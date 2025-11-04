УКР
Членство України в ЄС
440 14

Хотів би вірити, що Україна буде в Євросоюзі до 2030 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу на Саміті з розширення ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чи можливий вступ України в ЄС за 5 років

На запитання, де будуть Україна та ЄС у 2030 році й чи буде Зеленський тим президентом, який приведе Україну до Європейського Союзу, він відповів:

"Насамперед я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від РФ, - Зеленський

Не можна бути "наполовину членом ЄС"

На думку глави держави, буде справедливо, якщо після закінчення війни Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.

Зеленський не вважає кращим варіантом для України ідею щодо вступу нових членів з обмеженими правами, аби прискорити їхнє членство у блок.

"Ми хотіли б, щоб до України було ставлення на рівних. І якщо йдеться про членство у ЄС – воно має бути повноправним… Як на мене, дуже важливо, щоб це були рівноправні країни за одним столом, незалежно від розміру території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли спільні цінності. На мою думку, не можна бути "наполовину членом ЄС", - додав президент.

Також читайте: Переговорні кластери з Україною можуть відкрити до кінця листопада, - єврокомісарка Кос

Автор: 

Зеленський Володимир (26065) членство в ЄС (1414)
Топ коментарі
+5
Коментувати
Сортувати:
В пуйла теж всі досягнення будуть в 2030 році, цей довбень зелений і не палиться зовсім...
показати весь коментар
04.11.2025 16:22 Відповісти
Говорити не мішки тягати, а дії тягнуть в протилежний бік
показати весь коментар
04.11.2025 16:25 Відповісти
Це називається "кормити сніданками".
показати весь коментар
04.11.2025 16:26 Відповісти
А ЄС ще буде існувати до 2030 року
показати весь коментар
04.11.2025 16:30 Відповісти
Тобто Сам не вірить? 😲 Але ж.... Сміливо, одначе! І самокритично!
показати весь коментар
04.11.2025 16:30 Відповісти
а що є ще такі що вірять????
показати весь коментар
04.11.2025 16:36 Відповісти
брехун, котрий вірить сам собі, бреше і Богу і сам собі
показати весь коментар
04.11.2025 16:40 Відповісти
До 2030 року треба потриматися, а потім в ЄС.
показати весь коментар
04.11.2025 16:42 Відповісти
Поки зе при владі-Україну не приймуть ні до який союзів!.. Ні до Європейських, ні до НАТО..
показати весь коментар
04.11.2025 16:50 Відповісти
Та ви ж з Єрмаком волали за НАТО !
показати весь коментар
04.11.2025 16:58 Відповісти
Не "вірити" треба,а робити.Для початку треба припинити переслідувати опозіціоних політиків,проф менеджерів(не тим кому він довіряє) і перестати грати в популізм(безкоштовний проїзд,кешбек та інші.
показати весь коментар
04.11.2025 16:59 Відповісти
Ти цей, не того... Не розхитуй!
показати весь коментар
04.11.2025 17:06 Відповісти
віра останній прихисток дурнів
показати весь коментар
04.11.2025 17:10 Відповісти
Питання взагалі чи буде ким воювати вже в 2026 році , в воно про 30 тий рік око накинуло.
показати весь коментар
04.11.2025 17:17 Відповісти
 
 