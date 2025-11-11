Евросоюз должен говорить с РФ напрямую, как это делает Трамп, - экс-президент Финляндии Ниинисте

Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Европа должна напрямую говорить с Россией о прекращении войны в Украине. Он удивлен критикой в адрес западных лидеров, которые поддерживали контакт с Путиным.

"Макрон, кажется, последний, кто звонил Путину, а до этого – Шольц примерно год назад. И это вызвало критику. Я его защищал и до сих пор удивляюсь тому, что в Европе заявляют, что не будут разговаривать с военным преступником Путиным. Но Трамп общается с ним, а мы слушаем, о чем же они поговорили", – заявил Ниинисте.

Экс-президент заявил, что Европейский Союз мог бы получить преимущество от прямого диалога с Москвой.

"Возможно, в этой ситуации разумнее было бы вести эти переговоры самостоятельно. Как и Трамп", – подчеркнул он.

Мнение эксперта: контакт пока нежелателен, нужна жесткая позиция

Старший исследователь Института международных отношений Юсси Лассила прокомментировал слова Ниинисто, отметив, что прямой диалог с РФ следует начинать только с позиции силы и активной поддержки Украины.

"При нынешнем раскладе я бы считал это нежелательным. Я под этим имею в виду, что Европа пока не оказывает более активной поддержки Украине и не относится к России более строго", - комментирует Лассила.

Он считает, что ЕС следует искать прямые связи с Кремлем с позиции силы.

