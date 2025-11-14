РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
385 9

Сейчас 97% венгров поддерживают победу Украины в борьбе с РФ, - посол Шандор

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор считает, что антиукраинская пропаганда правительства премьер-министра Виктора Орбана не влияет на поддержку Киева со стороны венгерского общества.

Об этом он сказал в интервью 24.hu, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка Украины

Шандору напомнили его слова от 2023 года, когда он оценил, что "73% венгров болеют за победу Украины" в войне против России.

На вопрос, сколько процентов венгров болеют за победу Украины сейчас, после антиукраинской кампании правительства Орбана, посол ответил: "97 процентов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан рассчитывает на поддержку Трампа перед парламентскими выборами в Венгрии, - Politico

"Да, сейчас я говорю 97 процентов. И не только потому, что люди любят Украину, я бы скорее сказал, что они все лучше понимают: от нас зависит их комфорт, их безопасность", - пояснил Шандор.

Украинский дипломат добавил, что Украина сейчас "выполняет желание" Венгрии не иметь такого соседа, как Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Орбан не сможет заблокировать движение Украины в Евросоюз

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (2230) Орбан Виктор (607) Шандор Федор (10) война в Украине (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорці і орбан, з групою осіб завербованих могилевічем, це різні світи в Угорщині!!
показать весь комментарий
14.11.2025 18:09 Ответить
"що "73% угорців вболівають за перемогу України" у війні проти Росії"

снова 73%, как-то настораживает
показать весь комментарий
14.11.2025 18:13 Ответить
Щось не віриться
показать весь комментарий
14.11.2025 18:17 Ответить
Насправді 103%
показать весь комментарий
14.11.2025 18:19 Ответить
це явно не правда. Живу в Ужгороді,етнічний угорець . Слідкую за політ та економічним життям в Угорщині. 97 процентів це хіба в уяві"професора з окопів. Пропаганда.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:18 Ответить
А які настрої серед українців мадярського походження? Просто цікаво. Бодай у Вашому колі спілкування.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:23 Ответить
А скільки із них на ім"я Віктор?
показать весь комментарий
14.11.2025 18:22 Ответить
А де ж усі ці підари, Кі підтримують лту ***** нездорову-коррупціонну?🤡
показать весь комментарий
14.11.2025 18:23 Ответить
один орбан це - 98 вісім відсотків угорців.
є до чого спромогатися....
показать весь комментарий
14.11.2025 18:27 Ответить
 
 