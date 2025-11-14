Орбан подает в суд на ЕС из-за постепенного отказа от российского газа, - Euractiv

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении правительства подать иск против Европейского Союза из-за решения блока постепенно отказаться от импорта российского газа.

Об этом сообщает Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не принимаем это явно незаконное решение, которое противоречит европейским ценностям и которое было принято Брюсселем, чтобы устранить национальное правительство, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в Европейский суд", - заявил Орбан.

Он подчеркнул, что решение ЕС не является санкцией, а мерой торговой политики. "Санкции требуют единогласия при голосовании в ЕС, тогда как для торговой политики достаточно решения большинства", - отметил премьер.

Орбан добавил, что ищет и "другие, неюридические" способы повлиять на Брюссель, однако подробности пока не раскрыл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД ответило Орбану по поводу "Миндичгейта": "Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах, - нет, спасибо"

Покупка Венгрией российской нефти и газа

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти и газа, потому что у страны нет выхода к морю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о "Миндичгейте": "Военная мафия", связанная с президентом Зеленским, ворует деньги европейцев