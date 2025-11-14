Орбан подає до суду на ЄС через поступову відмову від російського газу, - Euractiv

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір уряду подати позов проти Європейського Союзу через рішення блоку поступово відмовитися від імпорту російського газу.

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було ухвалене Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду", - заявив Орбан.

Він підкреслив, що рішення ЄС не є санкцією, а заходом торговельної політики. "Санкції потребують одностайності у голосуванні ЄС, тоді як для торговельної політики достатньо рішення більшості", - зазначив премʼєр.

Орбан додав, що шукає й "інші, неюридичні" способи вплинути на Брюссель, однак подробиці наразі не розкрив.

Купівля Угорщиною російської нафти та газу

  • Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
  • Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти та газу, бо у країни немає виходу до моря.

газ росія Євросоюз Орбан Віктор
"яке кончене!..." ©
Таки кончене. Не знає , що подавати позов потрібно до самого потужного в світі Печерного суду.
За скромну винагороду там підтвердять, що ЄС кволий додаток до могутньої Угорщини, а її "ісконниє" землі від Альп до Єнісея.
100% що виграє !
Навряд. Мадяри вже всіх дістали.
Не виграє, а дограється. Це різні речі. Коли "виграє" то однозначно буде переможцем, а коли "дограється", то "виграти" можвть його. І це може бути боляче. Навряд чи угри пробачать йому, якщо їх виженуть з того ЄС, з яким він бореться. Але очевидно одне : справи у нього з виборами геть кепські, коли нарід від проблем відволікають на таке.
Потужний європейський куколдізм нездатний впоратись навідь з Фіцо ... а сам факт розглядів таких позовів - свідчення того , що Європа вже програла !
Наївний ви і смішний! 😊 Є виховані люди, які ходять у спортзал, займаються карате і виступають у змаганнях. У них сильна психіка і залізна витримка. Вони поза татамі не б'ють відразу, а вирішують питання мирно. Сам знаю таких. З одним дружив у молодості - тренував сбушників, а спокійний був (і залишився), як плюшевий ведмедик. Тому не треба робити висновків, які підкріплюють власні переконання - це помилка. До речі, Угорщині ЄС треба, а от ЄС Угорщина - ні, бо вона дотаційна. Тільки ЄС звик жити за правилами. Доки це можливо.
ЄСу мадярщина теж потрібна, не перебільшуйте, бо без них Болгарія, Румунія та Греція опиняються де-факто відрізаними від союзу, який, до речі, доволі дорого заплатив за те розширення (чого тільки грецька боргова криза коштувала).
Не перебільшуйте. 😊 Ви ж не Орбан і вам виборча промова точно не треба.
Спочатку покажи закон, за яким ЄС зобов'язаний завжди купувати російський газ.
Клоун! 😊
Вперед. Шоу маст го он.
Казковий довбойоб!!!
Цю тварину треба приспати.
Вишвирнути Угорщину з ЄС. Кому вона потрібна!? Навіщо?
в Зюзинский районный суд г. Москвы ?
Та навіщо одразу так, до суду, кращий вихід, це вихід з ЄС
Цей гнійний прищ на дупі Європи ще доведе її до запалення крові, якщо його не вичавлять вчасно.
А Орбан не хоче подать до суду на ЄС, стосовно дотацій від ЄС?...
А в який суд він зібрався подавати? В Басманний чи Печерський?
Ну а що йому ще робити?
Крани на шию імені асада і палки с сраку імені кадафі все ближче.
Краще подати позов до ''Спортлото''.
Йой, який завзятий хлоп! Москва має премію йому заохочувальну виписати, бо це ж треба так кістьми лягати за інтереси хазяїв і свої гроші! Б'ється до останнього!
