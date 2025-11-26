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Новини
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У Росії помер засновник пускових комплексів "Іскандер" і "Тополь" Валеріан Соболєв

Помер конструктор комплексу, ракетами з якого Росія атакує Україну

У Волгограді помер відомий конструктор Валеріан Соболєв, який створив пускові комплекси "Іскандер" і "Тополь".

Як повідомило місцеве видання Oblvesti, Соболєв помер після важкої тривалої хвороби 25 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Хто такий Валеріан Соболєв

"Під його безпосереднім керівництвом були створені такі зразки, як пускові комплекси: Місяць; Ока; Темп-2с; Піонер; Тополь; Іскандер і багато іншого", - пише ЗМІ.

Він - один з розробників самохідних пускових установок і наземного обладнання ракетних комплексів стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами "Темп-2С". Керував конструкторськими роботами зі створення пускових установок і наземного обладнання мобільного ракетного комплексу "Піонер", модифікацій "Піонер УТТХ", "Піонер-3", рухомого ґрунтового ракетного комплексу з МБР "Тополь".

Деякі ракетні комплекси продовжують перебувати на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення Росії.

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армія рф (21218) ракети (4446) росія (70353)
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Топ коментарі
+47
Земля скловатою
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26.11.2025 17:23 Відповісти
+27
Іскандер йому в задницю
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26.11.2025 17:23 Відповісти
+22
комуно-москальські окупанти знищили Українців та багатьох інших окупованих ними народів набагато більше і зруйнували набагато більше від теперішніх москальських кривавих *****-окупантів - багато мільйонів вбитих людей - історики дослідники до сих пір не можуть точно порахувати - бо архіви тих часів в *****стані до сих пір засекречені.
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26.11.2025 17:39 Відповісти
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Земля скловатою
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26.11.2025 17:23 Відповісти
"захисту радянських людей"? Від кого?
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26.11.2025 17:26 Відповісти
комуно-москальські окупанти знищили Українців та багатьох інших окупованих ними народів набагато більше і зруйнували набагато більше від теперішніх москальських кривавих *****-окупантів - багато мільйонів вбитих людей - історики дослідники до сих пір не можуть точно порахувати - бо архіви тих часів в *****стані до сих пір засекречені.
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26.11.2025 17:39 Відповісти
А то хто такі - радянські люди.?
Не потрібно послуговуватись - москальськими пропагандистськими кліше - які створили комуно-москальські окупанти сто років тому.
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26.11.2025 17:28 Відповісти
Мої співчуття інфікованому москальським окупаційним совком - ваш хамський спосіб ведення дискусії підтверджує - інфікованість доволі серйозна.
Я прожив багато років під совєцьким окупаційним режимом - але залишився Українцем - тому що моя сім'я боролась з окупантами - а не прислуговувала їм.
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26.11.2025 17:50 Відповісти
Трохи москалоти на той світ відправив.
Надалі не збираюсь вести дискусію з хамливим гомо-совєтікусом - не пишіть мені більше - не буду відповідати - відправлятиму в спам.
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26.11.2025 18:00 Відповісти
Загадковий гомо-совєтікус - той хто зі страху і переляку ховає своє ім'я за вигаданим ніком - ''артист''.
В спам - совєцький інкогніто.
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26.11.2025 18:17 Відповісти
цікаво якщо він не був у маразмі то радів такому застовсуванню свого детища?
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26.11.2025 17:23 Відповісти
Гадаю так .
не існує хороших ...
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26.11.2025 17:25 Відповісти
А для чого він його створював. Радів, хоча тепер пояснення буде давати у пеклі
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26.11.2025 17:25 Відповісти
ну це точкова зброя
лупити по містах ними то є маразм
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26.11.2025 17:28 Відповісти
Один з виробників ракет у кацапстані коли побачив своє маркування на залишках ракети у Харкові - вкоротив собі віку . Цей г@ндон спокійно віку доживав тому мук совісті не відчував . Списувати це на маразм скотини - виправдовувати кацапську тварюку.
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26.11.2025 18:56 Відповісти
ну самогубство то найбільша дурість шо є у світі
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26.11.2025 23:02 Відповісти
ти узкій ілі ім сочувствующій ? Бо для українця самодохлий кацапа - самий правильний кацапа , на нього немає потреби витрачати українські ресурси.
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26.11.2025 23:27 Відповісти
я філософськи, не тупи
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27.11.2025 06:58 Відповісти
Ти у нас філоссоффф ..... ну тоді жгі .
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27.11.2025 13:06 Відповісти
дякую за дозвіл 😂
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28.11.2025 07:54 Відповісти
Пояснения на Суді Божому дають, а потім у пекло.
Хоча які там пояснення? Убивство в особливо великих масштабах, за гроші і персональну пенсію
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26.11.2025 19:02 Відповісти
Іскандер йому в задницю
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26.11.2025 17:23 Відповісти
Поперек 😁
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26.11.2025 17:30 Відповісти
Скоріше здохнув, дуже бажав послухати кабздона
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26.11.2025 17:24 Відповісти
Тепер чорти в пеклі будуть йому через раз ракету в дупу пхати. Раз- іскандер, раз-тополь. І так до другого пришестя.
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26.11.2025 17:24 Відповісти
Одною мраззю стало менше
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26.11.2025 17:24 Відповісти
Здох підАр, туди йому й дорога!
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26.11.2025 17:27 Відповісти
Совість заїла,пішов на концерт до Кобзона.
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26.11.2025 17:28 Відповісти
Яка в кацапа совість? 🤬
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26.11.2025 17:30 Відповісти
Черговий нацист коньки відкинув.
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26.11.2025 17:29 Відповісти
Було б добре, щоб цей "хороший" расєянін безповоротно забрав з собою в могилу і свої розробки.
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26.11.2025 17:29 Відповісти
Де українські хакери?

