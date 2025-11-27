Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ

Франція оголосила про запуск нової моделі добровільного призову для молоді, що має посилити оборонні можливості країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива спрямована на підготовку до потенційного військового протистояння з Росією у найближчі роки, пише La Tribune.

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Умови нової добровільної служби

За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують наступні умови:

проходити службу протягом 10 місяців із можливістю продовження терміну;

зарплату від €900 до €1 000 щомісяця;

освітні кредити ECTS, що дозволить без втрати року перевестися до будь-якого університету після завершення служби.

Передбачається, що мобілізація добровольців у разі війни відбуватиметься виключно на території Франції. До 2035 року влада планує залучити до програми 50 тисяч осіб.

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Чому Париж посилює оборону

Станом на зараз французькі збройні сили мають 200 тис. військових і 40 тис. резервістів, але лише 77 тис. з них придатні до оперативного розгортання. За оцінкою колишнього генерала Вінсана Деспортеса, цього вистачить, щоб перекрити приблизно 80 км українського фронту.

"Країна повинна бути готова до можливого зіткнення з Росією протягом найближчих 3–4 років", — раніше заявляв начальник Генштабу Франції.

Раніше ми повідомляли, що Брюссель перекваліфікує 600 тис. працівників для роботи в оборонці, а НАТО скорочує час перекидання військ до кордонів з РФ до 3-5 днів.

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