У Росії значно здорожчає бензин, - СЗР

Російська влада готується до значного підвищення вартості пального в країні. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

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Перехід на нову систему ціноутворення

За даними розвідки, російський уряд хоче відмовитися від прив’язки цін на пальне до рівня інфляції. Замість цього планують запровадити так званий композитний індекс, який враховуватиме ширший перелік витрат у паливній галузі.

Причиною такого рішення стали проблеми в енергетиці, збільшення різниці між гуртовими та роздрібними цінами, а також санкції проти обладнання для НПЗ.

Композитний індекс включатиме витрати на підвищення зарплат, акцизів, кредитів, тарифів, транспортування, а також ремонт і модернізацію нафтопереробних заводів.

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Прогноз зростання цін та оцінка розвідки

У розвідці пояснили:

"Це означає фактичне згортання неофіційної практики, за якої бензин не мав дорожчати швидше за інфляцію".

Паливні об’єднання в Росії підтримують ініціативу та очікують зростання цін на 15–17% у найближчі два роки. У відомстві зазначають, що влада РФ більше не здатна стримувати ринок без ризику дефіциту і перекладає всі витрати на населення.

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