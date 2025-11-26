У Росії помер засновник пускових комплексів "Іскандер" і "Тополь" Валеріан Соболєв

У Волгограді помер відомий конструктор Валеріан Соболєв, який створив пускові комплекси "Іскандер" і "Тополь".

Як повідомило місцеве видання Oblvesti, Соболєв помер після важкої тривалої хвороби 25 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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Хто такий Валеріан Соболєв

"Під його безпосереднім керівництвом були створені такі зразки, як пускові комплекси: Місяць; Ока; Темп-2с; Піонер; Тополь; Іскандер і багато іншого", - пише ЗМІ.

Він - один з розробників самохідних пускових установок і наземного обладнання ракетних комплексів стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами "Темп-2С". Керував конструкторськими роботами зі створення пускових установок і наземного обладнання мобільного ракетного комплексу "Піонер", модифікацій "Піонер УТТХ", "Піонер-3", рухомого ґрунтового ракетного комплексу з МБР "Тополь".

Деякі ракетні комплекси продовжують перебувати на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення Росії.

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