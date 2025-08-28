Defence City: Як на ініціативу відреагували виробники зброї?

Індустрія дронів

21 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти для реалізації ініціативи Defence City – спеціального правового режиму для підприємств оборонної промисловості.

Виробники української зброї в цілому вітають ухвалення закону, проте мають свої побоювання, йдеться у статті БізнесЦензора Defence City: Стимул для ОПК чи закритий клуб для обраних?

Згідно із ухваленими законами, резиденти Defence City отримають низку пільг:

податкові пільги – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екологічного податку;

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

Ідея Defence City полягає в створенні сприятливих умов для компаній, які займаються виробництвом зброї, військової техніки та пов’язаних товарів. Цей режим запроваджується для стимулювання зростання сектору, який є критичним не тільки для оборони, а й для економіки України.

У компанії DEVIRO, яка розробляє, проєктує і виготовляє безпілотні літальні апарати та супутнє програмне забезпечення з 2014 року, сподіваються, що "під новою "вивіскою" не залишаться старі проблеми як бронювання, експортний контроль та інші".

За словами представників компанії, запропоновані податкові пільги для виробників не є такими, що суттєво впливають на економічні показники оборонних підприємств.

"Запровадження таких пільг більше потрібно державі, ніж виробникам, тому що звільнення від цих податків "розвантажує" ціноутворення продуктів та послуг", – пояснили в DEVIRO.

Українська Рада Зброярів підтримала ініціативу, проте водночас, за словами виконавчого директора Ігоря Федірка, асоціація ініціюватиме точкові покращення під час імплементації.

"Зокрема логічну сумісність із "Дія.City" та подальше розширення переліку товарів там, де цього потребує повний виробничий цикл", – уточнив Федірко.

Виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров називає ініціативу Defence City своєчасною та давно очікуваною. Водночас напередодні голосування в парламенті NAUDI закликала народних депутатів не ухвалювати законопроєкти Defence City в поданій редакції та повернути їх на доопрацювання.

"Передусім це стосується запропонованої моделі формування реєстру учасників Defence City, яка створює ризики обмеженого доступу та може залишити поза системою значну кількість підприємств. Це означає, що значна частина українських оборонних виробників може опинитися поза межами Defence City, що суперечить базовій ідеї – розвитку ОПК сфери", – пояснив Гончаров, додавши, що Defence City має стати дієвим механізмом для всієї галузі, а не закритим клубом для обраних.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня підтримала у першому читанні законопроєкти №13420 та №13421 про запровадження пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу, що увійдуть до ініціативи Defence City.

Загалом пакет законопроєктів про створення "Defence City", ініційованих представниками "Слуги народу" Данилом Гетманцевим та Давидом Арахамією, складається із чотирьох документів: законопроєктів №13420, №13421, №13422 та №13423.

Однак законопроєкт №13423 викликав гостру критику, адже він передбачає фактичну амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку експертів, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у цій сфері.