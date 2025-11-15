Зовнішні сили повинні примусити РФ і Україну до миру, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що примусити Росію і Україну до миру повинні зовнішні сили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це Орбан сказав на антивоєнному мітингу.
ЄС має засоби для мотивації України
Так, за його словами, протиборчі сторони не хочуть миру, і тому зовнішні сили повинні переконати росіян і українців укласти мир.
Він зауважив, що Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Україну в цьому напрямку, оскільки, за його словами, Україна не існувала б без підтримки ЄС.
РФ хоче окупувати всю Україну
Водночас Орбан зазначив, що проблема полягає в тому, що провідні західні країни не можуть знайти засобів, щоб переконати росіян, які хочуть окупувати всю Україну, укласти мир.
"Час на боці росіян", – сказав він, додавши, що було б добре укласти мир до того, як росіяни окупують всю Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"...Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Україну в цьому напрямку..." Джерело: https://censor.net/ua/n3585257
Хіба не ясно,що при ньому ніяких рушіїв не буде,а країна на грані?
Інтуїція мені підказує, що його найближчим часом приберуть. В усіх сенсах цього слова.
"зовнішнім силам" головне було забрати ядерку в України 30 років назад, а далі хоч трава не рости....