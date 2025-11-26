РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости
3 399 50

В России скончался основатель пусковых комплексов "Искандер" и "Тополь" Валериан Соболев

Умер конструктор комплекса, ракетами из которого Россия атакует Украину

В Волгограде скончался известный конструктор Валериан Соболев, создавший пусковые комплексы "Искандер" и "Тополь".

Как сообщило местное издание Oblvesti, Соболев скончался после тяжелой продолжительной болезни 25 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кто такой Валериан Соболев

"Под его непосредственным руководством были созданы такие образцы, как пусковые комплексы "Луна", "Ока" "Темп-2с", "Пионер", "Тополь", "Искандер" и многое другое", - пишет СМИ.

Он - один из разработчиков самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Руководил конструкторскими работами по созданию пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3", подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР "Тополь".

Некоторые ракетные комплексы продолжают находиться на вооружении ракетных войск стратегического назначения России.

Читайте: Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас

Автор: 

армия РФ (21427) ракеты (3815) россия (98135)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Земля скловатою
показать весь комментарий
26.11.2025 17:23 Ответить
+19
Іскандер йому в задницю
показать весь комментарий
26.11.2025 17:23 Ответить
+14
Тепер чорти в пеклі будуть йому через раз ракету в дупу пхати. Раз- іскандер, раз-тополь. І так до другого пришестя.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля скловатою
показать весь комментарий
26.11.2025 17:23 Ответить
"захисту радянських людей"? Від кого?
показать весь комментарий
26.11.2025 17:26 Ответить
комуно-москальські окупанти знищили Українців та багатьох інших окупованих ними народів набагато більше і зруйнували набагато більше від теперішніх москальських кривавих *****-окупантів - багато мільйонів вбитих людей - історики дослідники до сих пір не можуть точно порахувати - бо архіви тих часів в *****стані до сих пір засекречені.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:39 Ответить
А то хто такі - радянські люди.?
Не потрібно послуговуватись - москальськими пропагандистськими кліше - які створили комуно-москальські окупанти сто років тому.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:28 Ответить
Мої співчуття інфікованому москальським окупаційним совком - ваш хамський спосіб ведення дискусії підтверджує - інфікованість доволі серйозна.
Я прожив багато років під совєцьким окупаційним режимом - але залишився Українцем - тому що моя сім'я боролась з окупантами - а не прислуговувала їм.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:50 Ответить
Трохи москалоти на той світ відправив.
Надалі не збираюсь вести дискусію з хамливим гомо-совєтікусом - не пишіть мені більше - не буду відповідати - відправлятиму в спам.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:00 Ответить
Загадковий гомо-совєтікус - той хто зі страху і переляку ховає своє ім'я за вигаданим ніком - ''артист''.
В спам - совєцький інкогніто.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:17 Ответить
цікаво якщо він не був у маразмі то радів такому застовсуванню свого детища?
показать весь комментарий
26.11.2025 17:23 Ответить
Гадаю так .
не існує хороших ...
показать весь комментарий
26.11.2025 17:25 Ответить
А для чого він його створював. Радів, хоча тепер пояснення буде давати у пеклі
показать весь комментарий
26.11.2025 17:25 Ответить
ну це точкова зброя
лупити по містах ними то є маразм
показать весь комментарий
26.11.2025 17:28 Ответить
Один з виробників ракет у кацапстані коли побачив своє маркування на залишках ракети у Харкові - вкоротив собі віку . Цей г@ндон спокійно віку доживав тому мук совісті не відчував . Списувати це на маразм скотини - виправдовувати кацапську тварюку.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:56 Ответить
Пояснения на Суді Божому дають, а потім у пекло.
Хоча які там пояснення? Убивство в особливо великих масштабах, за гроші і персональну пенсію
показать весь комментарий
26.11.2025 19:02 Ответить
Іскандер йому в задницю
показать весь комментарий
26.11.2025 17:23 Ответить
Поперек 😁
показать весь комментарий
26.11.2025 17:30 Ответить
Скоріше здохнув, дуже бажав послухати кабздона
показать весь комментарий
26.11.2025 17:24 Ответить
Тепер чорти в пеклі будуть йому через раз ракету в дупу пхати. Раз- іскандер, раз-тополь. І так до другого пришестя.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:24 Ответить
Одною мраззю стало менше
показать весь комментарий
26.11.2025 17:24 Ответить
Здох підАр, туди йому й дорога!
показать весь комментарий
26.11.2025 17:27 Ответить
Совість заїла,пішов на концерт до Кобзона.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:28 Ответить
Яка в кацапа совість? 🤬
показать весь комментарий
26.11.2025 17:30 Ответить
Черговий нацист коньки відкинув.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:29 Ответить
Було б добре, щоб цей "хороший" расєянін безповоротно забрав з собою в могилу і свої розробки.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:29 Ответить
Де українські хакери?

Хакнути систему і направити "Іскандери" і "Тополi" на Москву.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:31 Ответить
Невже не випав із вікна багатоповерхівки? Дивно... Не стандартно якось !
показать весь комментарий
26.11.2025 17:34 Ответить
Так газом же не займався.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:36 Ответить
валер'яша,треба було владимку з собою прихватити до йоськи
показать весь комментарий
26.11.2025 17:36 Ответить
Закласти вибухівку у вінок і на поминках підірвати усіх.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:47 Ответить
Супер ! Навіть Тарантіно до такого не додумався
показать весь комментарий
26.11.2025 19:07 Ответить
Земля бетоном потворі
показать весь комментарий
26.11.2025 18:12 Ответить
У пеклі поповнення...
показать весь комментарий
26.11.2025 18:17 Ответить
Нiхто й нiчого й нiкуди йому не пхатиме, - перефарбування свiту кольорiв плотi. Закiнчу працю над "вiдкритою книгою" покажу як в Бiблii йде мова про лона, днк, рнк, мови-ложки знань та iнше. Свiт чекае шок.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:17 Ответить
Або несамовитий регіт... Судячи з твоїх дописів тут - саме це і буде...
показать весь комментарий
26.11.2025 18:41 Ответить
Ні, всім буде *****.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:45 Ответить
Можливо... Я його давно почитую... Характерний приклад з області психіатрії: "Недооцінений людством геній"...
показать весь комментарий
26.11.2025 19:00 Ответить
Не здивуюсь, якщо з'ясується, що у справі ще й замішаний ШІ.
показать весь комментарий
26.11.2025 19:20 Ответить
Та не лести йому... Він, можливо, і не чув про таке... "Просто шизонутий...".Бачив я таких, коли викладач судової психіатрії організував нм "екскурсію" у обласну психлікарню...
показать весь комментарий
26.11.2025 19:24 Ответить
земля бетоном.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:24 Ответить
здох падлюка!
показать весь комментарий
26.11.2025 18:48 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 18:48 Ответить
На Божий суд
Товарищ улетает
Дела земные
Вслед за ним идут...

А на земле
Украйна проклинает,
Кому служил,
Те демоны там ждут
показать весь комментарий
26.11.2025 18:57 Ответить
Щоб тебе, ****, у пеклі чорти смолою обливали й вищати не давали!
Щоб ти, козел старий, спокою на тому світі не знав, як ми-Українці, через твої ракети страждаємо! До пекла, курво!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 19:22 Ответить
Кобзон зустрічає друзів...от якби частійше.
показать весь комментарий
26.11.2025 19:22 Ответить
 
 