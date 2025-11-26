В России скончался основатель пусковых комплексов "Искандер" и "Тополь" Валериан Соболев
В Волгограде скончался известный конструктор Валериан Соболев, создавший пусковые комплексы "Искандер" и "Тополь".
Как сообщило местное издание Oblvesti, Соболев скончался после тяжелой продолжительной болезни 25 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Кто такой Валериан Соболев
"Под его непосредственным руководством были созданы такие образцы, как пусковые комплексы "Луна", "Ока" "Темп-2с", "Пионер", "Тополь", "Искандер" и многое другое", - пишет СМИ.
Он - один из разработчиков самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Руководил конструкторскими работами по созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3", подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР "Тополь".
Некоторые ракетные комплексы продолжают находиться на вооружении ракетных войск стратегического назначения России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не потрібно послуговуватись - москальськими пропагандистськими кліше - які створили комуно-москальські окупанти сто років тому.
Я прожив багато років під совєцьким окупаційним режимом - але залишився Українцем - тому що моя сім'я боролась з окупантами - а не прислуговувала їм.
Надалі не збираюсь вести дискусію з хамливим гомо-совєтікусом - не пишіть мені більше - не буду відповідати - відправлятиму в спам.
В спам - совєцький інкогніто.
не існує хороших ...
лупити по містах ними то є маразм
Хоча які там пояснення? Убивство в особливо великих масштабах, за гроші і персональну пенсію
Хакнути систему і направити "Іскандери" і "Тополi" на Москву.
Товарищ улетает
Дела земные
Вслед за ним идут...
А на земле
Украйна проклинает,
Кому служил,
Те демоны там ждут
Щоб ти, козел старий, спокою на тому світі не знав, як ми-Українці, через твої ракети страждаємо! До пекла, курво!!!