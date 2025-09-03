Зеленський підписав ключові закони про Defence City, – Гетманцев

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський підписав ключові закони про запровадження податкових пільг для тих підприємств ОПК, які увійдуть до окремого правового режиму Defence City.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Водночас на сайті Верховної Ради ще не вказано, що відповідні законопроєкти №13420 та №13421 повернуті із підписом президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 серпня ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти для реалізації ініціативи Defence City, яка передбачає запровадження низки пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Читайте також: Defence City: Як на ініціативу відреагували виробники зброї?

При цьому раніше Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала народних депутатів не ухвалювати законопроєкти про Defence City у запропонованій редакції та повернути їх головному Комітету на доопрацювання.

У NAUDI пояснювали, що в ухвалених законопроєктах залишаються ризики, що реєстр Defence City працюватиме у вибірковому режимі лише для обраних підприємств, адже значна частина ефективних та критично важливих підприємств ОПК не потраплять до списку резидентів Defence City, а сама процедура формування переліку резидентів залишається непрозорою.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня підтримала у першому читанні законопроєкти №13420 та №13421 про запровадження пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу, що увійдуть до ініціативи Defence City.

Загалом пакет законопроєктів про створення "Defence City", ініційованих представниками "Слуги народу" Данилом Гетманцевим та Давидом Арахамією, складається із чотирьох документів: законопроєктів №13420, №13421, №13422 та №13423.

Однак законопроєкт №13423 викликав гостру критику, адже він передбачає фактичну амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку експертів, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у цій сфері.