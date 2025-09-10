Россия предлагает Китаю авиадвигатель, которого не существует, - СВР

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о готовности поставить Китаю перспективный авиадвигатель ПД-26 для дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который разрабатывают в Пекине. В то же время этот двигатель существует только на бумаге.

Об этом сообщает СВР, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что предложение Кремля прозвучало на фоне провала программы по возрождению российского авиапрома. Из 15 пассажирских самолетов, запланированных к передаче в 2025 году, производители смогли сдать только один. Всего в 2022-2025 годах парк гражданской авиации РФ пополнился 13 новыми бортами вместо 82 - двенадцатью "Суперджетами" и одним Ту-214, который используется для перевозок самого Мантурова.

Дополнительным ударом для отрасли стали выявленные конструкционные дефекты у 14 самолетов Sukhoi Superjet 100, выпущенных в 2016 году.

В СВР подчеркивают, что для восстановления авиастроения в РФ не хватает производственной базы, технологий и кадров. Ранее Китай отказался от совместного с РФ проекта по созданию лайнера CR929 из-за невозможности заменить ключевые американские и европейские системы.

