РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10939 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
827 24

Внешние силы должны принудить РФ и Украину к миру, - Орбан

Орбан о мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принудить Россию и Украину к миру должны внешние силы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан сказал на антивоенном митинге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС имеет средства для мотивации Украины

Так, по его словам, противоборствующие стороны не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить россиян и украинцев заключить мир.

Он отметил, что Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку, по его словам, Украина не существовала бы без поддержки ЕС.

Читайте также: Сейчас 97% венгров поддерживают победу Украины в борьбе с РФ, - посол Шандор

РФ хочет оккупировать всю Украину

В то же время Орбан отметил, что проблема заключается в том, что ведущие западные страны не могут найти средств, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир.

"Время на стороне россиян", - сказал он, добавив, что было бы хорошо заключить мир до того, как россияне оккупируют всю Украину.

Читайте также: Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев

Автор: 

россия (98044) Орбан Виктор (609) война в Украине (6855)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ах ти ж падло ***********!
показать весь комментарий
15.11.2025 19:50 Ответить
+1
Це будуть зелені орбаноїди )))))
показать весь комментарий
15.11.2025 19:49 Ответить
+1
Чого це "******" заговорив про примус щодо запоребрика? Пес на хазяїна просто так не ґавкне. Рудий про щось обмовився?
показать весь комментарий
15.11.2025 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це будуть зелені орбаноїди )))))
показать весь комментарий
15.11.2025 19:49 Ответить
Ах ти ж падло ***********!
показать весь комментарий
15.11.2025 19:50 Ответить
Чого це "******" заговорив про примус щодо запоребрика? Пес на хазяїна просто так не ґавкне. Рудий про щось обмовився?
показать весь комментарий
15.11.2025 19:51 Ответить
Поїдь - штурмуй путлєра - шоб закінчував війну
показать весь комментарий
15.11.2025 19:54 Ответить
Ота мадярська жаба може щось квакати? Дивно... І воно може зараховувати себе до європейців? Ще раз дивно...
показать весь комментарий
15.11.2025 19:55 Ответить
На жаль справді час працює проти України. Москальня на дальніх околицях Гуляйполя
показать весь комментарий
15.11.2025 19:55 Ответить
О! Голупь мира.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:57 Ответить
Найбагатший керівник найбіднішої країни ЄС, яка потонула у корупції, радить усім європейским країнам....
показать весь комментарий
15.11.2025 19:58 Ответить
Значить. що не все так добре у хyjлостані. дали команду шавці гавкнути.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:06 Ответить
Ну то є так, частина правди є в цьому, потужній с сирком будуть захоплюватися війною і владою до поки не знищать всіх українців.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:10 Ответить
Як за розкладом вискакує мадярський глист з ×уйловської сраки.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:11 Ответить
Коли ця жаба лусне од путінофільства і українофобства, коли?!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:11 Ответить
Пуйло може гратися скільки завгодно солдатиками дуже довго, хоч і санкції але грошей в них ще до дупи п в нас вже дупа у всьому настає.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:12 Ответить
"Бойова" жаба.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:14 Ответить
Зовнішні хоча би змусили гундосого піти.
Хіба не ясно,що при ньому ніяких рушіїв не буде,а країна на грані?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:22 Ответить
Ага. - Примусьте РФ до миру! Віддайте їй Україну!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:23 Ответить
Скоро этот кретин присоединится к Асаду и Януковичу если конечно успеет...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:23 Ответить
Мадярська жаба має наувазі перекриття допомоги Україні кажучи про ,,мотивацію,,? А він за Угорщину не переймається яка стане піпорядкована Москві після здачі України *****?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:27 Ответить
Астанавітє Вітю!
Інтуїція мені підказує, що його найближчим часом приберуть. В усіх сенсах цього слова.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:31 Ответить
Якщо Орбан зовнішня сила то можеш повпливати на свого хазяїна пуйла ?Може він прислухається?Тільки скажи йому відразу щоб ішов нахрін з України.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:37 Ответить
Примушуй труга пуйла, жабошлюха продажна.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:44 Ответить
Опечатка: друга, а вірніше було б написати хазяїна.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:46 Ответить
 
 