Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії, подальша підтримка ЄС є "божевіллям", - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив,  що Україна не має шансів на перемогу, а подальша фінансова допомога від Євросоюзу є надмірним тягарем для об'єднання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico.

Ця заява пролунала на тлі згасання надій на швидке перемир'я та напередодні бюджетної кризи, коли Європа намагається забезпечити подальшу фінансову підтримку Україні.

Економічний тягар для ЄС

Орбан у новому інтерв’ю заявив, що фінансова підтримка України нібито виснажує економіку Європейського Союзу та не має сенсу з огляду на перебіг війни.

"Ми вже витратили €185 млрд, і маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну", — заявив Орбан, виступивши проти подальшої фінансової допомоги Києву.

Politico нагадує, що Угорщина раніше неодноразово блокувала продовження санкцій ЄС проти Росії та пакети макрофінансової допомоги Україні, а також просувала ідеї щодо послаблення американських нафтових санкцій проти Москви.

Орбан також звинуватив європейських лідерів у бажанні "продовжувати війну", щоб нібито посилити позиції Заходу на можливих майбутніх переговорах.

"Вони хотіли б продовжити війну… Вони вважають, що ми маємо підтримувати Україну ще більше. Але це абсолютно помилково", — сказав угорський прем’єр.

За його словами, нинішня ситуація нібито "сприятливіша для росіян", тому Європа повинна "зупинити це, щойно зможе".

Мир в Україні мають узгодити США та Росія

Орбан вважає, що майбутня мирна угода щодо України стане результатом домовленості між США та Росією, а Європейський Союз має відкрити незалежний канал комунікації з Москвою, щоби згодом "об’єднати позиції" європейців і американців.

Орбан наголосив, що Європа повинна підходити до питання України, виходячи з європейських інтересів. Він додав, що його не цікавить, виграє чи програє Москва, а цікавить майбутнє європейського народу, зокрема майбутнє угорців, а також нова система безпеки.

Угорський прем’єр заявив, що безпекова угода для України, на його думку, має включати:

  • мирну угоду,

  • стабілізацію кордонів - незалежно від того, чи визнаються вони міжнародною спільнотою,

  • а також створення демілітаризованої зони.

Прем'єр додав, що без дива Росія продовжуватиме захоплення сходу України, зокрема, Донецької області.

"Це реальність, подобається вам це чи ні", – заявив політик.

Хєр тобі, а не Закарпаття!
17.11.2025 06:54
Знову свою брудну пащу розкрило.
17.11.2025 06:54
Хто взагалі дав цьому підару слово? Ще одне х*йло яке захотіло шматок Україні та закликає "перестать стрелять і не мешать процессу"
17.11.2025 06:59
Знову свою брудну пащу розкрило.
17.11.2025 06:54
Хєр тобі, а не Закарпаття!
17.11.2025 06:54
17.11.2025 08:04
Та навіщо ж її перемагати ,українці то мирна нація. Просто розвалимо і знищемо.
17.11.2025 06:56
...коли вже його посадять на кіл?
17.11.2025 06:57
Кому що а курці просо.
17.11.2025 06:58
Хто взагалі дав цьому підару слово? Ще одне х*йло яке захотіло шматок Україні та закликає "перестать стрелять і не мешать процессу"
17.11.2025 06:59
Я так розумію йому платять за кожний вислів? Чи як? Триндить він просто безкінечно
17.11.2025 07:00
17.11.2025 07:03
ОООО а де він дівся - давно в інфорпросторі не з'являвся....
17.11.2025 08:48
56 рік нічому мадяр не навчив
17.11.2025 07:06
І це вОНО говорить з лютого 2022 року, тобто майже чотири роки….
17.11.2025 07:09
Нада просто перестать стрелять.
17.11.2025 07:12
Цензор, не забагато приділяєте уваги цьому у******- ****** орбану...!? Коментуєте кожен його пук !
17.11.2025 07:21
Знову з пащі ****** понесло перегнившою *********** спермою...
17.11.2025 07:24
Коли ******* кацапські гроші, ще на два роки війни вистачить мінімум. **** ти сам ні хріна не витрачаєш, яке твоє діло.
17.11.2025 07:28
Мадярська жаба - пнх !
17.11.2025 07:29
Дуже хочеться сподіватися, що в квітні 26-го Орган приєднається до Януковича та Асада (зможуть щовечора соображати на трьох з горя).
17.11.2025 07:31
Тоді, ************, виходь с Євросоюза, та не неси тягар війни..а, що? Нема бажання виходити? Бо без грошей ЄС не буде той Угоршини,
17.11.2025 07:34
ЗЕ шобло дало привід усяким орбанам пащу відкривати!
17.11.2025 07:41
17.11.2025 07:42
Якщо б вибори відбулись зараз "Fidesz" орбана програє опозиційній TISZA 34 % проти 44%. Далі тюрма за корупцію і співпрацю з путіном. Істерія ******* зрощуміла
17.11.2025 07:42
На початку ХХ століття Закарпаття під назвою «Угорська Русь» входило до складу Австро-Угорської імперії. Перша світова війна поклала край 900-літньому пануванню на цій землі угорців.

