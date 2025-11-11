РУС
Путин может напасть на страну НАТО еще до завершения войны в Украине, - экс-генерал Бундесвера Браус

Путин сделал заявление о Германии

Президент России Владимир Путин может рискнуть осуществить атаку на страну НАТО, скорее всего - на одно из балтийских государств, не дожидаясь завершения войны против Украины.

Об этом сказал генерал-лейтенант Бундесвера в отставке Хайнрих Браус в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российский лидер может планировать "быстрое, внезапное нападение на одну из стран Балтии", поскольку именно они наиболее уязвимы к агрессии со стороны РФ. Браус отметил, что Путин уже ведет "нелинейную" или гибридную войну не только против Украины, но и против западных демократий, но может перейти к конвенционной атаке.

"Я боюсь, что игрок-авантюрист в Кремле может планировать другой вариант - одновременно с нападением на Украину нанести быстрый удар по одной или нескольким балтийским странам, и тогда он сможет рассчитывать на то, что мы не будем вовремя готовы к обороне", - сказал Браус.

Он добавил, что если Путин совместит такое нападение с ядерным шантажом, НАТО может оказаться парализованным страхом перед эскалацией и не успеть перебросить силы для обороны Балтии.

Валенки разумеется планируют много чего но задницу себе порвали уже в Украине и причем от уха до уха. Разумеется Европа просто обязана забанить все возможные варианты ползучей пропаганды лаптей на своей территории и конечно же выпилить всю прокремлевскую шелупонь на своей территории вякающую в пользу кремля.
11.11.2025 16:30 Ответить
А бундесвер тим часом буде дивитися як нападає путін наприклад, на Германію і збирати термінові прес конференції.
11.11.2025 17:05 Ответить
 
 