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Новини Ціни на бензин Розвідка України
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У Росії значно здорожчає бензин, - СЗР

У Росії зросте вартість бензину - розвідка

Російська влада готується до значного підвищення вартості пального в країні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

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Перехід на нову систему ціноутворення

За даними розвідки, російський уряд хоче відмовитися від прив’язки цін на пальне до рівня інфляції. Замість цього планують запровадити так званий композитний індекс, який враховуватиме ширший перелік витрат у паливній галузі.

Причиною такого рішення стали проблеми в енергетиці, збільшення різниці між гуртовими та роздрібними цінами, а також санкції проти обладнання для НПЗ.

Композитний індекс включатиме витрати на підвищення зарплат, акцизів, кредитів, тарифів, транспортування, а також ремонт і модернізацію нафтопереробних заводів.

Також читайте: Білорусь різко збільшила постачання бензину на російський ринок, ‒ росЗМІ

Прогноз зростання цін та оцінка розвідки

У розвідці пояснили:
"Це означає фактичне згортання неофіційної практики, за якої бензин не мав дорожчати швидше за інфляцію".

Паливні об’єднання в Росії підтримують ініціативу та очікують зростання цін на 15–17% у найближчі два роки. У відомстві зазначають, що влада РФ більше не здатна стримувати ринок без ризику дефіциту і перекладає всі витрати на населення.

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Раніше СЗР повідомляла:

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Автор: 

бензин (1372) росія (70353) підвищення цін (33)
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Топ коментарі
+10
Це все збс, шкода, що взагалі в них ще бензин є. Та коли пишеться така " підбадьорююча" новина то вибачте 15-17 % здорожчання в наступні роки від якої , хоча б, середньої суми? 10 20 30 ... дерев'яних вкладишів? Вибачте але такі клікбейкові заголовки після прочитання самої статті не підбадьорюють, а скоріше викликають сумну посмішку, що на стільки вже в нас опа, що бідним журналістам доводиться такими статтями перекривати *опу північної тварини, що суне на Україну.
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26.11.2025 23:39 Відповісти
+5
На скільки копійок? Сподіваюсь, СЗР буде відстежувати даний процесс, це "дуже важливо" для нас, знати цю інформацію.
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26.11.2025 23:40 Відповісти
+3
Коли кажуть про 15-17% "за даними засрашинських джерел", це означає, що в засрашці дупця з бюджетними доходами і реальні плани - підняття на 50-100%. Ти чим читаєш? Вони змінюють структуру ціни. І тепер ціна визначатиметься не ринковими чинниками, якими оперує продавець бензину, а регулюватиметься державою на основі "композитного індексу" - "Композитний індекс включатиме витрати на підвищення зарплат, акцизів, кредитів, тарифів, транспортування, а також ремонт і модернізацію нафтопереробних заводів".

Перекладаю спеціально для тебе: тобто ціноутворення на бензини повністю стає керованим чиновником.

А що буває, коли ціноутворення повністю керується чиновником особисто я знаю на прикладі 80х. Буквально: це коли ціна на ковбасу ніби і 2.20, а буханка хліба 20 копійок, але в 9/10 магазинів по країні ніхєра нічого такого не було і аби купити той хліб - ти вистоював 3годинну чергу, вихоплюючи його чи не з машини, що привезла - і не всім вистачало.

Коротше, добра новина.
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27.11.2025 06:35 Відповісти
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Це все збс, шкода, що взагалі в них ще бензин є. Та коли пишеться така " підбадьорююча" новина то вибачте 15-17 % здорожчання в наступні роки від якої , хоча б, середньої суми? 10 20 30 ... дерев'яних вкладишів? Вибачте але такі клікбейкові заголовки після прочитання самої статті не підбадьорюють, а скоріше викликають сумну посмішку, що на стільки вже в нас опа, що бідним журналістам доводиться такими статтями перекривати *опу північної тварини, що суне на Україну.
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26.11.2025 23:39 Відповісти
Коли кажуть про 15-17% "за даними засрашинських джерел", це означає, що в засрашці дупця з бюджетними доходами і реальні плани - підняття на 50-100%. Ти чим читаєш? Вони змінюють структуру ціни. І тепер ціна визначатиметься не ринковими чинниками, якими оперує продавець бензину, а регулюватиметься державою на основі "композитного індексу" - "Композитний індекс включатиме витрати на підвищення зарплат, акцизів, кредитів, тарифів, транспортування, а також ремонт і модернізацію нафтопереробних заводів".

Перекладаю спеціально для тебе: тобто ціноутворення на бензини повністю стає керованим чиновником.

