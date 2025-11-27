Трамп все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось замість Віткоффа, - Bloomberg
Спецпредставник президента США Стів Віткофф не переймається тим, що потрібно для укладення угоди про мир в Україні.
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Автор Марк Чемпіон зазначає, що будь-який досвідчений посередник має прагнути, щоб обидві сторони відчували його підтримку.
Проте з оприлюднених журналістами розмов Віткоффа та представників РФ стає відомо, що той не виступав посередником між Україною та Росією. Він просто вів переговори із росіянами, щоб досягти за рахунок України та Європи того, чого хочуть РФ та США.
Видання зазначає, що якби були якісь ознаки того, що Віткофф реалізовував заздалегідь узгоджену стратегію адміністрації, або що він також тісно співпрацював з українцями, а не допомагав Кремлю формувати політику США, то це викликало б лише повагу до його зусиль.
"Натомість, здається очевидним, що ці телефонні дзвінки означали саме те, що, здавалося: що довірливий дипломат-аматор співпрацював з Кремлем, щоб маніпулювати Білим домом за рахунок України", - йдеться в матеріалі.
Підхід Віткоффа створив "небезпечний цирк" навколо дипломатії, спрямованої на припинення війни. Це також пояснює плутанину у Вашингтоні після того, як його 28-пунктний план просочився до Axios, щодо того, хто саме його написав. Чи це були США? Чи Росія? Державний секретар США Марко Рубіо неодноразово заявляв і те, і інше.
Марк Чемпіон зазначає, що не можна дозволити, щоб це фіаско минулося просто так.
З огляду на таку прозорість щодо походження плану, в адміністрації США є можливість взяти участь у реальному посередництві. Адже на відміну від Путіна, Україна дійсно хоче і потребує припинення російського вторгнення. Український народ і його лідери готові змиритися з багатьма речами, з якими не повинні миритися, щоб це сталося.
"Питання зараз полягає в тому, як перетворити цей план на справжню угоду, здатну забезпечити запропонований у ньому мир, а не просто сприяти Росії у її воєнних цілях", - пише автор.
Bloomberg зазначає, що Віткофф не знає і не переймається тим, що потрібно для укладення угоди, яка б забезпечила остаточне закінчення війни і зберегла суверенність України, про що йдеться в першому пункті плану, "який він (Віткофф. - Ред.) розробив зі своїми кремлівськими друзями".
Якщо Трамп зможе доручити вести переговори іншим, хто розуміє потреби України, вони ще можуть досягти мирної угоди, якої, за словами президента США, він прагне, підсумував автор.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
- Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
- "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
- Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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Він що, в статті клєвєщєт (на ізикє) на голубків Трумпа та Вітькова?
А отже що стоїть за спиною віцепрезидента у США - набагато страшніше...
Але тоді японці вже були на все згодні.
Але ж вони не були ріелторами і займалися війною, а не надуванням щок.
Хоча, знов-таки, спочатку Рузвельт теж не дуже палав бажанням розрулювати треш у Європі.
Але ж, які вісти отримали США за підсумком...
Але тоді це не було цікаво німцям, а пізніше підішли резерви з Сибіру і почався контрнаступ.
Не в тему, але факт, рідну сестру Ремарка гітлерівці гільйотинували в одній з тюрем Берліну за антинацистську діяльність.
Якщо у когось амнезія, нагадаю, що Вермахт "допхався" до Москви тільки у жовтні не тому, що вів важкі бої і ніс великі втрати, а тому що витратив майже 2 місяці на ліквідацію Київського котла.
Якби не Київ, німці стояли б під Москвою ще у серпні-вересні і це була б зовсім інша історія. Бо не було б ані морозів, ані дивізій з Сибіру.
Але втратили час до зими.
Ти повністю зіпсував враження про себе, як про адекватну людину. 😁
Бо мир в Україні може бути досягнутий тільки тиском на росію, а не продукуванням фуфельних угод.
замість трампона
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
Трампа критикует группа Тейлор Грин за то, что он недостаточно пропутинский. Но эта группа в партии крайне малочисленная.
После начала Виткоффгейта Трампа критикуют рейгановские республиканцы и требуют увольнения Виткоффа, введения санкций против России и предоставления оружия Украине.
В ответ на это Трамп предложил называть республиканцев, которые поддерживают его во всем, трампликанцами.
Наряду с не блестящей экономикой и Эпстейнгейтом, конечно, это всё бьёт по рейтингу партии и Трампа.
- Ціни на нафту знизились на тлі очікувань припинення вогню між Україною та Росією
- Умови справедливого миру з РФ має визначати лише Україна, - МЗС Канади
- Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ
- У Росії значно здорожчає бензин, - СЗР
- Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте і т.д. Це тільки перша сторінка. Сам пошаруди по іншим, і переконаєшся, що "анаконда" тисне. Як тисне, з якою силою, як результативно - то вже тема розмови в продовження. До речі, сам Пономарь не обіцяв, що "анаконда" дасть негайний позитивний результат.
Взагалі всі ********** тампона.
Тампон: "Я ніколи в житті не працював так наполегливо. Але, незважаючи на все це, радикальні ліві божевільні з New York Times, яка скоро закриється, написали про мене статтю, в якій стверджують, що я, можливо, втрачаю енергію, незважаючи на факти, які показують прямо протилежне. Вони знають, що це неправда, як і майже все, що вони пишуть про мене, включаючи результати виборів, навмисно негативне".
Він назвав видання "ворогом народу", а журналістку Кеті Роджерс, яка брала участь у підготовці матеріалу, - "третьосортним репортером".
Трамп також підкреслив, що у нього ідеальні фізичні та когнітивні обстеження, тож його "енергія" закінчиться нескоро.
79 - нє прєдєл!
Можливо встановлення справедливого миру і торжество демократії на планеті Земля? - Ні! Однозначно, ні! Тру(м)пом рухає тільки питання власної наживи і збагачення. І тут є гарна ситуація для гешефту: торгонути Україною, яку дуже хоче підгребти під свій вплив раша, а вільний світ не дає їй це зробити. І тут з'являється руде чмо і пропонує раші: Україна буде твоєю, але:
- віддай частину контролю над енергоресурсами;
- вийди зі спільних з китаєм військових програм і підпиши такі ж договори з нами;
- ще якісь ніштяки для сша.
А що для реалізації такого плану потрібно? - Правильно, прогнути Україну. Знизити її військовий потенціал. Перестати продавати зброю, ділитися розвідданими. Блазень упирається - додамо рішучості НАБУ через офіцера ФБР, який там має свій кабінет.
Заіпали всі ці воші і гниди.