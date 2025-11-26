У Росії значно здорожчає бензин, - СЗР
Російська влада готується до значного підвищення вартості пального в країні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.
Перехід на нову систему ціноутворення
За даними розвідки, російський уряд хоче відмовитися від прив’язки цін на пальне до рівня інфляції. Замість цього планують запровадити так званий композитний індекс, який враховуватиме ширший перелік витрат у паливній галузі.
Причиною такого рішення стали проблеми в енергетиці, збільшення різниці між гуртовими та роздрібними цінами, а також санкції проти обладнання для НПЗ.
Композитний індекс включатиме витрати на підвищення зарплат, акцизів, кредитів, тарифів, транспортування, а також ремонт і модернізацію нафтопереробних заводів.
Прогноз зростання цін та оцінка розвідки
У розвідці пояснили:
"Це означає фактичне згортання неофіційної практики, за якої бензин не мав дорожчати швидше за інфляцію".
Паливні об’єднання в Росії підтримують ініціативу та очікують зростання цін на 15–17% у найближчі два роки. У відомстві зазначають, що влада РФ більше не здатна стримувати ринок без ризику дефіциту і перекладає всі витрати на населення.
Раніше СЗР повідомляла:
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Перекладаю спеціально для тебе: тобто ціноутворення на бензини повністю стає керованим чиновником.
А що буває, коли ціноутворення повністю керується чиновником особисто я знаю на прикладі 80х. Буквально: це коли ціна на ковбасу ніби і 2.20, а буханка хліба 20 копійок, але в 9/10 магазинів по країні ніхєра нічого такого не було і аби купити той хліб - ти вистоював 3годинну чергу, вихоплюючи його чи не з машини, що привезла - і не всім вистачало.
Коротше, добра новина.
Новина означає, що вони не в змозі утримувати ціну на бензин в "пристойних не більше 10% здорожчання на рік" і вводять ручне управління. А отже - БУДУТЬ ДЕФІЦИТИ.
А ще, для "а в мене все було" повідомляю, що карткова система розподілу продуктів в низці районів Чернігівської та Сумської областей була відмінена тільки в 1984 році.
На Чернігівщині живу з 1995-го... Контактую з великою кількістю людей. Ні разу не чув, що при СРСР десь були картки у 80-ті роки...
Ну, про те, що ти "фантазер", я тобі писав уже не раз - тому не дивуюся...
Правда в наступному: офіційно "карткова система" була відмінена в 1947 році. В реальності - в тих чи інших формах не зникала повністю до розпаду совка. Просто назви в неї були інші. Дуже добре пам'ятаю, що то такеє "запрошення" з від руки писаним текстом і з печаткою - батьку на шахті видавали щомісяця в 1982-1984 роках на декілька видів продуктів - і ті продукти ні в райцентрі, ні в Луганську купити неможливо було - тільки по "запрошенню", у відповідному місці, у відповідний час. Остаточно в різних формах воно в Україні тимчасово зникло в 1984 році. А знов з'явилось масово на багато чого, від круп до мила, вже в 87-88 роках. І всі цю херню знають під назвою "талони". Остаточно зникло в 1992 році в Україні, на фоні початку гіперінфляції.
"Карткова система" -це система РОЗПОДІЛУ "продуктів повсякденного попиту". А те, про що ти пишеш, це "розподіл окремих товарів обмеженого попиту", що стосувалося , в основному, автомобілів, побутової техніки, килимів, меблів, попит на які не встигала задовольнить вітчизняна промисловість, та високоякісного імпортного одягу та взуття... Те, що твоїм "шахтарям" підкидали "продовольчі набори", свідчить тільки про їх лінощі - бо вся Україна непогано жила за рахунок власного присадибного господарства. На сільських ринках було повно м"ясної продукції, молочної, овочів.. Я ці "набори" бачив у Сибіру... Але там - "ледачі кацапи"... Саме тому, вибираючи останнє місце служби, відмовився від Луганська... Бо там я побачив "скацаплену Україну"...
Повідомляю невігласу Яну Холодному: в совку все забезпечення продовольчими та промисловими товарами ділилося на 4 категорії: 1 категорія - то столиці (совка, республік і такі міста спеціалізовані, як члєнінград, владік та Сєвастополь, 2 категорія - то все військове, закриті містечка типу Курчатова тощо, 3 категорія - то "важливі промислові об'єкти" - наприклад, як місто Лутугіно, де розташований завод прокатних валков, 4 категорія - то всі інші, і їх забезпечували "якщо вистачить, їстимуть, а ні - жратимуть кільку в томаті та завтрак туриста".
Якщо ти, "Ян-я-абсолютно-правий-у-всьому" не бачив в 1984 році, як з Краснодону (який забезпечувався за 4-тою категорією) до Лутугіно (який забезпечувався за 3ю категорією) в суботу зранку приїжджала електричка з "мішочниками" - яки згрібали з полиць ВСІХ магазинів Лутугіно АБСОЛЮТНО ВСЕ за 2 години, від круп до цвяхів - то ти ніхєра про продукти, "товари повсякденного вжитку" і карткову систему в совку НЕ ЗНАЄШ. Тож заспокойся і визнай свою неправоту.
"Іди лісом!" Тепер можеш попрацювать "голубом", з анекдоту:
"Не грайте в шахи з голубом... Він поеревертає фігури, насере на дошку, а потім полетить, голосно туркочучи, як він тебе переміг..."
Лети, "голубок", лети...
Тобі не соромно так вести дискусію? Я тобі пишу виключно те, що можна без проблем перевірити парою запитів в гуглі (про карткову систему, "запрошення", зошити, системи забезпечення в совку, потяги "мішочників" між райцентрами однієї області тощо) - і одразу лізуть назви документів, приклади "талонів" та "запрошень", свідчення людей - тисячами. А ти у відповідь "Я був там і там - там такого не було, ти брешеш".
Яка ж ти своєрідна людина все ж таки.
"Лети, "голубок", лети...
"Можеш стать перед дзеркалом, випнуть груди, надуть щоки, і уявлять, як ти мене "переміг у спорі"...
А ще, для "а в мене все було" повідомляю, що карткова система розподілу продуктів в низці районів Чернігівської та Сумської областей була відмінена тільки в 1984 році.
то майже ні про що....
треба +33% за 3 місяці!
статтю не читав, але засуджую
У листопаді 2025 року, за даними різних джерел, середня ціна бензину А-95 в Україні коливається від 1,23 € до 1,25 € за літр. Ця ціна є однією з найнижчих у Європі.
Ціна бензину А-95 в Росії становить приблизно €0.71 - €0.73 за літр, згідно з даними різних джерел за листопад 2025 року.