А що буває, коли ціноутворення повністю керується чиновником особисто я знаю на прикладі 80х. Буквально: це коли ціна на ковбасу ніби і 2.20, а буханка хліба 20 копійок, але в 9/10 магазинів по країні ніхєра нічого такого не було і аби купити той хліб - ти вистоював 3годинну чергу, вихоплюючи його чи не з машини, що привезла - і не всім вистачало.

Коротше, добра новина.
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27.11.2025 06:35 Відповісти
На скільки копійок? Сподіваюсь, СЗР буде відстежувати даний процесс, це "дуже важливо" для нас, знати цю інформацію.
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26.11.2025 23:40 Відповісти
Ти чим читаєш? Перекладаю спеціально для тебе: тобто ціноутворення на бензини повністю стає керованим чиновником. Рожовую чим це добре (для нас) чи погано (для засрашки). В 1989 році хліб ніби коштував 20 копійок, по встановленій чиновником ціні. Але купити його в більшості магазинів було неможливо - його просто не виробляли в достатній кількості, бо було навіть "плановим виробникам" невигідно...

Новина означає, що вони не в змозі утримувати ціну на бензин в "пристойних не більше 10% здорожчання на рік" і вводять ручне управління. А отже - БУДУТЬ ДЕФІЦИТИ.
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27.11.2025 06:38 Відповісти
Восхитительно. Главное не сравнивать наши цены и ихние даже после подорожания. А то можно расстроится.
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27.11.2025 00:56 Відповісти
Ну так, головне нічого не порівнювати. І не згадувати, що то такеє "ручне керування цінами від чиновника", яке нічим, окрім дикого дефіциту не завершується - я в совку жив, я точно знаю. А ти, схоже, не жив і досвіду в тебе, як у рибки гуппі в цих питаннях...
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27.11.2025 06:40 Відповісти
Хай спалять Унечу - і він ще більше здорожчає . Лука різко збільшив виробництво пального, і жене його, через Унечу, в Росію...
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27.11.2025 01:21 Відповісти
Згадаємо совок - хліб ніби коштував 20 копійок. Але купити його в більшості магазинів було неможливо. Ручне керування цінами від чиновника нічим, окрім диких дефіцитів не завершується. У нас в 2022 році теж приблизно так же було, коли розбомбили всінафтобази і чиновники ввели "управління цінами" - бензину ніхєра не було, аж поки по руцям чиновників не надавали - і через місяць бензину і дизелю стало "хоч залийся" - і ціни до тями прийшли через деякий час.
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27.11.2025 06:43 Відповісти
"хліб ніби коштував 20 копійок. Але купити його в більшості магазинів було неможливо" - ну і фантазьор. Що, що, а дефіциту хлібу точно не було
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27.11.2025 07:02 Відповісти
В моєму шахтарському селищі (5000 населення) за 26 км від Луганська і в 20 км від райцентру (і це ще близько по тамтешнім міркам "від цивілізації") - я взимку в 80х стояв в черзі з 200-300 людей з 17:00 до 21:00 - в очікуванні на машину з хлібом. І останній чверті черги черги хліба не діставалось. І хлібний магазин стояв пустий тижнями - бо хліб розбирали за годину, прямо під час вивантаження. І таке було в тисячах селищ в Україні тоді.

А ще, для "а в мене все було" повідомляю, що карткова система розподілу продуктів в низці районів Чернігівської та Сумської областей була відмінена тільки в 1984 році.
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27.11.2025 10:40 Відповісти
НЕ БРЕ-ШИ!!! Я виріс на Черкащині. Найдешевший, "сірий" хліб коштував 14 коп. Кращий - 16. Був по 22 - білий. По 26 - житній круглий. Кругла хлібина - 26 коп. Велика кругла 36-38... Їздив гостювать до родичів, на Вінничину та Одещину... Приблизно та сама картина...
На Чернігівщині живу з 1995-го... Контактую з великою кількістю людей. Ні разу не чув, що при СРСР десь були картки у 80-ті роки...
Ну, про те, що ти "фантазер", я тобі писав уже не раз - тому не дивуюся...
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27.11.2025 15:01 Відповісти
Ну, звісно, якщо ти особисто "карток" не бачив в своєму дитинстві чи юнацтві - то нічого такого в Україні в 80-ті не існувало... Цікаво, як воно живеться на світі, коли ти впевнений, що ти абсолютно правий, а ніякої реальності, окрім тієї, яку ти особисто спостерігав, не існувало? Поділися, Ян. Бо я от у всьому сумніваюсь. І перевіряю.

