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Новини Мирний план США
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Трамп все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось замість Віткоффа, - Bloomberg

Трампу варто замінити Віткоффа: Bloomberg пояснив, чому

Спецпредставник президента США Стів Віткофф не переймається тим, що потрібно для укладення угоди про мир в Україні.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор Марк Чемпіон зазначає, що будь-який досвідчений посередник має прагнути, щоб обидві сторони відчували його підтримку.

Проте з оприлюднених журналістами розмов Віткоффа та представників РФ стає відомо, що той не виступав посередником між Україною та Росією. Він просто вів переговори із росіянами, щоб досягти за рахунок України та Європи того, чого хочуть РФ та США.

Видання зазначає, що якби були якісь ознаки того, що Віткофф реалізовував заздалегідь узгоджену стратегію адміністрації, або що він також тісно співпрацював з українцями, а не допомагав Кремлю формувати політику США, то це викликало б лише повагу до його зусиль. 

Також читайте: У Росії почалася криза неплатежів у державних закупівлях

"Натомість, здається очевидним, що ці телефонні дзвінки означали саме те, що, здавалося: що довірливий дипломат-аматор співпрацював з Кремлем, щоб маніпулювати Білим домом за рахунок України", - йдеться в матеріалі.

Підхід Віткоффа створив "небезпечний цирк" навколо дипломатії, спрямованої на припинення війни. Це також пояснює плутанину у Вашингтоні після того, як його 28-пунктний план просочився до Axios, щодо того, хто саме його написав. Чи це були США? Чи Росія? Державний секретар США Марко Рубіо неодноразово заявляв і те, і інше.

Марк Чемпіон зазначає, що не можна дозволити, щоб це фіаско минулося просто так. 

З огляду на таку прозорість щодо походження плану, в адміністрації США є можливість взяти участь у реальному посередництві. Адже на відміну від Путіна, Україна дійсно хоче і потребує припинення російського вторгнення. Український народ і його лідери готові змиритися з багатьма речами, з якими не повинні миритися, щоб це сталося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ушаков обговорить витік розмови з Віткоффом: "Обміняємося думками телефоном"

"Питання зараз полягає в тому, як перетворити цей план на справжню угоду, здатну забезпечити запропонований у ньому мир, а не просто сприяти Росії у її воєнних цілях", - пише автор.

Bloomberg зазначає, що Віткофф не знає і не переймається тим, що потрібно для укладення угоди, яка б забезпечила остаточне закінчення війни і зберегла суверенність України, про що йдеться в першому пункті плану, "який він (Віткофф. - Ред.) розробив зі своїми кремлівськими друзями".

Якщо Трамп зможе доручити вести переговори іншим, хто розуміє потреби України, вони ще можуть досягти мирної угоди, якої, за словами президента США, він прагне, підсумував автор.

Читайте: Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
  • Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
  • "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
  • Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте також: Витік розмови Віткоффа з Ушаковим поставив під сумнів його роль у мирних переговорах, - The Telegraph

Автор: 

