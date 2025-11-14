Орбан подає до суду на ЄС через поступову відмову від російського газу, - Euractiv
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір уряду подати позов проти Європейського Союзу через рішення блоку поступово відмовитися від імпорту російського газу.
Про це повідомляє Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було ухвалене Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду", - заявив Орбан.
Він підкреслив, що рішення ЄС не є санкцією, а заходом торговельної політики. "Санкції потребують одностайності у голосуванні ЄС, тоді як для торговельної політики достатньо рішення більшості", - зазначив премʼєр.
Орбан додав, що шукає й "інші, неюридичні" способи вплинути на Брюссель, однак подробиці наразі не розкрив.
Купівля Угорщиною російської нафти та газу
- Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
- Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти та газу, бо у країни немає виходу до моря.
За скромну винагороду там підтвердять, що ЄС кволий додаток до могутньої Угорщини, а її "ісконниє" землі від Альп до Єнісея.
