Сейчас 97% венгров поддерживают победу Украины в борьбе с РФ, - посол Шандор
Посол Украины в Будапеште Федор Шандор считает, что антиукраинская пропаганда правительства премьер-министра Виктора Орбана не влияет на поддержку Киева со стороны венгерского общества.
Об этом он сказал в интервью 24.hu, информирует Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
Шандору напомнили его слова от 2023 года, когда он оценил, что "73% венгров болеют за победу Украины" в войне против России.
На вопрос, сколько процентов венгров болеют за победу Украины сейчас, после антиукраинской кампании правительства Орбана, посол ответил: "97 процентов".
"Да, сейчас я говорю 97 процентов. И не только потому, что люди любят Украину, я бы скорее сказал, что они все лучше понимают: от нас зависит их комфорт, их безопасность", - пояснил Шандор.
Украинский дипломат добавил, что Украина сейчас "выполняет желание" Венгрии не иметь такого соседа, как Россия.
Что предшествовало?
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал последний коррупционный скандал в Украине и высказал критику в адрес европейской поддержки Киева.
- По его словам, в Украине существует "военная мафия, связанная с президентом Зеленским".
