Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії, подальша підтримка ЄС є "божевіллям", - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має шансів на перемогу, а подальша фінансова допомога від Євросоюзу є надмірним тягарем для об'єднання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ця заява пролунала на тлі згасання надій на швидке перемир'я та напередодні бюджетної кризи, коли Європа намагається забезпечити подальшу фінансову підтримку Україні.

Економічний тягар для ЄС

Орбан у новому інтерв’ю заявив, що фінансова підтримка України нібито виснажує економіку Європейського Союзу та не має сенсу з огляду на перебіг війни.

"Ми вже витратили €185 млрд, і маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну", — заявив Орбан, виступивши проти подальшої фінансової допомоги Києву.

Politico нагадує, що Угорщина раніше неодноразово блокувала продовження санкцій ЄС проти Росії та пакети макрофінансової допомоги Україні, а також просувала ідеї щодо послаблення американських нафтових санкцій проти Москви.

Орбан також звинуватив європейських лідерів у бажанні "продовжувати війну", щоб нібито посилити позиції Заходу на можливих майбутніх переговорах.

"Вони хотіли б продовжити війну… Вони вважають, що ми маємо підтримувати Україну ще більше. Але це абсолютно помилково", — сказав угорський прем’єр.

За його словами, нинішня ситуація нібито "сприятливіша для росіян", тому Європа повинна "зупинити це, щойно зможе".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зовнішні сили повинні примусити РФ і Україну до миру, - Орбан

Мир в Україні мають узгодити США та Росія

Орбан вважає, що майбутня мирна угода щодо України стане результатом домовленості між США та Росією, а Європейський Союз має відкрити незалежний канал комунікації з Москвою, щоби згодом "об’єднати позиції" європейців і американців.

Орбан наголосив, що Європа повинна підходити до питання України, виходячи з європейських інтересів. Він додав, що його не цікавить, виграє чи програє Москва, а цікавить майбутнє європейського народу, зокрема майбутнє угорців, а також нова система безпеки.

Угорський прем’єр заявив, що безпекова угода для України, на його думку, має включати:

мирну угоду,

стабілізацію кордонів - незалежно від того, чи визнаються вони міжнародною спільнотою,

а також створення демілітаризованої зони.

Прем'єр додав, що без дива Росія продовжуватиме захоплення сходу України, зокрема, Донецької області.

"Це реальність, подобається вам це чи ні", – заявив політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан подає до суду на ЄС через поступову відмову від російського газу, - Euractiv