громадяни Карпатської України намагалися розбудувати свою державу: у січні 1939 р. голова уряду Августин Волошин оголосив про проведення через місяць виборів до Сойму Карпатської України. На виборах, що відбулися 12.02.1939 р. понад 92 % населення краю віддали голоси за Українське національне об'єднання. Та після 23.02.1939 р. (коли Угорщина приєдналася до «Антикомінтернівського пакту») Гітлер погодився на окупацію Карпатської України угорськими військами.

В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.

Впродовж 3 діб угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.
17.11.2025 07:47
Cаме так: у рамцях ІІ світової війни першу збройну аґресію вчинили саме мадяри - проти Карпатської України. Попередні анексії відбувалися мирним шляхом.
17.11.2025 09:04
Жирний підар.
17.11.2025 07:49
Це називається БЕЗСИЛЬНА злоба )
17.11.2025 07:53
Коли вже ця мерзота замовкне ? а тим часом територією України йде нафтопровод яким рашисти транспортують нафту до угорщини за яку рф заробляють 7 мільярдів євро ,але хіба в нас є державні діячі.
17.11.2025 07:54
Самий дешевий товар - це чуже судження.
А тимбільше прокацапського Свинорила
17.11.2025 07:55
Пора вже вирубати Дружбу! Похер на якісь домовленості, в країні війна, пуйло має гроші з тієї гілки.
17.11.2025 07:55
Падлюка.
17.11.2025 08:06
😊. У Орбана алогічне мислення - логіка не просто відсктня, а збочена. "Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії, подальша підтримка ЄС є "божевіллям"- Орбан. Джерело: https://censor.net/ua/n3585370
ЯЯк виглядає логіка: якщо" Україна гемає жодних шансів на перемогу", то їй ЄС має ці шанси надати - посилити допомогу. Орбан же вважає, що "подальша підтримка є божевіллям", тобто якщо приптнити підтримкв, то тоді в України шанси з'являться"? 🤔 😁
Насправді якщо ЄС припинить допомагати Україні вести війну з кацапами на території України, через два - пять років війну кацапи будуть вести вже не з Україною, а з ЄС на територі' ЄС, перетворюючи міста на руїни, ліси на попіл. Але тоді до і без того неиалих ресурсів кчцапії долучаться ресурси не дай Боже захопленої Укоаїни - економічні і мобілізаційні. Тобто кацапи стануть сильнілими, а ЄС, залишиться без прикриття і тоді шансів не буде у ЄС. На що сподівається Орбан? А на кровну близкість угрів з угро-фінами і на те, що вдасться відкусити Закарпаття, як Польща свого часу відкусила Перемишль і Лемківщину з частиною Бойківщини, які полякам подарував сталін. Твльки фішка в тому, що сталін керував не лише Українською рср, а й нібито незалежною Польщею.
17.11.2025 08:18
Орбан сподівається швиденько стати на бік ка*апів, отримати Закарпаття (як мінімум) та ще якісь солодкі шматки Європи, а в ідеалі - возродити Австро-Угорську імперію в давнішньому вигляді (точніше Угро-Австрійську, бо навіщо йому та Австрія - він сам собі імператор).
Але жаба забула уроки історії, де Угорщина завжди ставала на бік "переможця", та завжди той "переможець" програвав. І Угорщина разом їз ним...
17.11.2025 11:49
Сподівається домовитися з путіним, і що кацапи їх не тронуть
17.11.2025 12:59
17.11.2025 08:32
Ещё бы наши зелёные е...ланы не давали повода так варнякать
17.11.2025 08:35
А так то да оно про это квакает уже скоро 4 года, так что не стоит на уйобана обращать внимание.
17.11.2025 08:39
Якшо хтось у Венгрії не був:
Вся країна виглядає як місто Виноградово на нашому Закарпатті: одноповерхові квадратні хати, остатній раз стіни мальовані за комуністів, такий романтичний сільський флер. Троха висотних будинків в Покші, бо там АЕС, трохи в більших містах... Троха модернової архітектури в Будапешті - але курва будованоі не на венгерські, а на німецькі гроші. І СЕРЕД ВСЬОГО ТОГО постсовєцкого лайна ходять тупі, ліниві, але дуже пихаті людішки, які чомусь ставлять себе вище за всіх, не забуваючи ПОСТІЙНО на колінцях випрошувати грошики в Німеччини, паралельно не забуваючи підсосувати теж маскалям, бо маскалі теж доляри мають.
17.11.2025 08:54
Дуже влучна характеристика "людішек".Ще всім раджу перечитати діалог сапера Водічки з бравим вояком Швейком.Швейк,до речі,мадьярів захищав,але єдине виправдання на яке він спромігся то"не кожен мадьяр винен в тому,що він мадьяр"...
17.11.2025 11:11
Ну дід відпрацьовує свої брудні 30 срібників... чого товариство так збудилося? Він щось нове бовкнув? Стійкість і перемога куєтьмя в середині країни, а потім іде рефлексія умовного заходу. Будемо сильними - буде підтримка, а інакше за нас ніхто нічого робити не буде!
17.11.2025 09:06
Гнида
17.11.2025 09:14
поправка: зелений зезедент немає жодних шансів на перемогу проти ракової *********.
а Україна виграє війну вже ОДИНАДЦЯТЬ РОКІВ ПІД РЯД!

