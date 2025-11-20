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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Брюссель перекваліфікує 600 тис. працівників для роботи в оборонці

ЄС перекваліфікує 600 тисяч працівників для оборонного сектору

Європейський Союз зіткнувся з великою проблемою під час підготовки до масштабного переозброєння: оборонним підприємствам бракує людей із потрібними навичками. Через це Європейська комісія представила план перекваліфікації до 600 тисяч працівників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euronews.

Цей план став важливою частиною дорожньої карти трансформації оборонної промисловості ЄС.

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Серйозна нестача кадрів у оборонній галузі

У Єврокомісії визнають: дефіцит кваліфікованих спеціалістів став суттєвою загрозою для виконання оборонних планів. Один з представників ЄК, коментуючи ситуацію підкреслив:
"Нам необхідно забезпечити навички, які потрібні для оборони. Нестача кваліфікованих кадрів призвела до жорсткої конкуренції як всередині галузі, так і між секторами".

Причини проблеми накопичувалися роками — більшість країн ЄС довго недофінансовували оборонну галузь. Через це сьогодні підприємства не встигають нарощувати виробництво, хоча попит стрімко зростає.

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Нові кроки ЄС: перекваліфікація

Щоб прискорити підготовку кадрів і збільшити виробничі можливості, Єврокомісія представила ініціативи, що мають підтримати бізнес і людей, які хочуть працювати в оборонному секторі.

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Основні елементи плану:

  • перекваліфікація до 600 тис. працівників;

  • підтримка стажувань у малих і середніх підприємствах подвійного призначення;

  • допомога оборонним стартапам та швидкозростаючим компаніям;

  • створення умов для довгострокового розвитку європейського оборонного сектору.

Мета Європейського Союзу — до кінця десятиліття значно посилити власну оборонну промисловість та озброюватися переважно європейською технікою. У Брюсселі вважають, що до того часу Росія може відновити сили настільки, щоб створити нову військову загрозу для інших країн Європи.

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РФ готується до війни з ЄС? 

Також Європа модернізує інфраструктуру: НАТО скорочує час перекидання військ до кордонів з Росією до 3-5 днів, адже від цього залежить здатність Альянсу оперативно реагувати на загрози на східному фланзі.

Вже зараз політики розв'язують питання, яким не приділяли належної уваги багато років: 

  • різна ширина залізничних колій у ЄС;

  • застарілі тунелі, непридатні для великогабаритної техніки;

  • обмеження щодо маси військової техніки на автобанах;

  • тривалі бюрократичні процедури на кордонах;

  • недостатня пропускна спроможність залізничних та автомобільних маршрутів.

Раніше європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що російський диктатор Володимир Путін упродовж найближчих 2-4 років може наважитися на атаку проти країни НАТО. Під ударом можуть опинитися Латвія, Литва та Естонія.

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війна (1639) Європа (2493) росія (70276)
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Чого Україна так не може зробити, замість бусифікації зробіть так щоб вона могла працювати на державу це принесе більше користі, страшно уявити скількох токарів , слюсарів , єлектриків забусярили ці тупі совки, добові поставки понадо усе!
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20.11.2025 19:24 Відповісти
Я ще влітку 2022-го року про це писав, що війна затягується і потрібно відкликати з фронту всіх тих, кого ви перелічили. А тепер прийшло розуміння, що дрон на колінках не складеш. Точніше - складеш, але хіба що для дозвілля
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20.11.2025 21:31 Відповісти
 
 