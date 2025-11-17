Украина не имеет никаких шансов на победу в войне против России, дальнейшая поддержка ЕС является "безумием", - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет шансов на победу, а дальнейшая финансовая помощь от Евросоюза является чрезмерным бременем для объединения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Это заявление прозвучало на фоне угасания надежд на быстрое перемирие и накануне бюджетного кризиса, когда Европа пытается обеспечить дальнейшую финансовую поддержку Украине.

Экономическое бремя для ЕС

Орбан в новом интервью заявил, что финансовая поддержка Украины якобы истощает экономику Европейского Союза и не имеет смысла, учитывая ход войны.

"Мы уже потратили €185 млрд и намерены потратить еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну", — заявил Орбан, выступив против дальнейшей финансовой помощи Киеву.

Politico напоминает, что Венгрия ранее неоднократно блокировала продление санкций ЕС против России и пакеты макрофинансовой помощи Украине, а также продвигала идеи об ослаблении американских нефтяных санкций против Москвы.

Орбан также обвинил европейских лидеров в желании "продолжать войну", чтобы якобы усилить позиции Запада на возможных будущих переговорах.

"Они хотели бы продолжить войну... Они считают, что мы должны поддерживать Украину еще больше. Но это абсолютно ошибочно", — сказал венгерский премьер.

По его словам, нынешняя ситуация якобы "более благоприятна для россиян", поэтому Европа должна "остановить это, как только сможет".

Мир в Украине должны согласовать США и Россия

Орбан считает, что будущее мирное соглашение по Украине станет результатом договоренности между США и Россией, а Европейский Союз должен открыть независимый канал коммуникации с Москвой, чтобы впоследствии "объединить позиции" европейцев и американцев.

Орбан подчеркнул, что Европа должна подходить к вопросу Украины, исходя из европейских интересов. Он добавил, что его не интересует, выиграет или проиграет Москва, а интересует будущее европейского народа, в частности будущее венгров, а также новая система безопасности.

Венгерский премьер заявил, что соглашение о безопасности для Украины, по его мнению, должно включать:

мирное соглашение,

стабилизацию границ – независимо от того, признаются ли они международным сообществом,

а также создание демилитаризованной зоны.

Премьер добавил, что без чуда Россия будет продолжать захват востока Украины, в частности, Донецкой области.

"Это реальность, нравится вам это или нет", – заявил политик.

