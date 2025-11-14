Зараз 97% угорців підтримують перемогу України у боротьбі з РФ, - посол Шандор
Посол України в Будапешті Федір Шандор вважає, що антиукраїнська пропаганда уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана не впливає на підтримку Києву з боку угорського суспільства.
Про це він сказав в інтервʼю 24.hu, інформує Цензор.НЕТ.
Підтримка України
Шандору нагадали його слова від 2023 року, коли він оцінив, що "73% угорців вболівають за перемогу України" у війні проти Росії.
На питання, скільки відсотків угорців вболівають за перемогу України тепер, після антиукраїнської кампанії уряду Орбана, посол відповів: "97 відсотків".
"Так, зараз я кажу 97 відсотків. І не тільки тому, що люди люблять Україну, я б скоріше сказав, що вони все краще розуміють: від нас залежить їхній комфорт, їхня безпека", - пояснив Шандор.
Український дипломат додав, що Україна нині "виконує бажання" Угорщини не мати такого сусіда, як Росія.
Що передувало?
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував останній корупційний скандал в Україні та висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.
- За його словами, в Україні існує "військова мафія, пов’язана з президентом Зеленським".
снова 73%, как-то настораживает
- Закарпатці із угорськими паспортами проголосували...
є до чого спромогатися....
Гадаю що ці цифри - ближче до істини .