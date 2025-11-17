РУС
Орбан критикует ЕС
4 267 38

Украина не имеет никаких шансов на победу в войне против России, дальнейшая поддержка ЕС является "безумием", - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет шансов на победу, а дальнейшая финансовая помощь от Евросоюза является чрезмерным бременем для объединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Это заявление прозвучало на фоне угасания надежд на быстрое перемирие и накануне бюджетного кризиса, когда Европа пытается обеспечить дальнейшую финансовую поддержку Украине.

Экономическое бремя для ЕС

Орбан в новом интервью заявил, что финансовая поддержка Украины якобы истощает экономику Европейского Союза и не имеет смысла, учитывая ход войны.

"Мы уже потратили €185 млрд и намерены потратить еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну", — заявил Орбан, выступив против дальнейшей финансовой помощи Киеву.

Politico напоминает, что Венгрия ранее неоднократно блокировала продление санкций ЕС против России и пакеты макрофинансовой помощи Украине, а также продвигала идеи об ослаблении американских нефтяных санкций против Москвы.

Орбан также обвинил европейских лидеров в желании "продолжать войну", чтобы якобы усилить позиции Запада на возможных будущих переговорах.

"Они хотели бы продолжить войну... Они считают, что мы должны поддерживать Украину еще больше. Но это абсолютно ошибочно", — сказал венгерский премьер.

По его словам, нынешняя ситуация якобы "более благоприятна для россиян", поэтому Европа должна "остановить это, как только сможет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внешние силы должны принудить РФ и Украину к миру, - Орбан

Мир в Украине должны согласовать США и Россия

Орбан считает, что будущее мирное соглашение по Украине станет результатом договоренности между США и Россией, а Европейский Союз должен открыть независимый канал коммуникации с Москвой, чтобы впоследствии "объединить позиции" европейцев и американцев.

Орбан подчеркнул, что Европа должна подходить к вопросу Украины, исходя из европейских интересов. Он добавил, что его не интересует, выиграет или проиграет Москва, а интересует будущее европейского народа, в частности будущее венгров, а также новая система безопасности.

Венгерский премьер заявил, что соглашение о безопасности для Украины, по его мнению, должно включать:

  • мирное соглашение,

  • стабилизацию границ – независимо от того, признаются ли они международным сообществом,

  • а также создание демилитаризованной зоны.

Премьер добавил, что без чуда Россия будет продолжать захват востока Украины, в частности, Донецкой области.

"Это реальность, нравится вам это или нет", – заявил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан подает в суд на ЕС из-за постепенного отказа от российского газа, - Euractiv

Автор: 

