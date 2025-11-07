РУС
Зеленский: Орбан не сможет заблокировать движение Украины в Евросоюз

Зеленский: Виктор Орбан не сможет остановить евроинтеграцию Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не в состоянии остановить движение Украины в Европейский Союз.

Об этом глава государства сказал 7 ноября во время общения с прессой, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Ни РФ, ни Орбан не заблокируют движение Украины в ЕС

По словам президента, несмотря на желание Орбана, никто не остановит движение Украины в Европу.

"Россияне не смогли. Ему кажется, что, если это будет на полгода позже или еще на какой-то срок, что это остановит Украину? Нет", - сказал Зеленский.

Украина не имеет ничего против Венгрии и венгерского народа

Зеленский отметил, что Украина не имеет ничего против Венгрии и народа, однако не может молчать, когда руководство соседней страны помогает российской пропаганде.

"Мы ничего не делаем против венгерского народа и благодарны ему. Мы ничего не делаем против венгерского лидера, но мы не можем быть дипломатами, когда о нас говорят такие вещи или помогают риторикой, дипломатией или другими шагами России. Мы отстаиваем свое достоинство, свободу и независимость", - сказал глава государства.

Венгрия (2222) Зеленский Владимир (22507) Орбан Виктор (594)
+8
Корупція Зеленського більше гальмо на шляху до ЄС ніж орбан з путіним разом
показать весь комментарий
07.11.2025 18:49 Ответить
+5
нельзя заблокировать то чего по факту нету. Ты с еврокуколдами будешь про кластеры-херастеры рассказывать годами попутня грабя западную помощь
показать весь комментарий
07.11.2025 18:43 Ответить
+5
Зєльонкін із кагалом переплюнули навіть Януковича з його кодлом.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:22 Ответить
нельзя заблокировать то чего по факту нету. Ты с еврокуколдами будешь про кластеры-херастеры рассказывать годами попутня грабя западную помощь
показать весь комментарий
07.11.2025 18:43 Ответить
якщо дають чого не брати
показать весь комментарий
07.11.2025 18:44 Ответить
Корупція Зеленського більше гальмо на шляху до ЄС ніж орбан з путіним разом
показать весь комментарий
07.11.2025 18:49 Ответить
А до Зеленського корупції не було ?
Якщо не було - чому ж тоді не вступили ?
показать весь комментарий
07.11.2025 19:00 Ответить
Чекали на зЄ і дЄ, вони точно приведуть у ЄС, якщо правити будуть років 30
показать весь комментарий
07.11.2025 19:19 Ответить
Крали до нього і після нього крастимуть
Olena Olena #512149
07.11.2025 19:02- написала все вірно
показать весь комментарий
07.11.2025 19:21 Ответить
Зєльонкін із кагалом переплюнули навіть Януковича з його кодлом.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:22 Ответить
ТАКОЙ тотальной як при Ze николи не було.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:24 Ответить
Та вже всі зрозуміли , що ви сумуєте за часами Кучми - Яника , коли ваш кумир працював на Овоча міністром економіки в уряді Азарова !
показать весь комментарий
07.11.2025 19:31 Ответить
1.Наведить список отіх всіх про котрих ви написали.
2. Наведіть приклади мого сумування за кучмою та яником.
3. Наведить докази шо азіров мій кумир.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:12 Ответить
То шо стосовно списків. прикладів тощо? Є чи нема? Як шо нема то ти 3,14здобол та довбень який має від Ze канхфетку "Тузік".
показать весь комментарий
07.11.2025 20:36 Ответить
Один з кроків, шо казав про відсутьність, майже, корупції - це надання безвізу для українців у Европу. Чи з цим не згодні. І саме коли безвіз отримала Україна.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:31 Ответить
Яке справи, удмурт? Електроенергія є? Друзяк у чорних чувалах отримуєш регулярно? Родичи самоварами з СВЄО повернулись?
показать весь комментарий
07.11.2025 19:23 Ответить
Орбан вже в піджак не влазить
показать весь комментарий
07.11.2025 18:43 Ответить
Не Орбан, так Фіцо заблокує чи ще хто-небудь...
показать весь комментарий
07.11.2025 18:45 Ответить
Зеленський пообіцяв завадити Росії продавати нафту Угорщині
показать весь комментарий
07.11.2025 18:47 Ответить
Перепрошую, але чомусь згадався жарт з 95-го про термос. Чому так
показать весь комментарий
07.11.2025 18:47 Ответить
Орбан не можа,а ти зі своєю ригозеленою шоблою робиш це на всі 1000%.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:48 Ответить
Два чужинці і Україна.... Пістуц....
показать весь комментарий
07.11.2025 18:51 Ответить
Рух заблокувати не може. А вступ - може. А взагалі ЗЕ- командос рухається не до а від ЄС. Мабуть Порох винуватий.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:00 Ответить
Там і без орбана є кому блокувати. І якщо, гіпотетично, нас туда колись приймуть, то ЄС вже не буде, а якщо щось буде, то це буде не ЄС
показать весь комментарий
07.11.2025 19:02 Ответить
Про це треба було думати завжди !
А зараз про це взагалі говорити не можна ...
показать весь комментарий
07.11.2025 19:05 Ответить
Орбан не зможе - ЗЕблазень зможе.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:10 Ответить
Тут вже правильно написали - для вічного "руху в ЄС" треба постійно виконувати якісь нові умови, реформи, кластери і переговорні пункти.
Для реального вступу - треба всього лиш одноголосна згода всіх нинішніх членів ЄС.
Та сама ситуація, до речі, і з НАТО.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:16 Ответить
Головний блок - це сам Зєльонкін зі своїм кагалом.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:20 Ответить
Не може але успішно блокує
показать весь комментарий
07.11.2025 19:43 Ответить
орбан не може , а ти **** 🤡 зеленський можеш ,шо і робиш це своїми вказівками проти опозиції ...андоній !!!
показать весь комментарий
07.11.2025 19:51 Ответить
Краще промовчав би ''великий'' дипломат.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:29 Ответить
Дефіцит суддів? У деяких судах працює лише 22% від необхідної кількості

https://censor.net/ua/news/3577527/maryna-barsuk-u-deyakyh-sudah-pratsyuye-lyshe-22-vid-neobhidnoyi-kilkosti-suddiv
показать весь комментарий
07.11.2025 20:36 Ответить
Головний блокатор, для країни і для нього самого -його завгосп.
Нехай довше тримає його біля себе.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:37 Ответить
 
 