росія (70371) США (26710) Трамп Дональд (8918) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+18
Розумний правитель не може себе оточити недоумками-тому висновки кожен може зробити самостійно,звісно якщо має розум...
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27.11.2025 09:57 Відповісти
+13
Навколо Трампа під час його першого президентського терміну були розумні люди, які стримували цього баригу. Зараз таких людей немає, рудий чорт їх обачливо прибрав, і тепер "царює" так як того вимагає його схиблений нарцисизм.
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27.11.2025 10:12 Відповісти
+7
Віткофф має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. А щодо Трампа, який його посилав до кацапів і робив вигляд, що нічого не знає, має вирішити Конгрес доцільність перебування на посадлі президента. Подейкують, що Трамп від кацапів має отримати 200 мільярдів доларів США за сприяння до капітуляції України,
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27.11.2025 10:01 Відповісти
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Сьогодні Трамп буде їсти індичку ....І мабуть він перед цим зробить заяву , якусь
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27.11.2025 09:55 Відповісти
оці усі "Блумберги" з "ЗЕ Телеграфами"- це як трупно-м"ясні зелені мерзенні мухи на індичці у Трмпа
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27.11.2025 09:58 Відповісти
А що не так конкретно написав Блумберг?
Він що, в статті клєвєщєт (на ізикє) на голубків Трумпа та Вітькова?
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27.11.2025 10:20 Відповісти
Ндаааа - а я мала на увазі ЩО ТАКЕ ДЛЯ КОРОЛЯ ДОНІ найстаріші демократичні видання. Його привели виродки МАГА з простітутами типу Венса , щоб вбити навіть слово"ДЕМОКРАТІЧНІ ЗМІ" , поставивши на Х Маска . Це була головна пропогандонна тема ультраправих МАГАцистів...
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27.11.2025 10:35 Відповісти
якщо ВАМ папантянєє - ТРАМПУ НАСРАТИ на думку Блумбергу та іже з ним... Йому вже починає доходити , що йому ТРАМПУ світить, але це лиш тоненькі промені просвітління в згасачаючих тупих мізках нарциса . Тепер лиш питання як ВЕНСИ будуть добиватися свого, бо дід був лиш тараном для них. У Венса підтримка ультраправих , молода гвардія , як у Януковича младорегіонали були з Разумковим ... Й кого вони привели? Й що тепер Разумков?
А отже що стоїть за спиною віцепрезидента у США - набагато страшніше...
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27.11.2025 10:49 Відповісти
Дякую за політичний лікбез, але в мене вища освіта в цьому питанні, добута екстерно.
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27.11.2025 11:00 Відповісти
ну Ваша реакція на мій допис про зелених мух - гарне підтвердження якості освіти
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27.11.2025 11:08 Відповісти
зараз екстрено отримують й по два й по три дипломи вишів- от й маємо Буратіну ва главє вибору молодого покоління України , бо саме воно піддопомогло тупим совкам за нього проголосувати
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27.11.2025 11:13 Відповісти
Розумний правитель не може себе оточити недоумками-тому висновки кожен може зробити самостійно,звісно якщо має розум...
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27.11.2025 09:57 Відповісти
Навколо Трампа під час його першого президентського терміну були розумні люди, які стримували цього баригу. Зараз таких людей немає, рудий чорт їх обачливо прибрав, і тепер "царює" так як того вимагає його схиблений нарцисизм.
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27.11.2025 10:12 Відповісти
Знаєте, не так погано все розвертається проти цих ідіотів в Америці але темпи... Й біда лиш у тому, що кров"ю стікає Україна , справжні героїчна нація , приклад усім у світі , поки усі розімлілі еліти світу готуються до канікул від свята до свята.
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27.11.2025 10:41 Відповісти
Рудий дегенерат - уособлення середньостатистичного американця "по-задорнову"!
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27.11.2025 10:23 Відповісти
Вітков озвучив хотєлки Трумпа.
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27.11.2025 09:58 Відповісти
От Сталін дурний був, клепав танки тисячами (і Рузвельт ідіот, бомбардувальники клепав) - а треба було може поміняти якогось дипломата, чи там піджака іншого кольору надягнути, й був би мир.
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27.11.2025 09:58 Відповісти
А Трумен ядрьону фугаску двічі упустив на Японію перед тим, як угоду підписувати.
Але тоді японці вже були на все згодні.
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27.11.2025 10:01 Відповісти
А заодно ще й Дрезден з Гамбургом розгладили, ну й так ще там шось. Не вміли в справжню дипломатію.
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27.11.2025 10:09 Відповісти
Тому, що добрим словом та ковровими бомбардуваннямм можна зробити більше ніж просто добрим словом. 😁

Але ж вони не були ріелторами і займалися війною, а не надуванням щок.

