Більшість підприємств ОПК РФ розташовані на відстані 750 км від кордону, нові будують ще далі, - ГУР

Більшість потужних підприємств російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) розташовані на відстані понад 750 км від українського кордону.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лише 25% підприємств розташовані на відстані 250-500 км. Релокації старих підприємств подалі від кордону не спостерігається, проте нові об’єкти будують на відстані 1500–2000 км. "Їх велика кількість, і потрібні наші діпстрайки для припинення або переривання процесів виробництва", - зауважив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав ключові закони про Defence City (оновлено)

Він пояснив, що для ефективного ураження підприємств ОПК важливо визначати критичні об’єкти та елементи, адже на виробництво одного виду озброєння може бути залучено понад 100 підприємств, як за часів Радянського Союзу.

Крім того, Росія активно посилює протиповітряну оборону та системи РЕБ для захисту підприємств від українських дронів і ракет. За даними Скібіцького, у вересні РФ планує тестування семи безпілотних систем для протидії ударам.

Він наголосив, що для України важлива наявність ракетних систем, оскільки саме вони завдають найбільшого ураження завдяки більшому боєзаряду та точності. "Для нас важлива допомога партнерів і розвиток власних програм, включно з ракетними", - зазначив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила законопроєкт про тимчасове бронювання для чоловіків, які мають проблеми з ТЦК