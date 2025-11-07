Зеленский: Орбан не сможет заблокировать движение Украины в Евросоюз
Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не в состоянии остановить движение Украины в Европейский Союз.
Об этом глава государства сказал 7 ноября во время общения с прессой, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Ни РФ, ни Орбан не заблокируют движение Украины в ЕС
По словам президента, несмотря на желание Орбана, никто не остановит движение Украины в Европу.
"Россияне не смогли. Ему кажется, что, если это будет на полгода позже или еще на какой-то срок, что это остановит Украину? Нет", - сказал Зеленский.
Украина не имеет ничего против Венгрии и венгерского народа
Зеленский отметил, что Украина не имеет ничего против Венгрии и народа, однако не может молчать, когда руководство соседней страны помогает российской пропаганде.
"Мы ничего не делаем против венгерского народа и благодарны ему. Мы ничего не делаем против венгерского лидера, но мы не можем быть дипломатами, когда о нас говорят такие вещи или помогают риторикой, дипломатией или другими шагами России. Мы отстаиваем свое достоинство, свободу и независимость", - сказал глава государства.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что просил президента США Дональда Трампа повлиять на президента Венгрии Виктора Орбана, который блокирует евроинтеграционное движение Украины.
- Встреча Орбана и Трампа запланирована в Вашингтоне 7 ноября.
Якщо не було - чому ж тоді не вступили ?
Olena Olena #512149
07.11.2025 19:02- написала все вірно
2. Наведіть приклади мого сумування за кучмою та яником.
3. Наведить докази шо азіров мій кумир.
А зараз про це взагалі говорити не можна ...
Для реального вступу - треба всього лиш одноголосна згода всіх нинішніх членів ЄС.
Та сама ситуація, до речі, і з НАТО.
https://censor.net/ua/news/3577527/maryna-barsuk-u-deyakyh-sudah-pratsyuye-lyshe-22-vid-neobhidnoyi-kilkosti-suddiv
Нехай довше тримає його біля себе.