Правда в наступному: офіційно "карткова система" була відмінена в 1947 році. В реальності - в тих чи інших формах не зникала повністю до розпаду совка. Просто назви в неї були інші. Дуже добре пам'ятаю, що то такеє "запрошення" з від руки писаним текстом і з печаткою - батьку на шахті видавали щомісяця в 1982-1984 роках на декілька видів продуктів - і ті продукти ні в райцентрі, ні в Луганську купити неможливо було - тільки по "запрошенню", у відповідному місці, у відповідний час. Остаточно в різних формах воно в Україні тимчасово зникло в 1984 році. А знов з'явилось масово на багато чого, від круп до мила, вже в 87-88 роках. І всі цю херню знають під назвою "талони". Остаточно зникло в 1992 році в Україні, на фоні початку гіперінфляції.
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27.11.2025 17:36 Відповісти
У тебе "з головою" порядок? Ти навіть не розумієш "предмету спору"! Мелеш дурниці, з розумним виглядом"...
"Карткова система" -це система РОЗПОДІЛУ "продуктів повсякденного попиту". А те, про що ти пишеш, це "розподіл окремих товарів обмеженого попиту", що стосувалося , в основному, автомобілів, побутової техніки, килимів, меблів, попит на які не встигала задовольнить вітчизняна промисловість, та високоякісного імпортного одягу та взуття... Те, що твоїм "шахтарям" підкидали "продовольчі набори", свідчить тільки про їх лінощі - бо вся Україна непогано жила за рахунок власного присадибного господарства. На сільських ринках було повно м"ясної продукції, молочної, овочів.. Я ці "набори" бачив у Сибіру... Але там - "ледачі кацапи"... Саме тому, вибираючи останнє місце служби, відмовився від Луганська... Бо там я побачив "скацаплену Україну"...
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27.11.2025 18:10 Відповісти
Бач, ти почав чіплятись до слів і трактувань. "Карткова система" - це і є обмеження в доступі до продуктів і товарів (а "запрошеннями" воно називається, "талонами" чи "зошитами" - це не важливо). Ті продукти і товари звичайна людина не могла ніяк купити, без розподілу державою. І мова не про чеські чоботи, а про повсякденне - ковбасу, крупи, масло, консервацію звичайних овочів, горошок, кукурудзу, м'ясо. В моєму шахтарському селищі не було достатньо хліба, ковбаси, м'яса, масла, картоплі, інших звичайних овочей.

Повідомляю невігласу Яну Холодному: в совку все забезпечення продовольчими та промисловими товарами ділилося на 4 категорії: 1 категорія - то столиці (совка, республік і такі міста спеціалізовані, як члєнінград, владік та Сєвастополь, 2 категорія - то все військове, закриті містечка типу Курчатова тощо, 3 категорія - то "важливі промислові об'єкти" - наприклад, як місто Лутугіно, де розташований завод прокатних валков, 4 категорія - то всі інші, і їх забезпечували "якщо вистачить, їстимуть, а ні - жратимуть кільку в томаті та завтрак туриста".

Якщо ти, "Ян-я-абсолютно-правий-у-всьому" не бачив в 1984 році, як з Краснодону (який забезпечувався за 4-тою категорією) до Лутугіно (який забезпечувався за 3ю категорією) в суботу зранку приїжджала електричка з "мішочниками" - яки згрібали з полиць ВСІХ магазинів Лутугіно АБСОЛЮТНО ВСЕ за 2 години, від круп до цвяхів - то ти ніхєра про продукти, "товари повсякденного вжитку" і карткову систему в совку НЕ ЗНАЄШ. Тож заспокойся і визнай свою неправоту.
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27.11.2025 19:23 Відповісти
Скільки разів я уже зарікався з тобою вступать в суперечку - але ти настирливо "ліізеш, без мила, в задницю", до мене... Про що можна говорить з "обмеженою людиною", яка оперує поняттями, суті яких не розуміє?
"Іди лісом!" Тепер можеш попрацювать "голубом", з анекдоту:
"Не грайте в шахи з голубом... Він поеревертає фігури, насере на дошку, а потім полетить, голосно туркочучи, як він тебе переміг..."
Лети, "голубок", лети...
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27.11.2025 19:31 Відповісти
Бач, "Ян-я-абсолютно-правий-у-всьому", тобі нема чого сказати по суті питання і ти, коли розумієш, що почав виглядати дурником з своїм "а там де я був такого не було, отже такого ніде не було", починаєш вигадувати якісь байки особисто про мене.

Тобі не соромно так вести дискусію? Я тобі пишу виключно те, що можна без проблем перевірити парою запитів в гуглі (про карткову систему, "запрошення", зошити, системи забезпечення в совку, потяги "мішочників" між райцентрами однієї області тощо) - і одразу лізуть назви документів, приклади "талонів" та "запрошень", свідчення людей - тисячами. А ти у відповідь "Я був там і там - там такого не було, ти брешеш".