Хоча, знов-таки, спочатку Рузвельт теж не дуже палав бажанням розрулювати треш у Європі.
Але ж, які вісти отримали США за підсумком...
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27.11.2025 10:37 Відповісти
Все завжди вирішує сила)
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27.11.2025 10:52 Відповісти
Рузвельт якраз палав. Але в нього була законодавча заборона залучати США до війни. Проте, він ще у липні 1941 оголосив, що буде допомагати ссср. Це й було фактично залучення до війни. Німеччина мала всі підстави нанести удар, щонайменше по логістиці та іншій інфраструктурі США, залученої для допомоги совку. Але вона, простіше кажучи, засцяла. Робила вигляд, що нічого страшного, допомагайте скількі хочете, ми й не проти. Й тоді Рузвельт зайнявся Японією: спровокував її на Перл-Харбор, чим вже цілком законно втягнув США до війни.
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27.11.2025 10:56 Відповісти
Це той Трумен, що через Опенгеймера та якихось міндичів подарував бімбу Сраліну?
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27.11.2025 10:51 Відповісти
Заради справедливості, у жовтні 1941 Сталін сидів з повними галіфе у Москві, до якої вже підходив Вермахт, і вже був готовий щось підписувати з німцями.
Але тоді це не було цікаво німцям, а пізніше підішли резерви з Сибіру і почався контрнаступ.
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27.11.2025 10:07 Відповісти
Німцям все було цікаво, вони тупо поки допхалися до Москви, то вже не мали чим її особливо брати. Логістика розтяглася (в Польщі стояли вагони з кожухами, а вони під Москвою мерзли), та й танків вже було не дуже. То так ми звикли думати ніби німці були прям якісь вундерзольдатен, а по факту цифри все вирішують.
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27.11.2025 10:11 Відповісти
Вермахт під Москвою в 1941 та тил Німеччини в той час дуже яскраво описав Е.М. Ремарк в романі "Час жити та помирати".
Не в тему, але факт, рідну сестру Ремарка гітлерівці гільйотинували в одній з тюрем Берліну за антинацистську діяльність.
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27.11.2025 10:27 Відповісти
Не читав, але засуджую. Чи згадано там, що вермахт мав бути "під мацквою" не в грудневих снігових заметах, а ще в липні-серпні 1941 році, закінчивши війну перемогою Німеччини? Але Гітлер "чомусь" розвернув обидві танкові арміі на інші напрямки - подалі від мацкви? Або ж Ремарк про це не згадує, мовляв, то неважливо. Так саме ж це й важливо. Це як Трамп не дав нам томагавки та решту зброї - коли б ми могли Курськ дотиснути! Бо в нього якийсь товарняк з Ху?лом. Результат війни вирішується не бойовими діями, а товарняками нагорі. Й зараз, й тоді. Чи каже щось Ремарк про це? Дякую.
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27.11.2025 11:02 Відповісти
Тада. Мабуть саме тому Гітлер відмовив Гудеріану у проханні відійти від Москви, коли почалися морози.

