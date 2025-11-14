Зараз 97% угорців підтримують перемогу України у боротьбі з РФ, - посол Шандор

Посол України в Будапешті Федір Шандор вважає, що антиукраїнська пропаганда уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана не впливає на підтримку Києву з боку угорського суспільства.

Про це він сказав в інтервʼю 24.hu, інформує Цензор.НЕТ.

Підтримка України

Шандору нагадали його слова від 2023 року, коли він оцінив, що "73% угорців вболівають за перемогу України" у війні проти Росії.

На питання, скільки відсотків угорців вболівають за перемогу України тепер, після антиукраїнської кампанії уряду Орбана, посол відповів: "97 відсотків".

"Так, зараз я кажу 97 відсотків. І не тільки тому, що люди люблять Україну, я б скоріше сказав, що вони все краще розуміють: від нас залежить їхній комфорт, їхня безпека", - пояснив Шандор.

Український дипломат додав, що Україна нині "виконує бажання" Угорщини не мати такого сусіда, як Росія.

