Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії, подальша підтримка ЄС є "божевіллям", - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має шансів на перемогу, а подальша фінансова допомога від Євросоюзу є надмірним тягарем для об'єднання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Ця заява пролунала на тлі згасання надій на швидке перемир'я та напередодні бюджетної кризи, коли Європа намагається забезпечити подальшу фінансову підтримку Україні.
Економічний тягар для ЄС
Орбан у новому інтерв’ю заявив, що фінансова підтримка України нібито виснажує економіку Європейського Союзу та не має сенсу з огляду на перебіг війни.
"Ми вже витратили €185 млрд, і маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну", — заявив Орбан, виступивши проти подальшої фінансової допомоги Києву.
Politico нагадує, що Угорщина раніше неодноразово блокувала продовження санкцій ЄС проти Росії та пакети макрофінансової допомоги Україні, а також просувала ідеї щодо послаблення американських нафтових санкцій проти Москви.
Орбан також звинуватив європейських лідерів у бажанні "продовжувати війну", щоб нібито посилити позиції Заходу на можливих майбутніх переговорах.
"Вони хотіли б продовжити війну… Вони вважають, що ми маємо підтримувати Україну ще більше. Але це абсолютно помилково", — сказав угорський прем’єр.
За його словами, нинішня ситуація нібито "сприятливіша для росіян", тому Європа повинна "зупинити це, щойно зможе".
Мир в Україні мають узгодити США та Росія
Орбан вважає, що майбутня мирна угода щодо України стане результатом домовленості між США та Росією, а Європейський Союз має відкрити незалежний канал комунікації з Москвою, щоби згодом "об’єднати позиції" європейців і американців.
Орбан наголосив, що Європа повинна підходити до питання України, виходячи з європейських інтересів. Він додав, що його не цікавить, виграє чи програє Москва, а цікавить майбутнє європейського народу, зокрема майбутнє угорців, а також нова система безпеки.
Угорський прем’єр заявив, що безпекова угода для України, на його думку, має включати:
-
мирну угоду,
-
стабілізацію кордонів - незалежно від того, чи визнаються вони міжнародною спільнотою,
-
а також створення демілітаризованої зони.
Прем'єр додав, що без дива Росія продовжуватиме захоплення сходу України, зокрема, Донецької області.
"Це реальність, подобається вам це чи ні", – заявив політик.
громадяни Карпатської України намагалися розбудувати свою державу: у січні 1939 р. голова уряду Августин Волошин оголосив про проведення через місяць виборів до Сойму Карпатської України. На виборах, що відбулися 12.02.1939 р. понад 92 % населення краю віддали голоси за Українське національне об'єднання. Та після 23.02.1939 р. (коли Угорщина приєдналася до «Антикомінтернівського пакту») Гітлер погодився на окупацію Карпатської України угорськими військами.
В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.
Впродовж 3 діб угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.
А тимбільше прокацапського Свинорила
ЯЯк виглядає логіка: якщо" Україна гемає жодних шансів на перемогу", то їй ЄС має ці шанси надати - посилити допомогу. Орбан же вважає, що "подальша підтримка є божевіллям", тобто якщо приптнити підтримкв, то тоді в України шанси з'являться"? 🤔 😁
Насправді якщо ЄС припинить допомагати Україні вести війну з кацапами на території України, через два - пять років війну кацапи будуть вести вже не з Україною, а з ЄС на територі' ЄС, перетворюючи міста на руїни, ліси на попіл. Але тоді до і без того неиалих ресурсів кчцапії долучаться ресурси не дай Боже захопленої Укоаїни - економічні і мобілізаційні. Тобто кацапи стануть сильнілими, а ЄС, залишиться без прикриття і тоді шансів не буде у ЄС. На що сподівається Орбан? А на кровну близкість угрів з угро-фінами і на те, що вдасться відкусити Закарпаття, як Польща свого часу відкусила Перемишль і Лемківщину з частиною Бойківщини, які полякам подарував сталін. Твльки фішка в тому, що сталін керував не лише Українською рср, а й нібито незалежною Польщею.
Але жаба забула уроки історії, де Угорщина завжди ставала на бік "переможця", та завжди той "переможець" програвав. І Угорщина разом їз ним...
Вся країна виглядає як місто Виноградово на нашому Закарпатті: одноповерхові квадратні хати, остатній раз стіни мальовані за комуністів, такий романтичний сільський флер. Троха висотних будинків в Покші, бо там АЕС, трохи в більших містах... Троха модернової архітектури в Будапешті - але курва будованоі не на венгерські, а на німецькі гроші. І СЕРЕД ВСЬОГО ТОГО постсовєцкого лайна ходять тупі, ліниві, але дуже пихаті людішки, які чомусь ставлять себе вище за всіх, не забуваючи ПОСТІЙНО на колінцях випрошувати грошики в Німеччини, паралельно не забуваючи підсосувати теж маскалям, бо маскалі теж доляри мають.
а Україна виграє війну вже ОДИНАДЦЯТЬ РОКІВ ПІД РЯД!
а якщо ракова ********* продовжить воювати, то є всі шанси получити ядерку в *****!!!
а если Россия потом нападет на Венгрию, значит - поддержатъ Венгрию будет безумыем?! Отдайдите, что Путин захочет, и все...
Не ужели, венгры тоже так думает?