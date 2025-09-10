Росія пропонує Китаю авіадвигун, якого не існує, - СЗР

Перший віцепрем’єр РФ Денис Мантуров заявив про готовність поставити Китаю перспективний авіадвигун ПД-26 для далекомагістрального широкофюзеляжного літака, який розробляють у Пекіні. Водночас цей двигун існує лише на папері.

У відомстві зазначають, що пропозиція Кремля прозвучала на тлі провалу програми з відродження російського авіапрому. Із 15 пасажирських літаків, запланованих до передачі у 2025 році, виробники змогли здати лише один. Загалом у 2022-2025 роках парк цивільної авіації РФ поповнився 13 новими бортами замість 82 - дванадцятьма "Суперджетами" та одним Ту-214, що використовується для перевезень самого Мантурова.

Додатковим ударом для галузі стали виявлені конструкційні дефекти у 14 літаків Sukhoi Superjet 100, випущених у 2016 році.

У СЗР підкреслюють, що для відновлення авіабудування в РФ бракує виробничої бази, технологій і кадрів. Раніше Китай відмовився від спільного з РФ проєкту зі створення лайнера CR929 через неможливість замінити ключові американські та європейські системи.

