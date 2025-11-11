Україна стала наддержавою безпілотників і виходить на ринки НАТО,— Bloomberg
Україна перетворилася на світового лідера у виробництві безпілотників: понад 500 українських компаній за рік виготовляють близько 4 мільйонів дронів усіх типів — від дешевих FPV до стратегічних ударних систем великої дальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, темпи виробництва українських БпЛА перевищують сукупні показники більшості країн НАТО.
Український прорив у виробництві дронів
За оцінкою аналітика RAND Corporation Майкла Бонерта, Україна зараз випускає більше безпілотників, ніж усі країни НАТО разом узяті. Для порівняння: США виробляють близько 100 тисяч дронів на рік.
Українські розробники активно виходять на ринки ЄС і Північної Америки, шукаючи партнерів для спільних проєктів і створення виробничих потужностей за межами країни.
Після трьох років війни експорт дронів став для галузі стратегічним пріоритетом - це допоможе забезпечити стабільне фінансування, необхідне для розвитку нових технологій, - додає Bloomberg.
Однак українські інженери стурбовані тим, що Європа недостатньо швидко вчиться на досвіді Києва: один із них розповів, що за час, який знадобився для налагодження виробничої лінії у Фінляндії, його безпілотники в Україні пройшли через три покоління.
Раніше ми повідомляли:
- У жовтні Міноборони допустило до експлуатації понад 100 зразків українського озброєння зброї. Йдеться, зокрема, про безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, системи РЕБ та нові зразки артилерійських снарядів великого калібру.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже використовує нові ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". Також до кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.
був 1 фламінго і той втік за кордон
Насправді,головне не кількість,а якість.
Краще би запустили аналоги геранів по касапах ,аніж численні різновиди дронів,складених в більшості вручну із з/ч.
І який результат? Перемогли?
PS: не факт, що перемогли б, якби застосовували український досвід з мільйонами дронів, які б ганялись за духами в горах. Але в тому і прикол партизанського спротиву на території, на якій партизанів підтримує 99% населення. Почитайте - що то таке, наприклад, ще одна форма боротьби - "міська герилья". І зрозумійте, що танки, ракети і ударні дрони - не та зброя, якою можна реально перемогти тих, хто не хоче здаватись.
В супереч злодійській владі банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
Просто патріотична креативна частина Українського суспільства (яка чомусь завжди була і є в меншості) досягає своїм розумом і працею феноменальних результатів використовуючи в першу чергу горизонтальні зв'язки в середині соціуму.
Але коли приходять чергові вибори - то обивательська
розпіздяйськабільшість суспільства знову тягне Україну в прірву...
Необхідно шукати Конституційні механізми - щоб зменшити негативний вплив ''баранячої'' більшості.
І займатися Просвітою - Просвітою - Просвітою.