Яка ж ти своєрідна людина все ж таки.
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27.11.2025 19:47 Відповісти
Гарай! Мою "своєрідність" ти можеш перевірить по моєму профілю. І порівнять зі своєю "звичайністю". Мене читають - а ти сидиш тут П"ЯТИЙ РІК - і нікому не цікавий...
"Лети, "голубок", лети...
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27.11.2025 19:54 Відповісти
Твій профіль та твої згадки про нього, як "аргумент" в будь-яких дискусіях, коли ти не правий і тобі немає чого сказати (а ти мені про свій профіль пишеш за останні півроку вже принаймні втретє), тільки є ще одним підтвердженням, що на свіжий і гідний продукт гнойові мухи не садяться, а от лайном - дуже цікавляться.
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27.11.2025 20:15 Відповісти
"Іди лісом, голубок!"
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27.11.2025 20:17 Відповісти
Відверто, "Ян-я-абсолютно-правий-у-всьому", з тобою дуже легко дискутувати. Ти зациклений на своїй правоті і нездатний ні визнати свою неправоту, ні навіть просто зупинитися в своєму скочуванні в перехід на особистості і потім просте і примітивне "бє-бє-бє, іди нахєр". Ти кожного разу так закінчуєш розмову, коли ти не правий. Я спеціально одного разу спитав свого знайомого психолога - хто і як так поводиться. Відповідь була доволі довга і я всю її не запам'ятав. Але слова "інфантильність", "самолюбовання" і "вірогідний початок деменції" - там точно були присутні.
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27.11.2025 20:32 Відповісти
З моєю правотою згодна купа форумчан... З тебе вони просто насміхаються, та називають "фантазером" (брехуном). Тому, тобі - "лісом"... Не пиши мені більше... Відповідать не буду...
"Можеш стать перед дзеркалом, випнуть груди, надуть щоки, і уявлять, як ти мене "переміг у спорі"...
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27.11.2025 21:11 Відповісти
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27.11.2025 19:07 Відповісти
Не було дифіциту хліба.І моєму містечку був хлібзавод.Який в кінці 90-х загнувся.І я ще пам'ятаю,який був смачний хліб був,хоча ще малим був.''Кірпіч'' білий?аж хрустів,більше такого не їв.І це не похвала совків,це похвала українців,які там колись працювали.
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27.11.2025 07:54 Відповісти
В твоєму був хлібзавод. А в моєму шахтарському селищі за 26 км від Луганська і в 20 км від райцентру (і це ще близько по тамтешнім міркам "від цивілізації") - я взимку в 80х стояв в черзі з 200 людей з 17:00 до 21:00 - в очікуванні на машину з хлібом. І останній чверті черги черги хліба не діставалось. І хлібний магазин стояв пустий тижнями - бо хліб розбирали за годину, прямо під час вивантаження.

А ще, для "а в мене все було" повідомляю, що карткова система розподілу продуктів в низці районів Чернігівської та Сумської областей була відмінена тільки в 1984 році.
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27.11.2025 10:38 Відповісти
"15-17% у найближчі два роки"
то майже ні про що....
треба +33% за 3 місяці!
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27.11.2025 02:15 Відповісти
тиждень тому читав, що через введене обмеження на експорт бензину, ціни почали знижуватися.

статтю не читав, але засуджую
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27.11.2025 06:43 Відповісти
Не читай всяку фуйню
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27.11.2025 08:46 Відповісти
Для нас головне - знищувати їх НПЗ, а не слідкувати за російськими цінами. А ось знищення щось загальмувались. Знов Америка заборонила?
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27.11.2025 07:33 Відповісти
Відкрили Інтернет і знайшли цікаву новину.
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27.11.2025 08:54 Відповісти
А если сравнить цены на путинской бензин и бензин гетьманцева?
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27.11.2025 09:01 Відповісти
Чесно кажучи *****, наскільки у кацапів подорожчає бензин. Типу у нас він дешевший. Ми пристосувались і вони пристосуються якось заправлятися та їздити. Більше ніяких новин в СЗР немає?
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27.11.2025 09:12 Відповісти
Це не новини, це вже якийсь сарказм.

У листопаді 2025 року, за даними різних джерел, середня ціна бензину А-95 в Україні коливається від 1,23 € до 1,25 € за літр. Ця ціна є однією з найнижчих у Європі.

Ціна бензину А-95 в Росії становить приблизно €0.71 - €0.73 за літр, згідно з даними різних джерел за листопад 2025 року.
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27.11.2025 10:47 Відповісти
 
 