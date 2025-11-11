Путин может напасть на страну НАТО еще до завершения войны в Украине, - экс-генерал Бундесвера Браус

Президент России Владимир Путин может рискнуть осуществить атаку на страну НАТО, скорее всего - на одно из балтийских государств, не дожидаясь завершения войны против Украины.

Об этом сказал генерал-лейтенант Бундесвера в отставке Хайнрих Браус в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российский лидер может планировать "быстрое, внезапное нападение на одну из стран Балтии", поскольку именно они наиболее уязвимы к агрессии со стороны РФ. Браус отметил, что Путин уже ведет "нелинейную" или гибридную войну не только против Украины, но и против западных демократий, но может перейти к конвенционной атаке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен говорить с РФ напрямую, как это делает Трамп, - экс-президент Финляндии Ниинисте

"Я боюсь, что игрок-авантюрист в Кремле может планировать другой вариант - одновременно с нападением на Украину нанести быстрый удар по одной или нескольким балтийским странам, и тогда он сможет рассчитывать на то, что мы не будем вовремя готовы к обороне", - сказал Браус.

Он добавил, что если Путин совместит такое нападение с ядерным шантажом, НАТО может оказаться парализованным страхом перед эскалацией и не успеть перебросить силы для обороны Балтии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары по энергетической инфраструктуре - военные преступления и часть плана Путина, - Яценюк