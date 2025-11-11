РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12590 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
961 6

Украина стала сверхдержавой беспилотников и выходит на рынки НАТО, - Bloomberg

В Украине производят около 4 млн дронов в год

Украина стала мировым лидером в производстве беспилотников: более 500 украинских компаний за год производят около 4 миллионов дронов всех типов - от дешевых FPV до стратегических ударных систем большой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, темпы производства украинских БПЛА превышают совокупные показатели большинства стран НАТО.

Читайте: 77 тыс. целей противника поражены в октябре украинскими авиационными беспилотными комплексами, — Сырский

Украинский прорыв в производстве дронов

По оценке аналитика RAND Corporation Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает больше беспилотников, чем все страны НАТО вместе взятые. Для сравнения: США производят около 100 тысяч дронов в год.

Украинские разработчики активно выходят на рынки ЕС и Северной Америки, ища партнеров для совместных проектов и создания производственных мощностей за пределами страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может напасть на страну НАТО еще до завершения войны в Украине, - экс-генерал Бундесвера Браус

После трех лет войны экспорт дронов стал для отрасли стратегическим приоритетом - это поможет обеспечить стабильное финансирование, необходимое для развития новых технологий, - добавляет Bloomberg.

Однако украинские инженеры обеспокоены тем, что Европа недостаточно быстро учится на опыте Киева: один из них рассказал, что за время, которое понадобилось для налаживания производственной линии в Финляндии, его беспилотники в Украине прошли через три поколения.

Ранее мы сообщали:

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

НАТО (10493) производство (568) Украина (45199) дроны (5414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чому тоді майже в кожному відео бійці збирають кошти на дрони
показать весь комментарий
11.11.2025 19:32 Ответить
якась дивна наддержава

був 1 фламінго і той втік за кордон
показать весь комментарий
11.11.2025 19:34 Ответить
"За даними видання, темпи виробництва українських БпЛА перевищують сукупні показники більшості країн НАТО".
Насправді,головне не кількість,а якість.
Краще би запустили аналоги геранів по касапах ,аніж численні різновиди дронів,складених в більшості вручну із з/ч.
показать весь комментарий
11.11.2025 19:39 Ответить
найпотужніша держава у сфері вечірніх хрипосиків!...
показать весь комментарий
11.11.2025 19:42 Ответить
білять.... те ді дрони???? за фламінго у вирій сіпали?????
показать весь комментарий
11.11.2025 19:53 Ответить
Так Україна в більшості збирає з комплектуючих.І США вони не потрібні були.Вони не воюють так,як Україна і воювати не будуть.
показать весь комментарий
11.11.2025 20:40 Ответить
 
 