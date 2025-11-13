У Росії рекордна кількість компаній прострочила виплати за кредитами

Дедалі більше російських компаній перестають платити за кредитами на тлі уповільнення економіки та високої ключової ставки. Станом на жовтень із майже 714 тис. юридичних осіб та індивідуальних підприємців із заборгованістю за позиками 171 тис., або 24%, прострочили платежі.

Як пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ, за рік показник зріс одразу на 6 процентних пунктів і став рекордним за останні 2,5 року.

Також на 7,2% рік до року збільшився обсяг прострочок – майже до 3 трлн руб. Такий приріст став максимальним із осені 2023 року.

Водночас майже на 10% за рік зросла і сама заборгованість за кредитами – до кінця третього кварталу вона перевищила 80 трлн руб.

У російському Центробанку зазначили, що банки в останній рік нарощували кредитування компаній – з січня до жовтня портфель корпоративних позик збільшився на 6,2% (за 12 місяців приріст становив 9,5%). Із підвищенням розміру кредитного портфеля пропорційно зріс і обсяг простроченої заборгованості.

Як зазначається, основна причина того, що компанії перестають обслуговувати кредити, – висока ключова ставка, яка пів року трималася на рекордному рівні 21% річних і лише до листопада була знижена до 16,5%. Це зробило гроші дорогим ресурсів, а компанії з високим борговим навантаженням опинилися під серйозним тиском.

За словами члена експертної ради з розвитку цифрової економіки при комітеті Держдуми Росії з питань економіки Валерія Туміна, для бізнесу, чия рентабельність не перевищує 10-15%, така ситуація особливо болісна. Найбільше від цього постраждали малі та середні підприємства, які змушені брати кредити за ринковими ставками.

При підвищенні ключової ставки вартість позик зростає, що тягне за собою збільшення щомісячного платежу. На момент взяття кредитів компанії розраховували, що період високих ставок не триватиме довго, але сталося інакше.

На даний момент у підприємств немає коштів в обсязі, який дозволить обслуговувати накопичені борги, через що найближчим часом кількість дефолтів може зрости вдвічі-втричі. Так, у січні-жовтні 2025 року мінімум 26 російських компаній допустили технічний дефолт проти 11 за весь 2024 рік.

Ризик дефолтів найбільш можливий у секторах із низькою маржинальністю та високою закредитованістю – девелопмент, торгівля, окремі виробництва. Станом на жовтень найбільше боргів – 56% від загальної суми зобов'язань – припало на обробні виробництва, фінансову сферу, а також професійні, наукові та технічні послуги, випливає з даних Центробанку РФ.

Стан бізнесу в Росії

Як повідомлялося, найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

Також стало відомо, що російський бюджет уперше цього року зіткнувся з падінням зборів несировинних податків. У жовтні до федеральної скарбниці надійшло 2,1 трлн руб. ненафтогазових доходів – на 4% менше, ніж у жовтні роком раніше.

Сировинні доходи минулого місяця обвалилися на 27% рік до року, внаслідок чого загальний обсяг надходжень до російського бюджету також пішов у мінус – на 12% у річному вираженні.