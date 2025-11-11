Євросоюз повинен говорити з РФ безпосередньо, як це робить Трамп, - експрезидент Фінляндії Нііністе
Експрезидент Фінляндії Саулі Нііністе заявив Європа має напряму говорити з Росією про припинення війни в Україні. Він здивований критикою на адресу західних лідерів, які підтримували контакт із Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.
"Макрон, здається, останній, хто телефонував Путіну, а до цього – Шольц приблизно рік тому. І це викликало критику. Я його захищав і досі дивуюся з того, що в Європі заявляють, що не будуть розмовляти з воєнним злочинцем Путіним. Але Трамп спілкується з ним, а ми слухаємо, про що ж вони поговорили", – заявив Нііністе.
Експрезидент заявив, що Європейський Союз міг би отримати перевагу від прямого діалогу з Москвою.
"Можливо, у цій ситуації розумніше було б вести ці переговори самостійно. Як і Трамп", – підкреслив він.
Думка експерта: контакт наразі небажаний, потрібна жорстка позиція
Старший дослідник Інституту міжнародних відносин Юссі Лассіла прокоментував слова Нііністьо, зазначивши, що прямий діалог з РФ слід починати лише з позиції сили та активної підтримки України.
"За нинішнього розкладу я б вважав це небажаним. Я під цим маю на увазі, що Європа поки що не надає активнішої підтримки Україні і не ставиться до Росії суворіше", – коментує Лассіла.
Він вважає, що ЄС слід шукати прямі зв'язки з Кремлем з позиції сили.
