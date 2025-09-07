УКР
Більшість підприємств ОПК РФ розташовані на відстані 750 км від кордону, нові будують ще далі, - ГУР

опк

Більшість потужних підприємств російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) розташовані на відстані понад 750 км від українського кордону.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лише 25% підприємств розташовані на відстані 250-500 км. Релокації старих підприємств подалі від кордону не спостерігається, проте нові об’єкти будують на відстані 1500–2000 км. "Їх велика кількість, і потрібні наші діпстрайки для припинення або переривання процесів виробництва", - зауважив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав ключові закони про Defence City (оновлено)

Він пояснив, що для ефективного ураження підприємств ОПК важливо визначати критичні об’єкти та елементи, адже на виробництво одного виду озброєння може бути залучено понад 100 підприємств, як за часів Радянського Союзу.

Крім того, Росія активно посилює протиповітряну оборону та системи РЕБ для захисту підприємств від українських дронів і ракет. За даними Скібіцького, у вересні РФ планує тестування семи безпілотних систем для протидії ударам.

Він наголосив, що для України важлива наявність ракетних систем, оскільки саме вони завдають найбільшого ураження завдяки більшому боєзаряду та точності. "Для нас важлива допомога партнерів і розвиток власних програм, включно з ракетними", - зазначив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила законопроєкт про тимчасове бронювання для чоловіків, які мають проблеми з ТЦК

Автор: 

росія (67560) ОПК (284) ГУР (658)
Топ коментарі
+6
Так Фламинго же на 3000км летит. Или нет? 🤔
07.09.2025 12:30 Відповісти
+5
Тому в нас і немає дальнобойних ракет. Це ж пряма кореляція, теорема Віслюкова-Оманського.
07.09.2025 12:28 Відповісти
+3
фламінго було приурочене до Дня незалежності. Тепер потрібно іншого свята чекати
07.09.2025 12:42 Відповісти
Але ж ми їх дістанем?
07.09.2025 12:27 Відповісти
07.09.2025 12:28 Відповісти
А зеленський, їх елементарно знищить, ракетою ФЛАМІНГО або міндіча з шурмою, пошле, щоб вони підпалили щось там?!?!
СБУ, має дебелих конкурентів!!
07.09.2025 12:29 Відповісти
07.09.2025 12:30 Відповісти
07.09.2025 12:42 Відповісти
фламінго до весни не буде. вони в вирій на зиму полетіли, можливо повернуться. відосик скоро по цьому з поясненнями вийде, чого на парашу не летять.
07.09.2025 12:58 Відповісти
Шляхи логістики можна перерізати..... було б чим..... відсіками війну не перемогти але схоже зе про те не знає, чи не збирається.....
07.09.2025 12:31 Відповісти
Нам то що від цієї інформації? Вони там завжди і базувалися, сзр непотрібна конторка яка бере купу грошей, як і "ненавчені воювати" по тилах в синій формі.
07.09.2025 12:34 Відповісти
Тому нам потрібна інша стратегія. Як би ми не намагались, але величезна територія Кацапстану таки їм допомагає. Бо накрити її далекобійними ракетами, навіть якщо б ми їх мали у величезних кількостях, практично неможливо.
07.09.2025 12:42 Відповісти
мяко кажучі, це трохи не правда. Більшість підприємств ОПК рф знаходяться саме на відстані до 750 км від кордону України. Скибицький маніпулює. Чому, це вже інше питання.
07.09.2025 12:47 Відповісти
хіба кацапи вже закрили підприємства та контори впк, у тому числі ракетне озброєння, на мацкві, хімках, тулі, воронежі, курську, пітері, ростові, рязані, білгороді?
07.09.2025 12:54 Відповісти
Таке відчуття , що Скібіцький розказує , що все хлопці ці заводи недосяжна річ і крім того вони захищені будуть від наших дронів і ракет!Готуйтеся , що все в Україні буде в руїнах(((Де ви були , коли все це тільки починали будувати і створювати?Чого не знищували ці 100 заводів по всії рфії!!???
07.09.2025 12:57 Відповісти
Якісь лохи ці кацапи - будують підприємства ОПК якнайдалі поза зоною ураження більшості вогневих засобів противника.
Треба як українці - в старих радянських цехах заводів в центрі мегаполіса за 300 км від кордону або й ближче, куди легко долітає іскандер і навіть жалюгідний шахед. А якщо разом з ними знесе якусь багатоповерхівку - ну що поробиш, зате так дешевше, а гроші можна зберегти для Міндіча.
07.09.2025 13:04 Відповісти
 
 