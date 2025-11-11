Україна стала наддержавою безпілотників і виходить на ринки НАТО,— Bloomberg

В Україні виробляють близько 4 млн дронів за рік

Україна перетворилася на світового лідера у виробництві безпілотників: понад 500 українських компаній за рік виготовляють близько 4 мільйонів дронів усіх типів — від дешевих FPV до стратегічних ударних систем великої дальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, темпи виробництва українських БпЛА перевищують сукупні показники більшості країн НАТО.

Український прорив у виробництві дронів

За оцінкою аналітика RAND Corporation Майкла Бонерта, Україна зараз випускає більше безпілотників, ніж усі країни НАТО разом узяті. Для порівняння: США виробляють близько 100 тисяч дронів на рік.

Українські розробники активно виходять на ринки ЄС і Північної Америки, шукаючи партнерів для спільних проєктів і створення виробничих потужностей за межами країни.

Після трьох років війни експорт дронів став для галузі стратегічним пріоритетом - це допоможе забезпечити стабільне фінансування, необхідне для розвитку нових технологій, - додає Bloomberg.

Однак українські інженери стурбовані тим, що Європа недостатньо швидко вчиться на досвіді Києва: один із них розповів, що за час, який знадобився для налагодження виробничої лінії у Фінляндії, його безпілотники в Україні пройшли через три покоління.

Топ коментарі
+19
І чому тоді майже в кожному відео бійці збирають кошти на дрони
11.11.2025 19:32 Відповісти
+6
якась дивна наддержава

був 1 фламінго і той втік за кордон
11.11.2025 19:34 Відповісти
+5
найпотужніша держава у сфері вечірніх хрипосиків!...
11.11.2025 19:42 Відповісти
Тому шо міндічи пане, міндічі, дЕрьмаки, татарови, лещенкі, свиріденкі, арахамії, шефіри, галущенкі, та інша злочинна шобла zелених мерзотників на чолі з Zе.
11.11.2025 21:15 Відповісти
Не фламінго а фламіндіч.
11.11.2025 21:16 Відповісти
"За даними видання, темпи виробництва українських БпЛА перевищують сукупні показники більшості країн НАТО".
Насправді,головне не кількість,а якість.
Краще би запустили аналоги геранів по касапах ,аніж численні різновиди дронів,складених в більшості вручну із з/ч.
11.11.2025 19:39 Відповісти
білять.... те ді дрони???? за фламінго у вирій сіпали?????
11.11.2025 19:53 Відповісти
Так Україна в більшості збирає з комплектуючих.І США вони не потрібні були.Вони не воюють так,як Україна і воювати не будуть.
11.11.2025 20:40 Відповісти
Чому ж не будуть? США увійшли в Афганістан, країну без армії, танків і авіації. Витратили 2 трильйони баксів на свою армію, логістику, бази, зарплати сотням тисяч вояків контингентів з всього світу - навіть українці там воювали, а поляки там чи не дивізію "обкатали". Загальні втрати - десяток тисяч тільки вбитими.

І який результат? Перемогли?

PS: не факт, що перемогли б, якби застосовували український досвід з мільйонами дронів, які б ганялись за духами в горах. Але в тому і прикол партизанського спротиву на території, на якій партизанів підтримує 99% населення. Почитайте - що то таке, наприклад, ще одна форма боротьби - "міська герилья". І зрозумійте, що танки, ракети і ударні дрони - не та зброя, якою можна реально перемогти тих, хто не хоче здаватись.
12.11.2025 00:49 Відповісти
І це теж Правда.
В супереч злодійській владі банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.

Просто патріотична креативна частина Українського суспільства (яка чомусь завжди була і є в меншості) досягає своїм розумом і працею феноменальних результатів використовуючи в першу чергу горизонтальні зв'язки в середині соціуму.

Але коли приходять чергові вибори - то обивательська розпіздяйська більшість суспільства знову тягне Україну в прірву...

Необхідно шукати Конституційні механізми - щоб зменшити негативний вплив ''баранячої'' більшості.
І займатися Просвітою - Просвітою - Просвітою.
11.11.2025 22:12 Відповісти
 
 