відомо, що російський бюджет уперше цього року зіткнувся з падінням зборів несировинних податків. У жовтні до федеральної скарбниці надійшло 2,1 трлн руб. ненафтогазових доходів – на 4% менше, ніж у жовтні роком раніше.

Сировинні доходи минулого місяця обвалилися на 27% рік до року, внаслідок чого загальний обсяг надходжень до російського бюджету також пішов у мінус – на 12% у річному вираженні.

Раніше в Центробанку РФ заявили, що фінансове становище російських компаній погіршується, але "загалом" вони поки тримаються.

До того стало відомо, що 18 із 24 галузей російської обробної промисловості, на які припадає майже 80% всіх товарів, що випускаються в країні, переживають спад виробництва.

У жовтні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявляв, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Також стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.