Внешние силы должны принудить РФ и Украину к миру, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принудить Россию и Украину к миру должны внешние силы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан сказал на антивоенном митинге.
ЕС имеет средства для мотивации Украины
Так, по его словам, противоборствующие стороны не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить россиян и украинцев заключить мир.
Он отметил, что Европейский Союз имеет средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку, по его словам, Украина не существовала бы без поддержки ЕС.
РФ хочет оккупировать всю Украину
В то же время Орбан отметил, что проблема заключается в том, что ведущие западные страны не могут найти средств, чтобы убедить россиян, которые хотят оккупировать всю Украину, заключить мир.
"Время на стороне россиян", - сказал он, добавив, что было бы хорошо заключить мир до того, как россияне оккупируют всю Украину.
Хіба не ясно,що при ньому ніяких рушіїв не буде,а країна на грані?
Інтуїція мені підказує, що його найближчим часом приберуть. В усіх сенсах цього слова.