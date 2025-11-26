В России скончался основатель пусковых комплексов "Искандер" и "Тополь" Валериан Соболев

В Волгограде скончался известный конструктор Валериан Соболев, создавший пусковые комплексы "Искандер" и "Тополь".

Как сообщило местное издание Oblvesti, Соболев скончался после тяжелой продолжительной болезни 25 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Кто такой Валериан Соболев

"Под его непосредственным руководством были созданы такие образцы, как пусковые комплексы "Луна", "Ока" "Темп-2с", "Пионер", "Тополь", "Искандер" и многое другое", - пишет СМИ.

Он - один из разработчиков самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Руководил конструкторскими работами по созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3", подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР "Тополь".

Некоторые ракетные комплексы продолжают находиться на вооружении ракетных войск стратегического назначения России.