Хакнути систему і направити "Іскандери" і "Тополi" на Москву.
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26.11.2025 17:31 Відповісти
Невже не випав із вікна багатоповерхівки? Дивно... Не стандартно якось !
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26.11.2025 17:34 Відповісти
Так газом же не займався.
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26.11.2025 17:36 Відповісти
валер'яша,треба було владимку з собою прихватити до йоськи
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26.11.2025 17:36 Відповісти
Закласти вибухівку у вінок і на поминках підірвати усіх.
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26.11.2025 17:47 Відповісти
Супер ! Навіть Тарантіно до такого не додумався
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26.11.2025 19:07 Відповісти
Земля бетоном потворі
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26.11.2025 18:12 Відповісти
У пеклі поповнення...
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26.11.2025 18:17 Відповісти
Нiхто й нiчого й нiкуди йому не пхатиме, - перефарбування свiту кольорiв плотi. Закiнчу працю над "вiдкритою книгою" покажу як в Бiблii йде мова про лона, днк, рнк, мови-ложки знань та iнше. Свiт чекае шок.
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26.11.2025 18:17 Відповісти
Або несамовитий регіт... Судячи з твоїх дописів тут - саме це і буде...
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26.11.2025 18:41 Відповісти
Ні, всім буде *****.
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26.11.2025 18:45 Відповісти
Можливо... Я його давно почитую... Характерний приклад з області психіатрії: "Недооцінений людством геній"...
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26.11.2025 19:00 Відповісти
Не здивуюсь, якщо з'ясується, що у справі ще й замішаний ШІ.
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26.11.2025 19:20 Відповісти
Та не лести йому... Він, можливо, і не чув про таке... "Просто шизонутий...".Бачив я таких, коли викладач судової психіатрії організував нм "екскурсію" у обласну психлікарню...
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26.11.2025 19:24 Відповісти
Реготати можна. Чому ж нi? Мабуть з закритих племен свiту регiт дуже чутно. Ви вже iх дослiдили? Ждете "готовеньке"? Вважайте, що дочекались! А за увагу дякую.
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18.12.2025 17:11 Відповісти
земля бетоном.
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26.11.2025 18:24 Відповісти
здох падлюка!
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26.11.2025 18:48 Відповісти
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26.11.2025 18:48 Відповісти
На Божий суд
Товарищ улетает
Дела земные
Вслед за ним идут...

А на земле
Украйна проклинает,
Кому служил,
Те демоны там ждут
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26.11.2025 18:57 Відповісти
Щоб тебе, ****, у пеклі чорти смолою обливали й вищати не давали!
Щоб ти, козел старий, спокою на тому світі не знав, як ми-Українці, через твої ракети страждаємо! До пекла, курво!!!
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26.11.2025 19:22 Відповісти
логіка є?
він їх створював у срср
для захисту срср
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27.11.2025 07:43 Відповісти
Так, у рсрс, проти України!
Та клята срср завжди морила голодом та гробила Українців та Україну!
Голодомори, репресії, аврія на Чорнобильськіі АЕС!
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27.11.2025 12:13 Відповісти
Кобзон зустрічає друзів...от якби частійше.
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26.11.2025 19:22 Відповісти
Горіти у Пеклі!!
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26.11.2025 19:48 Відповісти
 
 