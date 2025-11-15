Внешние силы должны принудить РФ и Украину к миру, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принудить Россию и Украину к миру должны внешние силы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан сказал на антивоенном митинге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС имеет средства для мотивации Украины

Так, по его словам, противоборствующие стороны не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить россиян и украинцев заключить мир.

Он отметил, что Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку, по его словам, Украина не существовала бы без поддержки ЕС.

Читайте также: Сейчас 97% венгров поддерживают победу Украины в борьбе с РФ, - посол Шандор

РФ хочет оккупировать всю Украину

В то же время Орбан отметил, что проблема заключается в том, что ведущие западные страны не могут найти средств, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир.

"Время на стороне россиян", - сказал он, добавив, что было бы хорошо заключить мир до того, как россияне оккупируют всю Украину.

Читайте также: Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев