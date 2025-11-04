Хотів би вірити, що Україна буде в Євросоюзі до 2030 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу на Саміті з розширення ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чи можливий вступ України в ЄС за 5 років

На запитання, де будуть Україна та ЄС у 2030 році й чи буде Зеленський тим президентом, який приведе Україну до Європейського Союзу, він відповів:

"Насамперед я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою".

Не можна бути "наполовину членом ЄС"

На думку глави держави, буде справедливо, якщо після закінчення війни Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.

Зеленський не вважає кращим варіантом для України ідею щодо вступу нових членів з обмеженими правами, аби прискорити їхнє членство у блок.

"Ми хотіли б, щоб до України було ставлення на рівних. І якщо йдеться про членство у ЄС – воно має бути повноправним… Як на мене, дуже важливо, щоб це були рівноправні країни за одним столом, незалежно від розміру території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли спільні цінності. На мою думку, не можна бути "наполовину членом ЄС", - додав президент.

