У Росії 75% промислових компаній переживають спад виробництва, зростання обвалилося в 19 разів

18 із 24 галузей російської обробної промисловості, на які припадає майже 80% всіх товарів, що випускаються в країні, переживають спад виробництва.

Про це свідчать дані Інституту народногосподарського прогнозування РАН, передає The Moscow Times.

За даними Росстату, на кінець вересня загальне зростання промисловості в країні сповільнилося до 0,3% у річному вираженні – майже в 19 разів у порівнянні з підсумковим результатом минулого року (+5,6%).

Фабрики та заводи поза сировинним сектором економіки збільшили випуск лише на 0,4%, хоча ще в серпні показували зростання на 2,4%, а за підсумками минулого року наростили виробництво на 9,6%.

У зоні спаду виявилися ключові цивільні галузі, від яких Кремль чекав заміни товарів іноземних компаній, що пішли з країни. За даними Росстату, за січень вересень випуск одягу та взуття знизився на 3,5%, меблів – на 8,2%, продуктів харчування – на 0,9%.

Борошна почали виробляти менше на 5,6%, круп – на 6,9%, олії – на 16%. Виробництво комп'ютерів обвалилося на 19,3%, телевізорів – на 23,5%, холодильників – на 14,6%, пральних машин – на 24,8%.

Спад майже на 20% Росстат зафіксував у виробництві електровозів, на 12,5% у виробництві пасажирських вагонів, на 24,2% впав випуск вантажних вагонів.

Поки російська економіка уникла технічної рецесії (тобто квартального спаду два квартали поспіль), але за липень-вересень темпи її зростання становитимуть нікчемні 0,2%, прогнозують економісти Oxford Economics.

Посилення західних санкцій, під які у жовтні потрапили компанії "Роснєфть" і "Лукойл", що качають і експортують половину всієї російської нафти, цілком можуть штовхнути економіку в мінус.

Раніше в жовтні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявляв, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Також стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

Перед тим повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

До того стало відомо, що російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.

Окрім того, найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту.

Зі свого боку майже половина (46%) компаній малого та середнього бізнесу Росії очікує, що за підсумками року їхні продажі виявляться нижчими за план.