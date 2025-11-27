Ціни на нафту знизились на тлі очікувань припинення вогню між Україною та Росією

Ціни на нафту 27 листопада знизилися на тлі очікувань можливого припинення вогню між Україною та Росією. Інвестори припускають, що такий розвиток подій може відкрити шлях до послаблення або скасування західних санкцій щодо російських постачань. Водночас активність на ринку, ймовірно, залишатиметься низькою через святкування Дня подяки у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 33 центи, або 0,5%, і станом на 04:45 за Гринвічем торгувалися на рівні 62,8 долара за барель. Контракти на американську нафту West Texas Intermediate втратили 32 центи, або 0,6%, опустившись до 58,33 долара за барель.

"Ціна на нафту сьогодні вранці потроху знижується, значною мірою завдяки надії на прорив у мирному врегулюванні ситуації в Україні та ширшому зменшенню воєнної премії, але ринок все ще відчувається слабким та безцільним перед зустріччю ОПЕК+ та затишшям у США на День подяки", – пояснила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

ОПЕК та країни-партнери, ймовірно, не змінюватимуть чинні рівні видобутку. Частина учасників альянсу, який забезпечує приблизно половину світових поставок нафти, з квітня вже збільшила видобуток, намагаючись розширити свою частку на ринку.

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Напередодні, у середу, обидва еталонні контракти завершили торги приблизно на 1% вище, оскільки учасники ринку оцінювали ризики надлишкової пропозиції та можливість мирної угоди між Росією і Україною.

Посол США Стів Віткофф наступного тижня разом з іншими високопосадовцями США має вирушити до Москви для переговорів з російським керівництвом щодо ймовірного плану завершення майже чотирирічної війни в Україні ‒ найсмертоноснішої в Європі з часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, Росія швидко втрачає доходи від експорту енергоресурсів. За даними російського Мінфіну, які наводить Цензор.НЕТ, падіння виручки зумовлене низькими світовими цінами на нафту та дією нових санкцій.

У жовтні російський бюджет отримав 888,6 млрд рублів податкових надходжень від нафтогазових компаній ‒ це на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше просів податок на видобуток корисних копалин: його надходження скоротилися на 26%, з 908,1 млрд до 671,3 млрд рублів.