Украина стала сверхдержавой беспилотников и выходит на рынки НАТО, - Bloomberg
Украина стала мировым лидером в производстве беспилотников: более 500 украинских компаний за год производят около 4 миллионов дронов всех типов - от дешевых FPV до стратегических ударных систем большой дальности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, темпы производства украинских БПЛА превышают совокупные показатели большинства стран НАТО.
Украинский прорыв в производстве дронов
По оценке аналитика RAND Corporation Майкла Бонерта, Украина сейчас выпускает больше беспилотников, чем все страны НАТО вместе взятые. Для сравнения: США производят около 100 тысяч дронов в год.
Украинские разработчики активно выходят на рынки ЕС и Северной Америки, ища партнеров для совместных проектов и создания производственных мощностей за пределами страны.
После трех лет войны экспорт дронов стал для отрасли стратегическим приоритетом - это поможет обеспечить стабильное финансирование, необходимое для развития новых технологий, - добавляет Bloomberg.
Однако украинские инженеры обеспокоены тем, что Европа недостаточно быстро учится на опыте Киева: один из них рассказал, что за время, которое понадобилось для налаживания производственной линии в Финляндии, его беспилотники в Украине прошли через три поколения.
Ранее мы сообщали:
- В октябре Минобороны допустило к эксплуатации более 100 образцов украинского вооружения. Речь идет, в частности, о беспилотных авиационных комплексах различного назначения, системах РЭБ и новых образцах артиллерийских снарядов крупного калибра.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже использует новые ракеты "Фламінго", "Рута" и "Нептун". Также до конца ноября планируется выпускать до 800 дронов-перехватчиков в сутки.
