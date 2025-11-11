Украина стала сверхдержавой беспилотников и выходит на рынки НАТО, - Bloomberg

Украина стала мировым лидером в производстве беспилотников: более 500 украинских компаний за год производят около 4 миллионов дронов всех типов - от дешевых FPV до стратегических ударных систем большой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, темпы производства украинских БПЛА превышают совокупные показатели большинства стран НАТО.

Читайте: 77 тыс. целей противника поражены в октябре украинскими авиационными беспилотными комплексами, — Сырский

Украинский прорыв в производстве дронов

По оценке аналитика RAND Corporation Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает больше беспилотников, чем все страны НАТО вместе взятые. Для сравнения: США производят около 100 тысяч дронов в год.

Украинские разработчики активно выходят на рынки ЕС и Северной Америки, ища партнеров для совместных проектов и создания производственных мощностей за пределами страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может напасть на страну НАТО еще до завершения войны в Украине, - экс-генерал Бундесвера Браус

После трех лет войны экспорт дронов стал для отрасли стратегическим приоритетом - это поможет обеспечить стабильное финансирование, необходимое для развития новых технологий, - добавляет Bloomberg.

Однако украинские инженеры обеспокоены тем, что Европа недостаточно быстро учится на опыте Киева: один из них рассказал, что за время, которое понадобилось для налаживания производственной линии в Финляндии, его беспилотники в Украине прошли через три поколения.

Ранее мы сообщали:

Больше читайте в нашем Telegram-канале