У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети, що летять у бік союзників

НАТО пояснило, чому не збиває дрони і ракети в Україні

Помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге заявив, що всередині Альянсу поки не досягли згоди щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України, навіть якщо вони несуть загрозу союзникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв’ю литовському виданню LRT.

Позиція НАТО: захист власної території

За словами Руге, НАТО сьогодні зосереджене на обороні повітряного простору та території країн-членів. Він підкреслив, що деякі держави пропонують збивати ракети, які наближаються до кордонів Альянсу, але спільної позиції з цього питання немає.

"Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору… ми ще не ухвалили такого рішення", — сказав Руге.

Підтримка України

Руге наголосив, що попри обережність щодо втручання у повітряний простір України, НАТО продовжує активно підтримувати українську оборону. Останнім прикладом він назвав передачу Німеччиною додаткових систем Patriot.

За його словами, основні напрями підтримки України з боку НАТО є:

  • поставки систем ППО;

  • передача ракет та іншого оборонного обладнання;

  • координація допомоги між союзниками;

  • підсилення українських можливостей протидії російським ударам.

Руге підкреслив, що Альянс "постійно докладає зусиль", щоб забезпечити Україну засобами для захисту від російських повітряних атак.

"Останнє мирне літо для Європи"

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа може опинитися перед загрозою масштабної війни раніше, ніж передбачалося раніше і що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту.

За словами Пісторіуса, у західних військових колах дедалі частіше лунають оцінки, що можливий напад Росії на країни НАТО може відбутися вже у 2028 році. Раніше найбільш імовірним терміном вважався 2029 рік.

Міністр наголосив, що оборонні можливості Альянсу потребують термінової модернізації та переозброєння.

Топ коментарі
Та скажіть вже чесно - ми боїмося. Ось даємо Україні системи ППО, нехай вона сама і збиває.
18.11.2025 01:42 Відповісти
Брак підгузників, от і все пояснення.
18.11.2025 01:44 Відповісти
Сцуть. От і вся відповідь.
18.11.2025 01:32 Відповісти
Любить, конченые...
Вспомнился крашеный лидор из фильма "5 элемент", который Б.Уллису не пистолет, а шарик катнул.
18.11.2025 01:26 Відповісти
той хоч очевидно був аутист чи олігофрен по сценарію
показати весь коментар
18.11.2025 03:39 Відповісти
Потому что НАТО не для войны, а кружок швейный для чаю попить.
показати весь коментар
18.11.2025 04:58 Відповісти
Та скажіть вже чесно - ми боїмося. Ось даємо Україні системи ППО, нехай вона сама і збиває.
Бояться. Значит ***** точно прощупает их за Прибалтику.
ось тому і горять танкери в країнах нати
НАТО-СЦИКУН
Може у них ракет на один пострiл? А там з'ясується, що i ЯЗ немає в наявностi!
Скажіть одразу, ми сцикуни.
Наскільки вистачить ракет? На тиждень? На місяць? З урахуванням того що надсилають все що можуть в Україну, думаю якщо тиждень вже добре. Яким буде відсоток успішних влучень? Пам'ятаєте Польщу? Банально не вистачає досвіду. У будь-якому випадку це стане іміджевою катастрофою. Чому вони так не хочуть втручатися в цю війну? Тому що навіть мінімальна участь, в будь-якому вигляді може закінчитися провалом. Це не приїхати в країну пастухів і овець, розташуватися як на пікніку і почати типу "воювати". Багатьом диванним експертам не вистачає розуму скласти двічі два.
Нато, не бійся, ЗСУ тебе зазистить від *****! Сцикуни....
я завжди казав наточи пилу потім пиляй
збережеш купу сил

кацапів треба підривати у моськіві, у метро на вулицях супермаркетах

але гур та сбу міндичам смокчуть
Не треба їх пояснень, і так все ясно, вони - кончені боягузи. А путина можна привітати - він неперевершений продавець страху
Тому що сцють, ситуація нагадує на початку другої світової війни (дивна війна і тп) ніхто не хотів признавати що Гітлер вже веде війну і Європа закривала на це очі.
Почему только ситуацию на початку. Вы думаете союзники высадились бы в Европе через 5 лет после начала войны, если бы Гитлер не оказался на грани краха. Украина должна сама побеждать, как и кацапы Гитлера.
То есть по-Вашему Италия и Греция (где союзники воевали раньше) не Европа
Уверен на 100% что Макрон и Мерц послали бы свои потешные войска, если бы украинцы начали штурм Москвы.
Ната така ж патужна як і друга армія світу. Ми їй потрібні, а не вона нам
Чому ми щось вимагаємо від НАТО? Ми що члени НАТО,чи маємо якісь договори з ними по нашому захисту ? Більше 30 років наші барани,кацапи,малороси кричали --НАТО -НІ. А правителів яких вибирали--кравчук кучма. яник--навіть думки не допускали входження в НАТО А "найсвітліший" що говорив про НАТО_забули ? А тепер --нам потрібно НАТО ? Лавайте будемо чесні--ми самі винуваті в цьому. ,що мине в НАТО А тепер,при нашій корупці,при ігноруванні порад,при зраді---кому ми потрібні Нажаль і бомби,ракети не можуть вибити тупість і дурь з багатьох.
Що тут пояснювати.....НАТА обісралася і сидить в туалеті підмивається
