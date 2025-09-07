Большинство предприятий ОПК РФ расположены на расстоянии 750 км от границы, новые строят еще дальше, - ГУР
Большинство мощных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены на расстоянии более 750 км от украинской границы.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, лишь 25% предприятий расположены на расстоянии 250-500 км. Релокации старых предприятий подальше от границы не наблюдается, однако новые объекты строят на расстоянии 1500-2000 км. "Их большое количество, и нужны наши дипстрайки для прекращения или прерывания процессов производства", - отметил Скибицкий.
Он пояснил, что для эффективного поражения предприятий ОПК важно определять критические объекты и элементы, ведь на производство одного вида вооружения может быть привлечено более 100 предприятий, как во времена Советского Союза.
Кроме того, Россия активно усиливает противовоздушную оборону и системы РЭБ для защиты предприятий от украинских дронов и ракет. По данным Скибицкого, в сентябре РФ планирует тестирование семи беспилотных систем для противодействия ударам.
Он подчеркнул, что для Украины важно наличие ракетных систем, поскольку именно они наносят наибольшее поражение благодаря большему боезаряду и точности. "Для нас важна помощь партнеров и развитие собственных программ, включая ракетные", - отметил Скибицкий.
СБУ, має дебелих конкурентів!!
Треба як українці - в старих радянських цехах заводів в центрі мегаполіса за 300 км від кордону або й ближче, куди легко долітає іскандер і навіть жалюгідний шахед. А якщо разом з ними знесе якусь багатоповерхівку - ну що поробиш, зате так дешевше, а гроші можна зберегти для Міндіча.
зеленська реклама зеленських вундервафель немає сенсу без "спочатку стулья - а потім гроші", тобто спочатку масований удар по НПЗ та оборонці Московії, а потім вже пабєдниЄ виступлЄнія зєлєнскага і його смішного квакварталу2019..
А кожне підприємство має трансформатори, лінії ЛЕП, трубопроводи ( вода, газ, нафтопродукти) і т.д. - ця інфраструктура легко знищується , на всю територію ппо не вистачить ніколи