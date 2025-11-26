У Росії помер засновник пускових комплексів "Іскандер" і "Тополь" Валеріан Соболєв
У Волгограді помер відомий конструктор Валеріан Соболєв, який створив пускові комплекси "Іскандер" і "Тополь".
Як повідомило місцеве видання Oblvesti, Соболєв помер після важкої тривалої хвороби 25 листопада, передає Цензор.НЕТ.
Хто такий Валеріан Соболєв
"Під його безпосереднім керівництвом були створені такі зразки, як пускові комплекси: Місяць; Ока; Темп-2с; Піонер; Тополь; Іскандер і багато іншого", - пише ЗМІ.
Він - один з розробників самохідних пускових установок і наземного обладнання ракетних комплексів стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами "Темп-2С". Керував конструкторськими роботами зі створення пускових установок і наземного обладнання мобільного ракетного комплексу "Піонер", модифікацій "Піонер УТТХ", "Піонер-3", рухомого ґрунтового ракетного комплексу з МБР "Тополь".
Деякі ракетні комплекси продовжують перебувати на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення Росії.
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Не потрібно послуговуватись - москальськими пропагандистськими кліше - які створили комуно-москальські окупанти сто років тому.
Я прожив багато років під совєцьким окупаційним режимом - але залишився Українцем - тому що моя сім'я боролась з окупантами - а не прислуговувала їм.
Надалі не збираюсь вести дискусію з хамливим гомо-совєтікусом - не пишіть мені більше - не буду відповідати - відправлятиму в спам.
В спам - совєцький інкогніто.
не існує хороших ...
лупити по містах ними то є маразм
Хоча які там пояснення? Убивство в особливо великих масштабах, за гроші і персональну пенсію
Хакнути систему і направити "Іскандери" і "Тополi" на Москву.
Товарищ улетает
Дела земные
Вслед за ним идут...
А на земле
Украйна проклинает,
Кому служил,
Те демоны там ждут
Щоб ти, козел старий, спокою на тому світі не знав, як ми-Українці, через твої ракети страждаємо! До пекла, курво!!!
він їх створював у срср
для захисту срср
Та клята срср завжди морила голодом та гробила Українців та Україну!
Голодомори, репресії, аврія на Чорнобильськіі АЕС!