Якщо у когось амнезія, нагадаю, що Вермахт "допхався" до Москви тільки у жовтні не тому, що вів важкі бої і ніс великі втрати, а тому що витратив майже 2 місяці на ліквідацію Київського котла.
Якби не Київ, німці стояли б під Москвою ще у серпні-вересні і це була б зовсім інша історія. Бо не було б ані морозів, ані дивізій з Сибіру.
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27.11.2025 10:29 Відповісти
Якби не затрималися під Києвом, якби не ленд-ліз, якби не морози. Якби якби якби. А по факту не потягнули та й все. Жест доброї волі, як кажуть зараз.
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27.11.2025 10:33 Відповісти
Дотягнули. І дійшли досить таки бодрячком.
Але втратили час до зими.
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27.11.2025 10:38 Відповісти
Не "втратили", а Гітлер своїм наказом умисно змусив згаяти час та моторесурс.
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27.11.2025 11:15 Відповісти
Свідкам Світових змов масонів та рептилоїдів присвячується. 😁
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27.11.2025 11:45 Відповісти
Ви навіть нездатні відрізнити звичайні загальновідомі факти - від конспірології, бо просякнуті хрущовською версією подій. В той час як вже навіть в Вікіпедіі можна прочитати, що німецькі полководці одностайно стверджували: отой безглуздий розворот Гітлером двох танкових армій - й є причиною, чому мацкву не взято ще влітку, та навіть: чому взагалі вони не перемогли у війні. Але ж навіщо Вам думка тих генералів та фельдмаршалів, та інша конспірологія, якщо є "Воспомінанія та Размишлєнія", аж 19 версій
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27.11.2025 11:54 Відповісти
Так їм не треба було "затримуватися під Києвом", в цьому не було жодної військової необхідності, їх там ніхто не затримував: шлях ГА "Центр" на мацкву не йшов через жодний Київ! На Київ робила ГА "Південь", Ви переплутали.
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27.11.2025 11:14 Відповісти
У серпні, коли вони могли та мали взяти мацкву, не було жодних морозів навіть на срассіі. Але був наказ Гітлера, що заборонив це робити. Отак й кажіть, а до чого тут мороз?!
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27.11.2025 11:17 Відповісти
Так, Гітлер "зливав" власну армію; втім, він був австрієць та йому плювати на чужих німців (щось на кшталт "баби ще народжають"). Він був контужений єфрейтор, найнятий актор-оратор, щоб зображати Верховного Головнокомандувача, а тексти йому писав умовний Литвин на Старій Площі, 4. Звісно ж він злив Гудеріана під Тулою в листопаді-грудні, як Ви й кажете, але ж насправді значно раніше: у серпні, коли наказав Гудеріанові розвертатися на Прилуки, а потім звідті знов ломитися на мацкву через тулу, вже вичерпавши моторесурс техніки. Так, ГА "Центр" стояла б в мацкві ще у серпні, якби не цей наказ Гітлера. Київ тут ні до чого, проти нього діяла ГА "Південь", а проти Расчлененграду - ГА "Північ"; всі три театри бойових дій розділені болотами - Прип'ятськими та новгородськими. Жодної необхідності забирати танкові арміі ГА "Центр" з мацковського напрямку - не було. Вкотре прошу Вас не посилатися на хрущовські методички з історіі як на шось "адекватне".
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27.11.2025 11:12 Відповісти
Німці були вундерзольдатен на БМП ганомаг (у совку перші САУ з'явилися на Курській Дузі, перші БТР у 50-ті роки, а перші БМП - у 60-ті), тому за місяць - до середини липня - пройшли Смоленськ та Єльню, це 2/3 шляху до мацкви, й більше перед ними не залишалося радянських військ: мацква була приречена, це 2-3 переходи танкових армій Гота та Гудеріана, максимум до кінця літа. Але Гітлер, що розкатував якийсь мутний товарняк із Сраліним (як зараз Трамп з Ху?лом) розвернув Гудеріана на Полтавщину, а Гота на Расчлененград, оголосивши що мацква його вже не цікавить. Лише тому вона не була взята, підкреслюю, ще влітку. І тут виходите Ви та переповідаєте хрущовську методичку про кожухи, Генерал Мороз, та розтягнуті комунікаціі. Щоб приховати той товарняк. Ще забули добавити замужєство та героїзм сруссскава солдата під керівництвом мудрой і могучєй коммуністічєской партіі, що зупинили німця під мацквою. У грудні.
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27.11.2025 10:36 Відповісти
Справа не у якихось міфічних військах з Далекого Сходу, які з самими гвинтіками, на лижах, начебто погнали на захід дві танкові армії. Вермахт міг взяти мацкву ще влітку 1941 року, якби йому не заважав Гітлер, що реалізовував Сценарій війни, складений її Організаторами, що не передбачав кінцеву перемогу Німеччини. Простіше кажучи, Гітлер та Сралін розкатували свій товарняк за лаштунками: то дійшли до мацкви, то відійшли, без жодної військової логіки.
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27.11.2025 10:27 Відповісти
Ну от...

Ти повністю зіпсував враження про себе, як про адекватну людину. 😁
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27.11.2025 10:31 Відповісти
Це тому, що для Вас хрущовські методички з історії так званої великої вітчизняної війни - то й є вершина адекватності. Насправді ж було, як я написав: танкисти Вермахта могли взяти мацкву ще влітку, але перескеровані Гітлером на інші напрямки. Потім повернулися на мацкву, це в жовтні (в Ваших методичках це теж є, перевірте, але там інша подача матеріалу). А у грудні якась ср?на стрілкова бригада "розгромила" під мацквою дві танкові арміі. Оце й є Ваша "адекватність", їжте не обляпайтеся.
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27.11.2025 10:48 Відповісти
Це Ви про того Сраліна, за якого про Балі (як сказав би обдрістович) кілька республик, за неповний рік, в результаті нападу меншої за розміром країни?
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27.11.2025 10:22 Відповісти
Про того, звісно. Курчат же по осені рахують. Ми знаємо, як виглядала Європа після 1945 року і хто кого слухався.
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27.11.2025 10:31 Відповісти
Це маніпуляція: віддали територію від Бреста до Сралінгада? Втратили десятки мільйонів людей? Відкинуті назад до неоліту? нічого страшного! "Кемська волость? Та забирайте! А я-то подумав". Бо ж у 1945 були в Берлині. Та на цьому для Вас історія зупинилися. Але ж ще згодом був й 1991, ну й де тепер той непереможний ссср? А Німеччина - ось вона стоїть. Це якщо для Вас важливо: що було потом.
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27.11.2025 10:42 Відповісти
Не може. 😁