а якщо ракова ********* продовжить воювати, то є всі шанси получити ядерку в *****!!!
17.11.2025 09:35
Орбанідзе голожопого Україна терпить, а «потужні» ніяк не можуть перекрити вентиль трубопроводу щоб дати Орбанідзе просратись
17.11.2025 09:40
***** de chivo (іспан.)
17.11.2025 10:12
Плотненько мадьярлофас на кукані у ***** сидить...
17.11.2025 10:27
Коли орбан куеурікає, що Україна не має шансів, значить у йогошефа пуйла, спрпви дійсно погані. Тому дякую тобі орбан, за гарну новину.
17.11.2025 10:37
Зате які шанси, та де там шанси - гарні умови для розкрадання зеленским та йього шакалами всього шо могло б у 10 разів більше вбивати рашистів. Кожноденною брехнею від шакаліної зграї взагалі не варіант воювати.
17.11.2025 10:53
Орбану надо спроситъ:
а если Россия потом нападет на Венгрию, значит - поддержатъ Венгрию будет безумыем?! Отдайдите, что Путин захочет, и все...
Не ужели, венгры тоже так думает?
17.11.2025 11:13
Он уверен что с ним это не произойдёт
17.11.2025 13:00
Раз знову вилізла ***** ***** і скиглить рашистські нарративи про «неможливість», то значить на паРаші є проблеми.
17.11.2025 11:13
Голос Адольфа з того світу до прорашистсько членососа орбана..."Слухай, чмо" ,я теж так думав .розпочинаючи війну в Європі,що ніхто немає ніяких шансів перемогти "фатерлянд" Та те.що Ти мадярський недоносок називаєш "божевіллям" знищило і "фатерлянд" і відправило мене сюди в місце де з нетерпінням чекаю Твого "земного рашистського кровопивцю української (і не тільки)крові куйла...
17.11.2025 11:19
Як же на часі термінові санкція Мадяра проти нафтопроводу....
17.11.2025 14:42
 
 