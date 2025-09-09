Плани Росії досягти обсягів перевезень північним морським шляхом у 80 млн тонн до 2025 року не виконано.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

У 2023 році через Арктику було перевезено 36,2 млн тонн, у 2024 році - 37,9 млн тонн. На цей рік заплановано 38 млн тонн, проте за підсумками першого півріччя очікується не більш як 32 млн тонн.

Спроби покращити ситуацію розвитком інфраструктури виявилися неуспішними. Новий морський порт "Лавна" у Мурманській області планували відкрити у 2023 році, але він запрацював лише на початку 2025 року. Запроєктована пропускна потужність порту становила 18 млн тонн вугілля на рік, а на момент відкриття - лише 6 млн тонн.

До кінця серпня порт обробив лише вісім суднових партій на 650 тисяч тонн, що свідчить про недобудованість та непрацездатність на повну потужність.

Крім того, Міністерство надзвичайних справ РФ не забезпечило безпеку судноплавства в регіоні. Аварійно-рятувальні центри в Саббєттє, Пєвєку, Діксоні та Тіксі, обіцяні торік, досі не запрацювали. Щодо Діксона та Тіксі відсутня інформація навіть про початок будівництва. У регіоні також немає вертольотів, які могли б забезпечити порятунок у надзвичайних ситуаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість підприємств ОПК РФ розташовані на відстані 750 км від кордону, нові будують ще далі, - ГУР