Трамп все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось замість Віткоффа, - Bloomberg

Спецпредставник президента США Стів Віткофф не переймається тим, що потрібно для укладення угоди про мир в Україні.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор Марк Чемпіон зазначає, що будь-який досвідчений посередник має прагнути, щоб обидві сторони відчували його підтримку.

Проте з оприлюднених журналістами розмов Віткоффа та представників РФ стає відомо, що той не виступав посередником між Україною та Росією. Він просто вів переговори із росіянами, щоб досягти за рахунок України та Європи того, чого хочуть РФ та США.

Видання зазначає, що якби були якісь ознаки того, що Віткофф реалізовував заздалегідь узгоджену стратегію адміністрації, або що він також тісно співпрацював з українцями, а не допомагав Кремлю формувати політику США, то це викликало б лише повагу до його зусиль.

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"Натомість, здається очевидним, що ці телефонні дзвінки означали саме те, що, здавалося: що довірливий дипломат-аматор співпрацював з Кремлем, щоб маніпулювати Білим домом за рахунок України", - йдеться в матеріалі.

Підхід Віткоффа створив "небезпечний цирк" навколо дипломатії, спрямованої на припинення війни. Це також пояснює плутанину у Вашингтоні після того, як його 28-пунктний план просочився до Axios, щодо того, хто саме його написав. Чи це були США? Чи Росія? Державний секретар США Марко Рубіо неодноразово заявляв і те, і інше.

Марк Чемпіон зазначає, що не можна дозволити, щоб це фіаско минулося просто так.

З огляду на таку прозорість щодо походження плану, в адміністрації США є можливість взяти участь у реальному посередництві. Адже на відміну від Путіна, Україна дійсно хоче і потребує припинення російського вторгнення. Український народ і його лідери готові змиритися з багатьма речами, з якими не повинні миритися, щоб це сталося.

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"Питання зараз полягає в тому, як перетворити цей план на справжню угоду, здатну забезпечити запропонований у ньому мир, а не просто сприяти Росії у її воєнних цілях", - пише автор.

Bloomberg зазначає, що Віткофф не знає і не переймається тим, що потрібно для укладення угоди, яка б забезпечила остаточне закінчення війни і зберегла суверенність України, про що йдеться в першому пункті плану, "який він (Віткофф. - Ред.) розробив зі своїми кремлівськими друзями".

Якщо Трамп зможе доручити вести переговори іншим, хто розуміє потреби України, вони ще можуть досягти мирної угоди, якої, за словами президента США, він прагне, підсумував автор.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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