Российские власти готовятся к значительному повышению стоимости топлива в стране. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

Переход на новую систему ценообразования

По данным разведки, российское правительство хочет отказаться от привязки цен на топливо к уровню инфляции. Вместо этого планируется ввести так называемый композитный индекс, который будет учитывать более широкий перечень расходов в топливной отрасли.

Причиной такого решения стали проблемы в энергетике, увеличение разницы между оптовыми и розничными ценами, а также санкции против оборудования для НПЗ.

Композитный индекс будет включать расходы на повышение зарплат, акцизов, кредитов, тарифов, транспортировки, а также ремонт и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Прогноз роста цен и оценка разведки

В разведке пояснили:

"Это означает фактическое сворачивание неофициальной практики, при которой бензин не должен был дорожать быстрее инфляции".

Топливные объединения в России поддерживают инициативу и ожидают роста цен на 15–17% в ближайшие два года. В ведомстве отмечают, что власти РФ больше не способны сдерживать рынок без риска дефицита и перекладывают все расходы на население.

