Україна стала наддержавою безпілотників і виходить на ринки НАТО,— Bloomberg

Україна перетворилася на світового лідера у виробництві безпілотників: понад 500 українських компаній за рік виготовляють близько 4 мільйонів дронів усіх типів — від дешевих FPV до стратегічних ударних систем великої дальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, темпи виробництва українських БпЛА перевищують сукупні показники більшості країн НАТО.

Український прорив у виробництві дронів

За оцінкою аналітика RAND Corporation Майкла Бонерта, Україна зараз випускає більше безпілотників, ніж усі країни НАТО разом узяті. Для порівняння: США виробляють близько 100 тисяч дронів на рік.

Українські розробники активно виходять на ринки ЄС і Північної Америки, шукаючи партнерів для спільних проєктів і створення виробничих потужностей за межами країни.

Після трьох років війни експорт дронів став для галузі стратегічним пріоритетом - це допоможе забезпечити стабільне фінансування, необхідне для розвитку нових технологій, - додає Bloomberg.

Однак українські інженери стурбовані тим, що Європа недостатньо швидко вчиться на досвіді Києва: один із них розповів, що за час, який знадобився для налагодження виробничої лінії у Фінляндії, його безпілотники в Україні пройшли через три покоління.

