Зеленський: Орбан не зможе заблокувати рух України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський вважає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має змоги зупинити рух України до Європейського Союзу.

Про це глава держави сказав 7 листопада під час спілкування з пресою, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Ні РФ, ні Орбан не заблокують рух України до ЄС

За словами президента, попри бажання Орбана, ніхто не зупинить рух України до Європи.

"Росіяни не змогли. Йому здається, що, якщо це буде на півроку пізніше або ще на якийсь термін, що це зупинить Україну? Ні",- сказав Зеленський.

Україна не має нічого проти Угорщини та угорського народу

Зеленський зауважив, що Україна не має нічого проти Угорщини та народу, проте не може мовчати, коли керівництво сусідньої країни допомагає російській пропаганді.

"Ми нічого не робимо проти угорського народу і вдячні йому. Ми нічого не робимо проти угорського лідера, але ми не можемо бути дипломатами, коли про нас говорять такі речі або допомагають риторикою, дипломатією чи іншими кроками Росії. Ми відстоюємо свою гідність, свободу і незалежність",- сказав очільник держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що просив президента США Дональда Трампа вплинути на президента Угорщини Віктора Орбана, який блокує євроінтеграційний рух України.

Зустріч Орбана і Трампа запланована у Вашингтоні 7 листопада.

