Большинство предприятий ОПК РФ расположены на расстоянии 750 км от границы, новые строят еще дальше, - ГУР

Большинство мощных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены на расстоянии более 750 км от украинской границы.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, лишь 25% предприятий расположены на расстоянии 250-500 км. Релокации старых предприятий подальше от границы не наблюдается, однако новые объекты строят на расстоянии 1500-2000 км. "Их большое количество, и нужны наши дипстрайки для прекращения или прерывания процессов производства", - отметил Скибицкий.

Он пояснил, что для эффективного поражения предприятий ОПК важно определять критические объекты и элементы, ведь на производство одного вида вооружения может быть привлечено более 100 предприятий, как во времена Советского Союза.

Кроме того, Россия активно усиливает противовоздушную оборону и системы РЭБ для защиты предприятий от украинских дронов и ракет. По данным Скибицкого, в сентябре РФ планирует тестирование семи беспилотных систем для противодействия ударам.

Он подчеркнул, что для Украины важно наличие ракетных систем, поскольку именно они наносят наибольшее поражение благодаря большему боезаряду и точности. "Для нас важна помощь партнеров и развитие собственных программ, включая ракетные", - отметил Скибицкий.

