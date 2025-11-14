РУС
Орбан подает в суд на ЕС из-за постепенного отказа от российского газа, - Euractiv

Цель визита Орбана в США. Хочет организовать встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении правительства подать иск против Европейского Союза из-за решения блока постепенно отказаться от импорта российского газа.

Об этом сообщает Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не принимаем это явно незаконное решение, которое противоречит европейским ценностям и которое было принято Брюсселем, чтобы устранить национальное правительство, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в Европейский суд", - заявил Орбан.

Он подчеркнул, что решение ЕС не является санкцией, а мерой торговой политики. "Санкции требуют единогласия при голосовании в ЕС, тогда как для торговой политики достаточно решения большинства", - отметил премьер.

Орбан добавил, что ищет и "другие, неюридические" способы повлиять на Брюссель, однако подробности пока не раскрыл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД ответило Орбану по поводу "Миндичгейта": "Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах, - нет, спасибо"

Покупка Венгрией российской нефти и газа

  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
  • Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти и газа, потому что у страны нет выхода к морю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев

Клоун! 😊
14.11.2025 14:44
Потужний європейський куколдізм нездатний впоратись навідь з Фіцо ... а сам факт розглядів таких позовів - свідчення того , що Європа вже програла !
14.11.2025 14:51
"яке кончене!..." ©
14.11.2025 14:40
100% що виграє !
14.11.2025 14:41
Навряд. Мадяри вже всіх дістали.
14.11.2025 14:44
Не виграє, а дограється. Це різні речі. Коли "виграє" то однозначно буде переможцем, а коли "дограється", то "виграти" можвть його. І це може бути боляче. Навряд чи угри пробачать йому, якщо їх виженуть з того ЄС, з яким він бореться. Але очевидно одне : справи у нього з виборами геть кепські, коли нарід від проблем відволікають на таке.
14.11.2025 14:48
Потужний європейський куколдізм нездатний впоратись навідь з Фіцо ... а сам факт розглядів таких позовів - свідчення того , що Європа вже програла !
14.11.2025 14:51
Наївний ви і смішний! 😊 Є виховані люди, які ходять у спортзал, займаються карате і виступають у змаганнях. У них сильна психіка і залізна витримка. Вони поза татамі не б'ють відразу, а вирішують питання мирно. Сам знаю таких. З одним дружив у молодості - тренував сбушників, а спокійний був (і залишився), як плюшевий ведмедик. Тому не треба робити висновків, які підкріплюють власні переконання - це помилка. До речі, Угорщині ЄС треба, а от ЄС Угорщина - ні, бо вона дотаційна. Тільки ЄС звик жити за правилами. Доки це можливо.
14.11.2025 15:04
Спочатку покажи закон, за яким ЄС зобов'язаний завжди купувати російський газ.
14.11.2025 14:43
Клоун! 😊
14.11.2025 14:44
Вперед. Шоу маст го он.
14.11.2025 14:47
Казковий довбойоб!!!
14.11.2025 14:50
Цю тварину треба приспати.
14.11.2025 14:51
Вишвирнути Угорщину з ЄС. Кому вона потрібна!? Навіщо?
14.11.2025 15:03
в Зюзинский районный суд г. Москвы ?
14.11.2025 15:05
 
 