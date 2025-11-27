Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ
Франція оголосила про запуск нової моделі добровільного призову для молоді, що має посилити оборонні можливості країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива спрямована на підготовку до потенційного військового протистояння з Росією у найближчі роки, пише La Tribune.
Умови нової добровільної служби
За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують наступні умови:
- проходити службу протягом 10 місяців із можливістю продовження терміну;
- зарплату від €900 до €1 000 щомісяця;
- освітні кредити ECTS, що дозволить без втрати року перевестися до будь-якого університету після завершення служби.
Передбачається, що мобілізація добровольців у разі війни відбуватиметься виключно на території Франції. До 2035 року влада планує залучити до програми 50 тисяч осіб.
Чому Париж посилює оборону
Станом на зараз французькі збройні сили мають 200 тис. військових і 40 тис. резервістів, але лише 77 тис. з них придатні до оперативного розгортання. За оцінкою колишнього генерала Вінсана Деспортеса, цього вистачить, щоб перекрити приблизно 80 км українського фронту.
"Країна повинна бути готова до можливого зіткнення з Росією протягом найближчих 3–4 років", — раніше заявляв начальник Генштабу Франції.
Раніше ми повідомляли, що Брюссель перекваліфікує 600 тис. працівників для роботи в оборонці, а НАТО скорочує час перекидання військ до кордонів з РФ до 3-5 днів.
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А наш верховний довбойоб, навпаки, розбазарює мобрезерв заради рейтингів.
У Німеччині хочуть змінити правила призову для тих, хто народився після 2008 року.
Як пише Die Welt, у тисяч таких юнаків, крім громадянства ФРН, є ще паспорти Росії або Казахстану.
Їх перевірять «на вірність конституції».
Як з'ясувала Die Welt, на травень 2022 року в Німеччині проживало 340 859 громадян чоловічої статі 2008 року народження.
При цьому 56 693 таких юнаків, окрім громадянства ФРН, мали одне або кілька інших.
З них у 3691 людини був паспорт Росії, у 1620 - Казахстану.
Ще у 14 463 - Туреччини, у 4141 - Польщі, 3857 - Італії, 1888 - Сербії, 1640 - Марокко.
Юрист Фердінанд Вебер вважає, що молодих людей із подвійним громадянством після медогляду, можливо, просто не допустять до служби через виникаючі ризики. У МЗС Німеччини власників подвійного громадянства ФРН і РФ уже давно попереджають, що їм небезпечно їздити до Росії, оскільки їх там можуть призвати до російської армії.
Міністерство оборони ФРН зробило виняток для громадян Євросоюзу, країн НАТО та деяких інших держав. На Росію, Білорусь, Казахстан або Україну ці винятки не поширюються.
в них зовсім непогана хатка.
З ким ви там воювати зібралися круасанмейкери? З повстанцями на Мартініки чи в Новій Каледонії?!!