Брюссель перекваліфікує 600 тис. працівників для роботи в оборонці
Європейський Союз зіткнувся з великою проблемою під час підготовки до масштабного переозброєння: оборонним підприємствам бракує людей із потрібними навичками. Через це Європейська комісія представила план перекваліфікації до 600 тисяч працівників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Euronews.
Цей план став важливою частиною дорожньої карти трансформації оборонної промисловості ЄС.
Серйозна нестача кадрів у оборонній галузі
У Єврокомісії визнають: дефіцит кваліфікованих спеціалістів став суттєвою загрозою для виконання оборонних планів. Один з представників ЄК, коментуючи ситуацію підкреслив:
"Нам необхідно забезпечити навички, які потрібні для оборони. Нестача кваліфікованих кадрів призвела до жорсткої конкуренції як всередині галузі, так і між секторами".
Причини проблеми накопичувалися роками — більшість країн ЄС довго недофінансовували оборонну галузь. Через це сьогодні підприємства не встигають нарощувати виробництво, хоча попит стрімко зростає.
Нові кроки ЄС: перекваліфікація
Щоб прискорити підготовку кадрів і збільшити виробничі можливості, Єврокомісія представила ініціативи, що мають підтримати бізнес і людей, які хочуть працювати в оборонному секторі.
Основні елементи плану:
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перекваліфікація до 600 тис. працівників;
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підтримка стажувань у малих і середніх підприємствах подвійного призначення;
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допомога оборонним стартапам та швидкозростаючим компаніям;
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створення умов для довгострокового розвитку європейського оборонного сектору.
Мета Європейського Союзу — до кінця десятиліття значно посилити власну оборонну промисловість та озброюватися переважно європейською технікою. У Брюсселі вважають, що до того часу Росія може відновити сили настільки, щоб створити нову військову загрозу для інших країн Європи.
РФ готується до війни з ЄС?
Також Європа модернізує інфраструктуру: НАТО скорочує час перекидання військ до кордонів з Росією до 3-5 днів, адже від цього залежить здатність Альянсу оперативно реагувати на загрози на східному фланзі.
Вже зараз політики розв'язують питання, яким не приділяли належної уваги багато років:
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різна ширина залізничних колій у ЄС;
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застарілі тунелі, непридатні для великогабаритної техніки;
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обмеження щодо маси військової техніки на автобанах;
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тривалі бюрократичні процедури на кордонах;
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недостатня пропускна спроможність залізничних та автомобільних маршрутів.
Раніше європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що російський диктатор Володимир Путін упродовж найближчих 2-4 років може наважитися на атаку проти країни НАТО. Під ударом можуть опинитися Латвія, Литва та Естонія.
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