Венгрия Европа россия Украина Евросоюз Орбан Виктор
Топ комментарии
+24
Хєр тобі, а не Закарпаття!
17.11.2025 06:54
17.11.2025 06:54 Ответить
+21
Знову свою брудну пащу розкрило.
17.11.2025 06:54
17.11.2025 06:54 Ответить
+18
Хто взагалі дав цьому підару слово? Ще одне х*йло яке захотіло шматок Україні та закликає "перестать стрелять і не мешать процессу"
17.11.2025 06:59
17.11.2025 06:59 Ответить
Знову свою брудну пащу розкрило.
17.11.2025 06:54
17.11.2025 06:54
Хєр тобі, а не Закарпаття!
17.11.2025 06:54
17.11.2025 06:54 Ответить
17.11.2025 08:04
17.11.2025 08:04 Ответить
Та навіщо ж її перемагати ,українці то мирна нація. Просто розвалимо і знищемо.
17.11.2025 06:56
17.11.2025 06:56 Ответить
...коли вже його посадять на кіл?
17.11.2025 06:57
17.11.2025 06:57 Ответить
Кому що а курці просо.
17.11.2025 06:58
17.11.2025 06:58 Ответить
Хто взагалі дав цьому підару слово? Ще одне х*йло яке захотіло шматок Україні та закликає "перестать стрелять і не мешать процессу"
17.11.2025 06:59
17.11.2025 06:59 Ответить
Я так розумію йому платять за кожний вислів? Чи як? Триндить він просто безкінечно
17.11.2025 07:00
17.11.2025 07:00 Ответить
17.11.2025 07:03
17.11.2025 07:03 Ответить
ОООО а де він дівся - давно в інфорпросторі не з'являвся....
17.11.2025 08:48
17.11.2025 08:48 Ответить
56 рік нічому мадяр не навчив
17.11.2025 07:06
17.11.2025 07:06 Ответить
І це вОНО говорить з лютого 2022 року, тобто майже чотири роки….
17.11.2025 07:09
17.11.2025 07:09 Ответить
Нада просто перестать стрелять.
17.11.2025 07:12
17.11.2025 07:12 Ответить
Цензор, не забагато приділяєте уваги цьому у******- ****** орбану...!? Коментуєте кожен його пук !
17.11.2025 07:21
17.11.2025 07:21 Ответить
Знову з пащі ****** понесло перегнившою *********** спермою...
17.11.2025 07:24
17.11.2025 07:24 Ответить
Коли ******* кацапські гроші, ще на два роки війни вистачить мінімум. **** ти сам ні хріна не витрачаєш, яке твоє діло.
17.11.2025 07:28
17.11.2025 07:28 Ответить
Мадярська жаба - пнх !
17.11.2025 07:29
17.11.2025 07:29 Ответить
Дуже хочеться сподіватися, що в квітні 26-го Орган приєднається до Януковича та Асада (зможуть щовечора соображати на трьох з горя).
17.11.2025 07:31
17.11.2025 07:31 Ответить
Тоді, ************, виходь с Євросоюза, та не неси тягар війни..а, що? Нема бажання виходити? Бо без грошей ЄС не буде той Угоршини,
17.11.2025 07:34
17.11.2025 07:34 Ответить
ЗЕ шобло дало привід усяким орбанам пащу відкривати!
17.11.2025 07:41
17.11.2025 07:41 Ответить
17.11.2025 07:42
17.11.2025 07:42 Ответить
Якщо б вибори відбулись зараз "Fidesz" орбана програє опозиційній TISZA 34 % проти 44%. Далі тюрма за корупцію і співпрацю з путіном. Істерія ******* зрощуміла
17.11.2025 07:42
17.11.2025 07:42 Ответить
На початку ХХ століття Закарпаття під назвою «Угорська Русь» входило до складу Австро-Угорської імперії. Перша світова війна поклала край 900-літньому пануванню на цій землі угорців.

громадяни Карпатської України намагалися розбудувати свою державу: у січні 1939 р. голова уряду Августин Волошин оголосив про проведення через місяць виборів до Сойму Карпатської України. На виборах, що відбулися 12.02.1939 р. понад 92 % населення краю віддали голоси за Українське національне об'єднання. Та після 23.02.1939 р. (коли Угорщина приєдналася до «Антикомінтернівського пакту») Гітлер погодився на окупацію Карпатської України угорськими військами.

В умовах угорського вторгнення 15.03.1939 р. відкрився Сойм Карпатської України. За 3 години пройшли 6 засідань Сойму, на яких були прийняті документи про незалежність, державний устрій, назву країни, державну мову, прапор, герб, гімн Карпатської України.

