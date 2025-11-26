РУС
В России значительно подорожает бензин, - СВР

В России вырастет стоимость бензина - разведка

Российские власти готовятся к значительному повышению стоимости топлива в стране. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

Переход на новую систему ценообразования

По данным разведки, российское правительство хочет отказаться от привязки цен на топливо к уровню инфляции. Вместо этого планируется ввести так называемый композитный индекс, который будет учитывать более широкий перечень расходов в топливной отрасли.

Причиной такого решения стали проблемы в энергетике, увеличение разницы между оптовыми и розничными ценами, а также санкции против оборудования для НПЗ.

Композитный индекс будет включать расходы на повышение зарплат, акцизов, кредитов, тарифов, транспортировки, а также ремонт и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Прогноз роста цен и оценка разведки

В разведке пояснили:
"Это означает фактическое сворачивание неофициальной практики, при которой бензин не должен был дорожать быстрее инфляции".

Топливные объединения в России поддерживают инициативу и ожидают роста цен на 15–17% в ближайшие два года. В ведомстве отмечают, что власти РФ больше не способны сдерживать рынок без риска дефицита и перекладывают все расходы на население.

Ранее СЗР сообщала:

Це все збс, шкода, що взагалі в них ще бензин є. Та коли пишеться така " підбадьорююча" новина то вибачте 15-17 % здорожчання в наступні роки від якої , хоча б, середньої суми? 10 20 30 ... дерев'яних вкладишів? Вибачте але такі клікбейкові заголовки після прочитання самої статті не підбадьорюють, а скоріше викликають сумну посмішку, що на стільки вже в нас опа, що бідним журналістам доводиться такими статтями перекривати *опу північної тварини, що суне на Україну.
26.11.2025 23:39 Ответить
На скільки копійок? Сподіваюсь, СЗР буде відстежувати даний процесс, це "дуже важливо" для нас, знати цю інформацію.
26.11.2025 23:40 Ответить
 
 