Планы России достичь объемов перевозок по северному морскому пути в 80 млн тонн до 2025 года не выполнены.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

В 2023 году через Арктику было перевезено 36,2 млн тонн, в 2024 году - 37,9 млн тонн. На этот год запланировано 38 млн тонн, однако по итогам первого полугодия ожидается не более 32 млн тонн.

Попытки улучшить ситуацию развитием инфраструктуры оказались неуспешными. Новый морской порт "Лавна" в Мурманской области планировали открыть в 2023 году, но он заработал только в начале 2025 года. Запроектированная пропускная мощность порта составляла 18 млн тонн угля в год, а на момент открытия - всего 6 млн тонн.

К концу августа порт обработал только восемь судовых партий на 650 тысяч тонн, что свидетельствует о недостроенности и неработоспособности на полную мощность.

Кроме того, Министерство чрезвычайных дел РФ не обеспечило безопасность судоходства в регионе. Аварийно-спасательные центры в Саббеттне, Певеке, на островах Диксон и Тикси, обещанные в прошлом году, до сих пор не заработали. По Диксону и Тикси отсутствует информация даже о начале строительства. В регионе также нет вертолетов, которые могли бы обеспечить спасение в чрезвычайных ситуациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство предприятий ОПК РФ расположены на расстоянии 750 км от границы, новые строят еще дальше, - ГУР