Большинство предприятий ОПК РФ расположены на расстоянии 750 км от границы, новые строят еще дальше, - ГУР

Большинство мощных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены на расстоянии более 750 км от украинской границы.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, лишь 25% предприятий расположены на расстоянии 250-500 км. Релокации старых предприятий подальше от границы не наблюдается, однако новые объекты строят на расстоянии 1500-2000 км. "Их большое количество, и нужны наши дипстрайки для прекращения или прерывания процессов производства", - отметил Скибицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал ключевые законы о Defence City (обновлено)

Он пояснил, что для эффективного поражения предприятий ОПК важно определять критические объекты и элементы, ведь на производство одного вида вооружения может быть привлечено более 100 предприятий, как во времена Советского Союза.

Кроме того, Россия активно усиливает противовоздушную оборону и системы РЭБ для защиты предприятий от украинских дронов и ракет. По данным Скибицкого, в сентябре РФ планирует тестирование семи беспилотных систем для противодействия ударам.

Он подчеркнул, что для Украины важно наличие ракетных систем, поскольку именно они наносят наибольшее поражение благодаря большему боезаряду и точности. "Для нас важна помощь партнеров и развитие собственных программ, включая ракетные", - отметил Скибицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила законопроект о временном бронировании для мужчин, которые имеют проблемы с ТЦК

россия (97090) ОПК (197) ГУР (577)
+8
Так Фламинго же на 3000км летит. Или нет? 🤔
07.09.2025 12:30 Ответить
+7
Тому в нас і немає дальнобойних ракет. Це ж пряма кореляція, теорема Віслюкова-Оманського.
07.09.2025 12:28 Ответить
+3
фламінго було приурочене до Дня незалежності. Тепер потрібно іншого свята чекати
07.09.2025 12:42 Ответить
Але ж ми їх дістанем?
07.09.2025 12:27 Ответить
Хз
07.09.2025 14:11 Ответить
А зеленський, їх елементарно знищить, ракетою ФЛАМІНГО або міндіча з шурмою, пошле, щоб вони підпалили щось там?!?!
СБУ, має дебелих конкурентів!!
07.09.2025 12:29 Ответить
фламінго до весни не буде. вони в вирій на зиму полетіли, можливо повернуться. відосик скоро по цьому з поясненнями вийде, чого на парашу не летять.
07.09.2025 12:58 Ответить
Шляхи логістики можна перерізати..... було б чим..... відсіками війну не перемогти але схоже зе про те не знає, чи не збирається.....
07.09.2025 12:31 Ответить
Нам то що від цієї інформації? Вони там завжди і базувалися, сзр непотрібна конторка яка бере купу грошей, як і "ненавчені воювати" по тилах в синій формі.
07.09.2025 12:34 Ответить
Тому нам потрібна інша стратегія. Як би ми не намагались, але величезна територія Кацапстану таки їм допомагає. Бо накрити її далекобійними ракетами, навіть якщо б ми їх мали у величезних кількостях, практично неможливо.
07.09.2025 12:42 Ответить
мяко кажучі, це трохи не правда. Більшість підприємств ОПК рф знаходяться саме на відстані до 750 км від кордону України. Скибицький маніпулює. Чому, це вже інше питання.
07.09.2025 12:47 Ответить
хіба кацапи вже закрили підприємства та контори впк, у тому числі ракетне озброєння, на мацкві, хімках, тулі, воронежі, курську, пітері, ростові, рязані, білгороді?
07.09.2025 12:54 Ответить
Таке відчуття , що Скібіцький розказує , що все хлопці ці заводи недосяжна річ і крім того вони захищені будуть від наших дронів і ракет!Готуйтеся , що все в Україні буде в руїнах(((Де ви були , коли все це тільки починали будувати і створювати?Чого не знищували ці 100 заводів по всії рфії!!???
07.09.2025 12:57 Ответить
Якісь лохи ці кацапи - будують підприємства ОПК якнайдалі поза зоною ураження більшості вогневих засобів противника.
Треба як українці - в старих радянських цехах заводів в центрі мегаполіса за 300 км від кордону або й ближче, куди легко долітає іскандер і навіть жалюгідний шахед. А якщо разом з ними знесе якусь багатоповерхівку - ну що поробиш, зате так дешевше, а гроші можна зберегти для Міндіча.
07.09.2025 13:04 Ответить
..то через цЕ з тієї дермаківської ж ОПи лунають пАпЄрЄдження про можлИву наявність в Україні далекобійної зброї, щоб кацапи-партньОри втікали куди подалі?..
зеленська реклама зеленських вундервафель немає сенсу без "спочатку стулья - а потім гроші", тобто спочатку масований удар по НПЗ та оборонці Московії, а потім вже пабєдниЄ виступлЄнія зєлєнскага і його смішного квакварталу2019..
07.09.2025 13:36 Ответить
Так у нас же фламінго має нібито 3000 ким дальність, то ж в чому проблема розвалити ті заводи?
07.09.2025 14:13 Ответить
Потужна аналітика від Кепу.
А кожне підприємство має трансформатори, лінії ЛЕП, трубопроводи ( вода, газ, нафтопродукти) і т.д. - ця інфраструктура легко знищується , на всю територію ппо не вистачить ніколи
07.09.2025 14:38 Ответить
 
 