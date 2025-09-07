Більшість підприємств ОПК РФ розташовані на відстані 750 км від кордону, нові будують ще далі, - ГУР
Більшість потужних підприємств російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) розташовані на відстані понад 750 км від українського кордону.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, лише 25% підприємств розташовані на відстані 250-500 км. Релокації старих підприємств подалі від кордону не спостерігається, проте нові об’єкти будують на відстані 1500–2000 км. "Їх велика кількість, і потрібні наші діпстрайки для припинення або переривання процесів виробництва", - зауважив Скібіцький.
Він пояснив, що для ефективного ураження підприємств ОПК важливо визначати критичні об’єкти та елементи, адже на виробництво одного виду озброєння може бути залучено понад 100 підприємств, як за часів Радянського Союзу.
Крім того, Росія активно посилює протиповітряну оборону та системи РЕБ для захисту підприємств від українських дронів і ракет. За даними Скібіцького, у вересні РФ планує тестування семи безпілотних систем для протидії ударам.
Він наголосив, що для України важлива наявність ракетних систем, оскільки саме вони завдають найбільшого ураження завдяки більшому боєзаряду та точності. "Для нас важлива допомога партнерів і розвиток власних програм, включно з ракетними", - зазначив Скібіцький.
СБУ, має дебелих конкурентів!!
Треба як українці - в старих радянських цехах заводів в центрі мегаполіса за 300 км від кордону або й ближче, куди легко долітає іскандер і навіть жалюгідний шахед. А якщо разом з ними знесе якусь багатоповерхівку - ну що поробиш, зате так дешевше, а гроші можна зберегти для Міндіча.