Бо мир в Україні може бути досягнутий тільки тиском на росію, а не продукуванням фуфельних угод.
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27.11.2025 09:58 Відповісти
як діти малі! хоч сотню ліжок в борделі пересуньте. не буде ніякої "мирної" угоди... московії то не потрібно, хіба за умови самознищення України...
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27.11.2025 09:59 Відповісти
США все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось
замість трампона
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27.11.2025 09:59 Відповісти
Віткофф має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. А щодо Трампа, який його посилав до кацапів і робив вигляд, що нічого не знає, має вирішити Конгрес доцільність перебування на посадлі президента. Подейкують, що Трамп від кацапів має отримати 200 мільярдів доларів США за сприяння до капітуляції України,
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27.11.2025 10:01 Відповісти
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27.11.2025 10:02 Відповісти
Блумберг все шукає, хто царю в галіфе насрав. А правда в тому, що рудий під@р призначив саме такого г@ндона, який залюбки допоможе йому з тельбухами продати Україну ×уйлу.
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27.11.2025 10:02 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-mae-vimagati-vidstoronennya-vitkoffa-vid-peregovornogo-protsesu-nardepka-klimpush-tsintsadze Україна має вимагати відсторонення Віткоффа від переговорного процесу, - заявила в етері Еспресо народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
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27.11.2025 10:07 Відповісти
Вони просто "умиють руки", залишиться ще Європа (до перших-других виборів у великих країнах) і перемога.
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27.11.2025 10:09 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramplikanskij-perekos/ Олег Пономарь:
Трампа критикует группа Тейлор Грин за то, что он недостаточно пропутинский. Но эта группа в партии крайне малочисленная.
После начала Виткоффгейта Трампа критикуют рейгановские республиканцы и требуют увольнения Виткоффа, введения санкций против России и предоставления оружия Украине.
В ответ на это Трамп предложил называть республиканцев, которые поддерживают его во всем, трампликанцами.

Наряду с не блестящей экономикой и Эпстейнгейтом, конечно, это всё бьёт по рейтингу партии и Трампа.
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27.11.2025 10:14 Відповісти
Це той задньопривідний ыксперд пономарь, який писав про план "Анаконда"😂😂😂
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27.11.2025 10:16 Відповісти
Ну що ж, береш сам "Стрічка новин онлайн" тут на Цензорі - і сам себе спростовуєш:
- Ціни на нафту знизились на тлі очікувань припинення вогню між Україною та Росією
- Умови справедливого миру з РФ має визначати лише Україна, - МЗС Канади
- Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ
- У Росії значно здорожчає бензин, - СЗР
- Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте і т.д. Це тільки перша сторінка. Сам пошаруди по іншим, і переконаєшся, що "анаконда" тисне. Як тисне, з якою силою, як результативно - то вже тема розмови в продовження. До речі, сам Пономарь не обіцяв, що "анаконда" дасть негайний позитивний результат.
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27.11.2025 10:30 Відповісти
Взяти й заборонити тих рейгановських республіканців! Одноосібним законом із заднім числом!

Взагалі всі ********** тампона.

Тампон: "Я ніколи в житті не працював так наполегливо. Але, незважаючи на все це, радикальні ліві божевільні з New York Times, яка скоро закриється, написали про мене статтю, в якій стверджують, що я, можливо, втрачаю енергію, незважаючи на факти, які показують прямо протилежне. Вони знають, що це неправда, як і майже все, що вони пишуть про мене, включаючи результати виборів, навмисно негативне".

Він назвав видання "ворогом народу", а журналістку Кеті Роджерс, яка брала участь у підготовці матеріалу, - "третьосортним репортером".

