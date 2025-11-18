У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети, що летять у бік союзників

Помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге заявив, що всередині Альянсу поки не досягли згоди щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники над територією України, навіть якщо вони несуть загрозу союзникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв’ю литовському виданню LRT.

Позиція НАТО: захист власної території

За словами Руге, НАТО сьогодні зосереджене на обороні повітряного простору та території країн-членів. Він підкреслив, що деякі держави пропонують збивати ракети, які наближаються до кордонів Альянсу, але спільної позиції з цього питання немає.

"Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору… ми ще не ухвалили такого рішення", — сказав Руге.

Підтримка України

Руге наголосив, що попри обережність щодо втручання у повітряний простір України, НАТО продовжує активно підтримувати українську оборону. Останнім прикладом він назвав передачу Німеччиною додаткових систем Patriot.

За його словами, основні напрями підтримки України з боку НАТО є:

поставки систем ППО;

передача ракет та іншого оборонного обладнання;

координація допомоги між союзниками;

підсилення українських можливостей протидії російським ударам.

Руге підкреслив, що Альянс "постійно докладає зусиль", щоб забезпечити Україну засобами для захисту від російських повітряних атак.

"Останнє мирне літо для Європи"

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа може опинитися перед загрозою масштабної війни раніше, ніж передбачалося раніше і що минуле літо могло стати "останнім мирним" для континенту.

За словами Пісторіуса, у західних військових колах дедалі частіше лунають оцінки, що можливий напад Росії на країни НАТО може відбутися вже у 2028 році. Раніше найбільш імовірним терміном вважався 2029 рік.

Міністр наголосив, що оборонні можливості Альянсу потребують термінової модернізації та переозброєння.

