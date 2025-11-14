Зараз 97% угорців підтримують перемогу України у боротьбі з РФ, - посол Шандор

Посол України в Угорщині Федір Шандор

Посол України в Будапешті Федір Шандор вважає, що антиукраїнська пропаганда уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана не впливає на підтримку Києву з боку угорського суспільства.

Про це він сказав в інтервʼю 24.hu, інформує Цензор.НЕТ.

Підтримка України

Шандору нагадали його слова від 2023 року, коли він оцінив, що "73% угорців вболівають за перемогу України" у війні проти Росії.

На питання, скільки відсотків угорців вболівають за перемогу України тепер, після антиукраїнської кампанії уряду Орбана, посол відповів: "97 відсотків".

"Так, зараз я кажу 97 відсотків. І не тільки тому, що люди люблять Україну, я б скоріше сказав, що вони все краще розуміють: від нас залежить їхній комфорт, їхня безпека", - пояснив Шандор.

Український дипломат додав, що Україна нині "виконує бажання" Угорщини не мати такого сусіда, як Росія.

Угорці і орбан, з групою осіб завербованих могилевічем, це різні світи в Угорщині!!
У березні 2025 р , угорська опозиційна партія Тиса проводила своє опитування на тему підтримки угорцями України , і вступу її до ЄС . Було опитано більше 1 млн угорців . За підтримку України висловилися близько 60% угорців ( точні цифри не пам'ятаю ) , проти щось - лише близько 20% .
Гадаю що ці цифри - ближче до істини .
Побачимо на виборах за кого мадяри.
"що "73% угорців вболівають за перемогу України" у війні проти Росії"

снова 73%, как-то настораживает
Щось не віриться
Насправді 103%
- А де взялося ще 3%?
- Закарпатці із угорськими паспортами проголосували...
це явно не правда. Живу в Ужгороді,етнічний угорець . Слідкую за політ та економічним життям в Угорщині. 97 процентів це хіба в уяві"професора з окопів. Пропаганда.
А які настрої серед українців мадярського походження? Просто цікаво. Бодай у Вашому колі спілкування.
хм... більшість звичайно за Україну. Але є і такі що" внє палітікі!"
Ну, таких, що внЄпАлітікі і серед етнічних українців аж занадто багато...
неправда
А скільки із них на ім"я Віктор?
А де ж усі ці підари, Кі підтримують лту ***** нездорову-коррупціонну?🤡
один орбан це - 98 вісім відсотків угорців.
є до чого спромогатися....
Я советую всем украинцам никогда в жизни не пожимать руку ************** венграм!
Поляки ещё коварней, венгры не шифруются, Польша будет в спину бить.
97 то маячня звісно, але більшість за Україну і проти Орбана також.
У Феди лицо, очень напоминает Миндича, похоже что он тоже из титульной нации.
Угорець
Возможно большинство , возможно абсолютное большинство венгров поддерживает Украину, но цифр вроде 90+% в таких вопросах не бывает .
Шандор, он же Ферко-машлык, редкостный ********, типичный представитель Зе-слуг.
