Хотел бы верить, что Украина будет в Евросоюзе до 2030 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина сможет стать полноправным членом Европейского Союза до 2030 года.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления на Саммите по расширению ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Возможно ли вступление Украины в ЕС через 5 лет

На вопрос, где будут Украина и ЕС в 2030 году и будет ли Зеленский тем президентом, который приведет Украину в Европейский Союз, он ответил:

"Прежде всего, я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой".

Нельзя быть "наполовину членом ЕС"

По мнению главы государства, будет справедливо, если после окончания войны Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Зеленский не считает лучшим вариантом для Украины идею о вступлении новых членов с ограниченными правами, чтобы ускорить их членство в блоке.

"Мы хотели бы, чтобы к Украине относились на равных. И если речь идет о членстве в ЕС – оно должно быть полноправным... Как по мне, очень важно, чтобы это были равноправные страны за одним столом, независимо от размера территории или населения. Важно, чтобы они разделяли общие ценности. По моему мнению, нельзя быть "наполовину членом ЕС", - добавил президент.

