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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ

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Франція оголосила про запуск нової моделі добровільного призову для молоді, що має посилити оборонні можливості країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива спрямована на підготовку до потенційного військового протистояння з Росією у найближчі роки, пише La Tribune.

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Умови нової добровільної служби

За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують наступні умови:

  • проходити службу протягом 10 місяців із можливістю продовження терміну;
  • зарплату від €900 до €1 000 щомісяця;
  • освітні кредити ECTS, що дозволить без втрати року перевестися до будь-якого університету після завершення служби.

Передбачається, що мобілізація добровольців у разі війни відбуватиметься виключно на території Франції. До 2035 року влада планує залучити до програми 50 тисяч осіб.

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Чому Париж посилює оборону

Станом на зараз французькі збройні сили мають 200 тис. військових і 40 тис. резервістів, але лише 77 тис. з них придатні до оперативного розгортання. За оцінкою колишнього генерала Вінсана Деспортеса, цього вистачить, щоб перекрити приблизно 80 км українського фронту.

"Країна повинна бути готова до можливого зіткнення з Росією протягом найближчих 3–4 років", — раніше заявляв начальник Генштабу Франції.

Раніше ми повідомляли, що Брюссель перекваліфікує 600 тис. працівників для роботи в оборонці, а НАТО скорочує час перекидання військ до кордонів з РФ до 3-5 днів.

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Автор: 

війна (1640) росія (70371) Франція (3345) добровольці (990)
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Топ коментарі
+6
Тупі французи, потрібно викрадати в армію 50+,та хворих.
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27.11.2025 02:27 Відповісти
+4
За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують...

А наш верховний довбойоб, навпаки, розбазарює мобрезерв заради рейтингів.
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27.11.2025 01:51 Відповісти
+3
Краще молодих викрадати.
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27.11.2025 02:47 Відповісти
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За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують...

А наш верховний довбойоб, навпаки, розбазарює мобрезерв заради рейтингів.
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27.11.2025 01:51 Відповісти
Тупі французи, потрібно викрадати в армію 50+,та хворих.
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27.11.2025 02:27 Відповісти
Краще молодих викрадати.
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27.11.2025 02:47 Відповісти
Делают вид что что-то делают, не через загрозу кацапии, а потому что европейцы в интернете постоянно их высмеивают за фейковые армии. Европа считает что их должна защищать армия США.
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27.11.2025 02:27 Відповісти
DW
У Німеччині хочуть змінити правила призову для тих, хто народився після 2008 року.
Як пише Die Welt, у тисяч таких юнаків, крім громадянства ФРН, є ще паспорти Росії або Казахстану.
Їх перевірять «на вірність конституції».
Як з'ясувала Die Welt, на травень 2022 року в Німеччині проживало 340 859 громадян чоловічої статі 2008 року народження.
При цьому 56 693 таких юнаків, окрім громадянства ФРН, мали одне або кілька інших.
З них у 3691 людини був паспорт Росії, у 1620 - Казахстану.
Ще у 14 463 - Туреччини, у 4141 - Польщі, 3857 - Італії, 1888 - Сербії, 1640 - Марокко.
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27.11.2025 02:33 Відповісти
На тлі війни в Україні у потенційних німецьких призовників із громадянством РФ можуть виникнути проблеми, пов'язані з лояльністю та доступом до секретної інформації, пише Die Welt. Як повідомила газеті представниця Міністерства оборони ФРН, для всіх, хто піде на службу добровольцем, «повинна бути проведена перевірка на вірність конституції».

Юрист Фердінанд Вебер вважає, що молодих людей із подвійним громадянством після медогляду, можливо, просто не допустять до служби через виникаючі ризики. У МЗС Німеччини власників подвійного громадянства ФРН і РФ уже давно попереджають, що їм небезпечно їздити до Росії, оскільки їх там можуть призвати до російської армії.
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27.11.2025 02:36 Відповісти
У німецькому законі прямо прописано, що якщо громадянин Німеччини, який має громадянство ще однієї країни, вступить до армії цієї країни, він втратить німецьке громадянство.

Міністерство оборони ФРН зробило виняток для громадян Євросоюзу, країн НАТО та деяких інших держав. На Росію, Білорусь, Казахстан або Україну ці винятки не поширюються.
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27.11.2025 02:54 Відповісти
Сподіваюсь, замість ,,бістро,, молоді французи опанують вили в бік окупанту після входу в їхню країну скрєпної армії. А це цілком може бути. Ще пограйтесь з допомогою Україні трохи. Отримаєте.
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27.11.2025 04:00 Відповісти
Ога. Армія ворога вовтузиться три роки в двох областях, а тут вони Францію захоплять ))) Вам ніхто нычого не винен. Україна захищає виключно себе. І то пів армії бігає десь
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27.11.2025 09:03 Відповісти
Тут багато раз вже писали що Москва мала б нападати спочатку на Європу. А вже потім на Україну. Повертаючись з Лісабону. І я цілком з цим погоджуюсь виходячи з загальної інформації. Половина європейців заявляють що не чинитимуть спротив, у іншої недостатньо зброї і так далі. Вони розніжені і хибно вважають що прихід ***** в їхні країни практично нічого не змінить окрім прізвища керівника. Вони і подалі будуть їсти круасани та хамон. Але не знать що сибіряки зжеруть їхній хамон набагато швидше.
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27.11.2025 15:19 Відповісти
Що, невже Рено, Пежо не здатні забезпечити іх бусіками? Навіщо такі складнощі?
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27.11.2025 04:26 Відповісти
Якраз буде кого набрати з 18-22 на захист Франції, цікаво Зеленський за це теж щось отримав?
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27.11.2025 04:58 Відповісти
А що, у цих хлопців є французські паспорти???
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27.11.2025 11:08 Відповісти
а виїзд за кордон їм не пропонують?
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27.11.2025 05:19 Відповісти
як ні, то молоді французи будуть сидіти в хаті за такі гроші.
в них зовсім непогана хатка.
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27.11.2025 05:23 Відповісти
Передбачається, що мобілізація добровольців у разі війни відбуватиметься виключно на території Франції Джерело: https://censor.net/ua/n3587242

З ким ви там воювати зібралися круасанмейкери? З повстанцями на Мартініки чи в Новій Каледонії?!!
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27.11.2025 08:28 Відповісти
До прикладу Іспанія може напасти на Барселону. Бо зовсім там від рук відбились
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27.11.2025 08:55 Відповісти
 
 