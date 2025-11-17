Украина не имеет никаких шансов на победу в войне против России, дальнейшая поддержка ЕС является "безумием", - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет шансов на победу, а дальнейшая финансовая помощь от Евросоюза является чрезмерным бременем для объединения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Это заявление прозвучало на фоне угасания надежд на быстрое перемирие и накануне бюджетного кризиса, когда Европа пытается обеспечить дальнейшую финансовую поддержку Украине.
Экономическое бремя для ЕС
Орбан в новом интервью заявил, что финансовая поддержка Украины якобы истощает экономику Европейского Союза и не имеет смысла, учитывая ход войны.
"Мы уже потратили €185 млрд и намерены потратить еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну", — заявил Орбан, выступив против дальнейшей финансовой помощи Киеву.
Politico напоминает, что Венгрия ранее неоднократно блокировала продление санкций ЕС против России и пакеты макрофинансовой помощи Украине, а также продвигала идеи об ослаблении американских нефтяных санкций против Москвы.
Орбан также обвинил европейских лидеров в желании "продолжать войну", чтобы якобы усилить позиции Запада на возможных будущих переговорах.
"Они хотели бы продолжить войну... Они считают, что мы должны поддерживать Украину еще больше. Но это абсолютно ошибочно", — сказал венгерский премьер.
По его словам, нынешняя ситуация якобы "более благоприятна для россиян", поэтому Европа должна "остановить это, как только сможет".
Мир в Украине должны согласовать США и Россия
Орбан считает, что будущее мирное соглашение по Украине станет результатом договоренности между США и Россией, а Европейский Союз должен открыть независимый канал коммуникации с Москвой, чтобы впоследствии "объединить позиции" европейцев и американцев.
Орбан подчеркнул, что Европа должна подходить к вопросу Украины, исходя из европейских интересов. Он добавил, что его не интересует, выиграет или проиграет Москва, а интересует будущее европейского народа, в частности будущее венгров, а также новая система безопасности.
Венгерский премьер заявил, что соглашение о безопасности для Украины, по его мнению, должно включать:
-
мирное соглашение,
-
стабилизацию границ – независимо от того, признаются ли они международным сообществом,
-
а также создание демилитаризованной зоны.
Премьер добавил, что без чуда Россия будет продолжать захват востока Украины, в частности, Донецкой области.
"Это реальность, нравится вам это или нет", – заявил политик.
А тимбільше прокацапського Свинорила
ЯЯк виглядає логіка: якщо" Україна гемає жодних шансів на перемогу", то їй ЄС має ці шанси надати - посилити допомогу. Орбан же вважає, що "подальша підтримка є божевіллям", тобто якщо приптнити підтримкв, то тоді в України шанси з'являться"? 🤔 😁
Насправді якщо ЄС припинить допомагати Україні вести війну з кацапами на території України, через два - пять років війну кацапи будуть вести вже не з Україною, а з ЄС на територі' ЄС, перетворюючи міста на руїни, ліси на попіл. Але тоді до і без того неиалих ресурсів кчцапії долучаться ресурси не дай Боже захопленої Укоаїни - економічні і мобілізаційні. Тобто кацапи стануть сильнілими, а ЄС, залишиться без прикриття і тоді шансів не буде у ЄС. На що сподівається Орбан? А на кровну близкість угрів з угро-фінами і на те, що вдасться відкусити Закарпаття, як Польща свого часу відкусила Перемишль і Лемківщину з частиною Бойківщини, які полякам подарував сталін. Твльки фішка в тому, що сталін керував не лише Українською рср, а й нібито незалежною Польщею.
Вся країна виглядає як місто Виноградово на нашому Закарпатті: одноповерхові квадратні хати, остатній раз стіни мальовані за комуністів, такий романтичний сільський флер. Троха висотних будинків в Покші, бо там АЕС, трохи в більших містах... Троха модернової архітектури в Будапешті - але курва будованоі не на венгерські, а на німецькі гроші. І СЕРЕД ВСЬОГО ТОГО постсовєцкого лайна ходять тупі, ліниві, але дуже пихаті людішки, які чомусь ставлять себе вище за всіх, не забуваючи ПОСТІЙНО на колінцях випрошувати грошики в Німеччини, паралельно не забуваючи підсосувати теж маскалям, бо маскалі теж доляри мають.