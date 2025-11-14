Орбан подає до суду на ЄС через поступову відмову від російського газу, - Euractiv

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір уряду подати позов проти Європейського Союзу через рішення блоку поступово відмовитися від імпорту російського газу.

Про це повідомляє Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було ухвалене Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду", - заявив Орбан.

Він підкреслив, що рішення ЄС не є санкцією, а заходом торговельної політики. "Санкції потребують одностайності у голосуванні ЄС, тоді як для торговельної політики достатньо рішення більшості", - зазначив премʼєр.

Орбан додав, що шукає й "інші, неюридичні" способи вплинути на Брюссель, однак подробиці наразі не розкрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС відповіло Орбану щодо "Міндічгейту": "Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах, - ні, дякую"

Купівля Угорщиною російської нафти та газу

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти та газу, бо у країни немає виходу до моря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про "Міндічгейт": "Військова мафія", пов’язана з президентом Зеленським, краде гроші європейців