Трамп також підкреслив, що у нього ідеальні фізичні та когнітивні обстеження, тож його "енергія" закінчиться нескоро.

79 - нє прєдєл!

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27.11.2025 10:46 Відповісти
Чи нє п...рдєл
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27.11.2025 10:47 Відповісти
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27.11.2025 11:06 Відповісти
Ця війна закінчиться тільки у двох випадках: або відкине ласти кремльовський педофіл або Мінутеман-3 прилетить на москву. Все. Все решта це переливання з пустого в порожнє
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27.11.2025 10:14 Відповісти
Він просто вів переговори із росіянами, щоб досягти за рахунок України та Європи того, чого хочуть РФ та США. - все і більше не треба ніяких пояснень. США із великої держави перетворилася на трампостан, на подобу ху....лостану
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27.11.2025 10:14 Відповісти
"краснова" .разом із всією його адміністрацією потрібно хором посилати накуй на "мацкваабад.Це є американські співучасники рашистської окупації України і посібники рашистського геноциду українського народу.тЕ .ЩО РОБЛЯТЬ США ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ Є ДІЯМИ ВОРОГА УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ...
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27.11.2025 10:18 Відповісти
Чорний ріелтор грьобаний
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27.11.2025 10:21 Відповісти
Тут проблема не "віткофах", а у "трампі". Кого б він не поставив, а все одно допомагатиме кацапам і змушуватиме Україну до капітуляції.
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27.11.2025 10:27 Відповісти
Згодний. Якщо Трумпа примусять таки усунути Вітькова, то на його місці тут же з*явиться інша подібна паскуда. А то ще й гірша. Магівець-херувімчик дрісколл, наприклаж.
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27.11.2025 10:33 Відповісти
Згоден, якщо він поставить когось нового, то тільки того, хто буде виконувати його накази
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27.11.2025 11:04 Відповісти
В мене є третій варіант. ***** отримуе Донбас і Крим, в решта України стан новим штатом США. І Трамп свято обіцяє ***** що тоді він зможе стримувати злих біндеровцев від знущання з мальчіков в трусіках.
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27.11.2025 10:31 Відповісти
Якщо правитель дебіл то і свита в нього дебільна.
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27.11.2025 10:33 Відповісти
трамп може призначити тільки іншого торгаша, який продасть Україну кацапіїї
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27.11.2025 10:44 Відповісти
А кого призначити, більшого дурня чим цей немає
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27.11.2025 11:01 Відповісти
Невже у Білий Дім Трамп - "миротворець" привів одних агентів впливу Путіна і корисних ідіотів Кремля...?
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27.11.2025 11:06 Відповісти
Як він прибере свого бізнес партнера? Та і сини обох тримають схему "трампкоїна", в створення якого невідоме джерело влило 6 млрд. доларів. Може і Кацапія.
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27.11.2025 11:22 Відповісти
Що рухає Тру(м)пом в питанні припинення україно-російської війни?
Можливо встановлення справедливого миру і торжество демократії на планеті Земля? - Ні! Однозначно, ні! Тру(м)пом рухає тільки питання власної наживи і збагачення. І тут є гарна ситуація для гешефту: торгонути Україною, яку дуже хоче підгребти під свій вплив раша, а вільний світ не дає їй це зробити. І тут з'являється руде чмо і пропонує раші: Україна буде твоєю, але:
- віддай частину контролю над енергоресурсами;
- вийди зі спільних з китаєм військових програм і підпиши такі ж договори з нами;
- ще якісь ніштяки для сша.
А що для реалізації такого плану потрібно? - Правильно, прогнути Україну. Знизити її військовий потенціал. Перестати продавати зброю, ділитися розвідданими. Блазень упирається - додамо рішучості НАБУ через офіцера ФБР, який там має свій кабінет.
Заіпали всі ці воші і гниди.
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27.11.2025 11:23 Відповісти
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
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27.11.2025 11:30 Відповісти
Когда две стороны хотят друг друга уничтожить, то невозможен мирный договор, вообще. По этом, нужно помогать одной из сторон, чтобы помочь добить агрессора, фсе!
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27.11.2025 11:46 Відповісти
"Скільки не кричи "Халва!!!" - в роті солодко не стане...".
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27.11.2025 22:48 Відповісти
 
 