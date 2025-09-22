У Росії половина малого бізнесу цього року не зможе виконати план продажів

Майже половина (46%) компаній малого та середнього бізнесу (МСБ) Росії очікує, що за підсумками року їхні продажі виявляться нижчими за план.

Перевиконати план збираються 11% (решта йде за планом або зовсім не має його), пише The Moscow Times із посиланням на опитування.

Найчастіше (48%) про ризики невиконання плану продажу повідомляли торгові та виробничі компанії.

Індекс ділової активності малого та середнього бізнесу RSBI, що складається за результатами опитувань, залишається близько 50 пунктів, що відокремлюють зростання від спаду: 50,4 після 50 у серпні. Невелике зростання індексу забезпечила компонента "кредити", а решта перебуває в глибокому мінусі, у тому числі "продажі".

У серпні вона склала 42 пункти та повернулася до дворічних мінімумів, відображаючи посилення проблем зі збутом. Опитування давно фіксують проблеми із продажами: останні місяці майже половина компаній повідомляла про зниження виручки. Ц серпні торік їх було 45% після 47% у липні, виручка зросла лише в 14% підприємств (13% – у липні).

Проте погіршуються настрої підприємців: компонента "продажі" залишається на мінімумах через погані очікування підприємців: уперше з початку року частка песимістично налаштованих представників малого та середнього бізнесу (26%) перевищила відсоток оптимістів (25%). Місяцем раніше оптимістів було більше: 27% проти 22%.

Такі очікування відбиваються на інвестиціях. Фактична інвестиційна активність підросла до рівнів червня, але залишилася невисокою, а темпи її зростання опустилися на мінімуми з грудня 2020 року, нарощувати інвестиції мають намір 16% компаній (18% – у липні) – мінімум з кінця 2018 року, а скорочувати – 10% (6% місяць тому). Окрім того, спостерігається заморожування багатьох проєктів.

Проблеми з продажами змушують МСБ оптимізувати витрати та переглядати плани найму. Більше половини (54%) компаній останнім часом оптимізували витрати або планують це зробити. Розширювати штат планують лише 16% респондентів (19% – у липні) – це мінімум більш ніж за 2,5 року, а скорочувати – 10% (8% – місяцем раніше). Це "відбиває ослаблення потреби в наймі на тлі гальмування економіки".

Стагнація ділової активності підприємців зберігається, а моніторинг підприємств, який проводить Центробанк Росії, також фіксує проблеми з випуском і попитом у всіх компаній: їхні оцінки в мінусі з кінця минулого року.

У таких умовах малий та середній бізнес просить допомоги держави. Майже третина (32%) компаній оцінили потребу в держпідтримці за найвищим балом. Ще 12% оцінили її на 4 за п'ятибальною шкалою, а 21% визнали помірною, оцінивши на 3 бали. Не мабть потреби в держпідтримці 28% компаній МСБ.

Раніше повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Так, кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

До того стало відомо, що російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.