Впродовж 3 діб угорські війська подолали спротив і захопили всю Закарпатську Україну.
17.11.2025 07:47
17.11.2025 07:47 Ответить
Cаме так: у рамцях ІІ світової війни першу збройну аґресію вчинили саме мадяри - проти Карпатської України. Попередні анексії відбувалися мирним шляхом.
17.11.2025 09:04
17.11.2025 09:04 Ответить
Жирний підар.
17.11.2025 07:49
17.11.2025 07:49 Ответить
Це називається БЕЗСИЛЬНА злоба )
17.11.2025 07:53
17.11.2025 07:53 Ответить
Коли вже ця мерзота замовкне ? а тим часом територією України йде нафтопровод яким рашисти транспортують нафту до угорщини за яку рф заробляють 7 мільярдів євро ,але хіба в нас є державні діячі.
17.11.2025 07:54
17.11.2025 07:54 Ответить
Самий дешевий товар - це чуже судження.
А тимбільше прокацапського Свинорила
17.11.2025 07:55
17.11.2025 07:55 Ответить
Пора вже вирубати Дружбу! Похер на якісь домовленості, в країні війна, пуйло має гроші з тієї гілки.
17.11.2025 07:55
17.11.2025 07:55 Ответить
Падлюка.
17.11.2025 08:06
17.11.2025 08:06 Ответить
😊. У Орбана алогічне мислення - логіка не просто відсктня, а збочена. "Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії, подальша підтримка ЄС є "божевіллям"- Орбан. Джерело: https://censor.net/ua/n3585370
ЯЯк виглядає логіка: якщо" Україна гемає жодних шансів на перемогу", то їй ЄС має ці шанси надати - посилити допомогу. Орбан же вважає, що "подальша підтримка є божевіллям", тобто якщо приптнити підтримкв, то тоді в України шанси з'являться"? 🤔 😁
Насправді якщо ЄС припинить допомагати Україні вести війну з кацапами на території України, через два - пять років війну кацапи будуть вести вже не з Україною, а з ЄС на територі' ЄС, перетворюючи міста на руїни, ліси на попіл. Але тоді до і без того неиалих ресурсів кчцапії долучаться ресурси не дай Боже захопленої Укоаїни - економічні і мобілізаційні. Тобто кацапи стануть сильнілими, а ЄС, залишиться без прикриття і тоді шансів не буде у ЄС. На що сподівається Орбан? А на кровну близкість угрів з угро-фінами і на те, що вдасться відкусити Закарпаття, як Польща свого часу відкусила Перемишль і Лемківщину з частиною Бойківщини, які полякам подарував сталін. Твльки фішка в тому, що сталін керував не лише Українською рср, а й нібито незалежною Польщею.
17.11.2025 08:18
17.11.2025 08:18 Ответить
17.11.2025 08:32
17.11.2025 08:32 Ответить
Ещё бы наши зелёные е...ланы не давали повода так варнякать
17.11.2025 08:35
17.11.2025 08:35 Ответить
А так то да оно про это квакает уже скоро 4 года, так что не стоит на уйобана обращать внимание.
17.11.2025 08:39
17.11.2025 08:39 Ответить
Якшо хтось у Венгрії не був:
Вся країна виглядає як місто Виноградово на нашому Закарпатті: одноповерхові квадратні хати, остатній раз стіни мальовані за комуністів, такий романтичний сільський флер. Троха висотних будинків в Покші, бо там АЕС, трохи в більших містах... Троха модернової архітектури в Будапешті - але курва будованоі не на венгерські, а на німецькі гроші. І СЕРЕД ВСЬОГО ТОГО постсовєцкого лайна ходять тупі, ліниві, але дуже пихаті людішки, які чомусь ставлять себе вище за всіх, не забуваючи ПОСТІЙНО на колінцях випрошувати грошики в Німеччини, паралельно не забуваючи підсосувати теж маскалям, бо маскалі теж доляри мають.
17.11.2025 08:54
17.11.2025 08:54 Ответить
Ну дід відпрацьовує свої брудні 30 срібників... чого товариство так збудилося? Він щось нове бовкнув? Стійкість і перемога куєтьмя в середині країни, а потім іде рефлексія умовного заходу. Будемо сильними - буде підтримка, а інакше за нас ніхто нічого робити не буде!
17.11.2025 09:06
17.11.2025 09:06 Ответить
Гнида
17.11.2025 09:14
17.11.2025 09:14 Ответить
 
 