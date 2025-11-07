Зеленський: Орбан не зможе заблокувати рух України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський вважає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має змоги зупинити рух України до Європейського Союзу.

Про це глава держави сказав 7 листопада під час спілкування з пресою, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Ні РФ, ні Орбан не заблокують рух України до ЄС

За словами президента, попри бажання Орбана, ніхто не зупинить рух України до Європи.

"Росіяни не змогли. Йому здається, що, якщо це буде на півроку пізніше або ще на якийсь термін, що це зупинить Україну? Ні",- сказав Зеленський.

Читайте також: Хотів би вірити, що Україна буде в Євросоюзі до 2030 року, - Зеленський

Україна не має нічого проти Угорщини та угорського народу

Зеленський зауважив, що Україна не має нічого проти Угорщини та народу, проте не може мовчати, коли керівництво сусідньої країни допомагає російській пропаганді.

"Ми нічого не робимо проти угорського народу і вдячні йому. Ми нічого не робимо проти угорського лідера, але ми не можемо бути дипломатами, коли про нас говорять такі речі або допомагають риторикою, дипломатією чи іншими кроками Росії. Ми відстоюємо свою гідність, свободу і незалежність",- сказав очільник держави.

Читайте також: Україна відповість дзеркально на недружні кроки Угорщини, - Сибіга

Топ коментарі
+9
Корупція Зеленського більше гальмо на шляху до ЄС ніж орбан з путіним разом
+7
нельзя заблокировать то чего по факту нету. Ты с еврокуколдами будешь про кластеры-херастеры рассказывать годами попутня грабя западную помощь
+7
Зєльонкін із кагалом переплюнули навіть Януковича з його кодлом.
якщо дають чого не брати
Чекали на зЄ і дЄ, вони точно приведуть у ЄС, якщо правити будуть років 30
ТАКОЙ тотальной як при Ze николи не було.
1.Наведить список отіх всіх про котрих ви написали.
2. Наведіть приклади мого сумування за кучмою та яником.
3. Наведить докази шо азіров мій кумир.
То шо стосовно списків. прикладів тощо? Є чи нема? Як шо нема то ти 3,14здобол та довбень який має від Ze канхфетку "Тузік".
Мовчишь? Zелену канхфетку "Тузік" смокчеш? Ну смокчи, смокчи довбень 3,14здобольний.
Один з кроків, шо казав про відсутьність, майже, корупції - це надання безвізу для українців у Европу. Чи з цим не згодні. І саме коли безвіз отримала Україна.
Яке справи, удмурт? Електроенергія є? Друзяк у чорних чувалах отримуєш регулярно? Родичи самоварами з СВЄО повернулись?
Орбан вже в піджак не влазить
Не Орбан, так Фіцо заблокує чи ще хто-небудь...
Зеленський пообіцяв завадити Росії продавати нафту Угорщині
Перепрошую, але чомусь згадався жарт з 95-го про термос. Чому так
Орбан не можа,а ти зі своєю ригозеленою шоблою робиш це на всі 1000%.
Два чужинці і Україна.... Пістуц....
Рух заблокувати не може. А вступ - може. А взагалі ЗЕ- командос рухається не до а від ЄС. Мабуть Порох винуватий.
Там і без орбана є кому блокувати. І якщо, гіпотетично, нас туда колись приймуть, то ЄС вже не буде, а якщо щось буде, то це буде не ЄС
Про це треба було думати завжди !
А зараз про це взагалі говорити не можна ...
Орбан не зможе - ЗЕблазень зможе.
Тут вже правильно написали - для вічного "руху в ЄС" треба постійно виконувати якісь нові умови, реформи, кластери і переговорні пункти.
Для реального вступу - треба всього лиш одноголосна згода всіх нинішніх членів ЄС.
Та сама ситуація, до речі, і з НАТО.
Головний блок - це сам Зєльонкін зі своїм кагалом.
Не може але успішно блокує
орбан не може , а ти **** 🤡 зеленський можеш ,шо і робиш це своїми вказівками проти опозиції ...андоній !!!
Краще промовчав би ''великий'' дипломат.
Головний блокатор, для країни і для нього самого -його завгосп.
Нехай довше тримає його біля себе.
Ні РФ, ні Орбан не заблокують рух України до ЄС- куйло доручив зробити це мені, за гроші...і я це справно виконую
