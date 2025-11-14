Орбан подает в суд на ЕС из-за постепенного отказа от российского газа, - Euractiv
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении правительства подать иск против Европейского Союза из-за решения блока постепенно отказаться от импорта российского газа.
Об этом сообщает Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не принимаем это явно незаконное решение, которое противоречит европейским ценностям и которое было принято Брюсселем, чтобы устранить национальное правительство, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в Европейский суд", - заявил Орбан.
Он подчеркнул, что решение ЕС не является санкцией, а мерой торговой политики. "Санкции требуют единогласия при голосовании в ЕС, тогда как для торговой политики достаточно решения большинства", - отметил премьер.
Орбан добавил, что ищет и "другие, неюридические" способы повлиять на Брюссель, однако подробности пока не раскрыл.
Покупка Венгрией российской нефти и газа
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
- Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти и газа, потому что у страны нет выхода к морю.
